Terk edilmiş bir evin inanılmaz değişimi

Tanıtacağımız bu projede terk edilmiş bir binanın inanılmaz dönüşümünden sonra aldığı hali göstereceğiz. İki yıl önce boş durumdaki bu müstakil ev, etrafındaki diğer boş evlerden çok da farklı değildi. Ancak Architecture Live'ın uzmanları, tarihi dokuya sahip bu İngiliz evini kurtarmayı baardılar. Evin sahiplerinden gelen dış cephenin korunması talebine restorasyon işleminde sadık kalındı. Fakat iç mekanda baştan ayağa bir yenilik yapıldı. Tarz sahibi, modern bir görünüme kavuşturulan evin için, enerji dostu olması düşünülerek de ele alındı.

Bu proje, eskiden kalma müstakil evini ne yapacağını bilemeyenlere ilham verecektir. Bir binanın yeniden ele alınarak ne kadar farklı şekillere sokulabileceğini de rahatça anlayacaksınız. Bir göz atın…