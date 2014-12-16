Terk edilmiş bir evin inanılmaz değişimi

Tanıtacağımız bu projede terk edilmiş bir binanın inanılmaz dönüşümünden sonra aldığı hali göstereceğiz. İki yıl önce boş durumdaki bu müstakil ev, etrafındaki diğer boş evlerden çok da farklı değildi. Ancak Architecture Live'ın uzmanları, tarihi dokuya sahip bu İngiliz evini kurtarmayı baardılar. Evin sahiplerinden gelen dış cephenin korunması talebine restorasyon işleminde sadık kalındı. Fakat iç mekanda baştan ayağa bir yenilik yapıldı. Tarz sahibi, modern bir görünüme kavuşturulan evin için, enerji dostu olması düşünülerek de ele alındı.
Bu proje, eskiden kalma müstakil evini ne yapacağını bilemeyenlere ilham verecektir. Bir binanın yeniden ele alınarak ne kadar farklı şekillere sokulabileceğini de rahatça anlayacaksınız. Bir göz atın…
Fotoğrafta evin iki yıl önceki döküntü halini görüyoruz. Kimsenin kapısını açmadığı evin bahçesini yabani otlar bürümüş. Binanın dış cephesi de bakımsızlıktan olduğundan daha eski görünüyor. Ancak yakından bakarsanız geometrik pencereleri ve binanın yapımında 1950'lerin modernist mimari çizgisinin kullanıldığını fark edebilirsiniz. O anlayışın karakteristik özelliği olan tuğla ve taşların kendi renkleriyle kullanılması uygulamasını burada da görüyoruz. Evin yeni sahibi de bu karakteristik özelliği korunmaya değer bulduğu için Architecture Live'ın uzman mimarlarına, bu yönde bir talimat vermiş. Onlar da bir yıl süren tadilat boyunca bu kararı dikkate aldılar ve çok özel bir çalışma ortaya çıkardılar.
Modern bir tarzla genişletilen dış cephe ve ön avlu, evden ayrı bir parça gibi duruyor. Sararıp, solmuş duvarların yerini beyaza boyalı, ferah bir dış cephe almış. Ayrıca pencere ve kapı doğramalarının renkleri de değiştirilerek yaratılan tezatla binanın güzelliği vurgulanmış. Temizlenen ön bahçe, insana mutluluk verecek şekilde yeniden tasarlanmış. Genişletilen kapalı avlu da doğanın evin içinde mümkün olduğunca yaşanmasını sağlıyor.
Baştan ayağa yenilenen giriş holü, geniş pencerelerle aydınlatılarak davetkâr bir görünüm elde edilmiş. Monte edilen ahşap merdiven ve giriş kapısı da tasarımın sıcaklığını artırıyor. Aralarında boşluk bulunan ince basamaklar da güneş ışığını engellemeyecekleri şekilde yerleştirilmişler. Girişin hemen yanına zekice yerleştirilen gri koltuk ise ceketinizi asabileceğiniz bir askı olarak da, ayakkabılarınızı giyerken kullanacağınız bir dayanak olarak da kullanılabilir.
Girişin hemen yanında oturma odası yer alıyor. Burada da sade bir görünüm tercih edilerek, uçuk renklerin kullanımından kaçınılmış. Böylece ferah ve modern bir görünüm yakalanmış. Bej ve kahverengi tonları odaya sıcak bir boyut katıyor. Odanın en dikkat çekici unsuru ise şüphesiz şömine oluyor. Rahat görünümlü kanepelerden biri de bahçe manzarası karşı yerleştirilmiş.
Ev sahibinin isteği üzerine evin iç mekanı kullanışlı ve açık biçimde tasarlanmış. Bu bağlamda fazla yer kaplamayan ama etkili mobilyaların kullanıldığı İskandinav tarzı evin her odasına hakim oluyor. Yemek masası olarak kullanılan piknik masası, hafif ahşaptan yapılmış. Ahşabın yanı sıra beyaz ve doğal kumaşların da çeşitli bölümlerde kullanıldığını görüyoruz. Metalden ahşaba, ketenden kürk kaplamaya farklı malzeme ve kumaşların bir arada kullanılmasıyla yaratıcı, tarz sahibi ve sıkıcı olmayan bir iç mekan tasarlanabilmiş.
Yemek odasının hemen yanında yer alan mutfak da parlak, aile dostu ve modern bir tasarım çizgisiyle ele alınmış. Ada tezgahın konumu, yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak ve misafirlerinizle sosyalleşmenize imkan sağlayacak şekilde ayarlanmış.
Misafir odasında bile modern tasarım yaklaşımından ödün verilmemiş. Tabandan tavana uzanan geniş pencere ve dış dünyayla uyumlu doğal renklerin kullanımı odaya samimi bir hava katmış. Odanın odak noktası olan büyük yatak ise çarpıcı bir bahçe manzarasını görecek şekilde ayarlanmış.
Son olarak İngiltere kırsalında yer aan bu aile evinin banyosuna bir göz atıyoruz. Uzmanlar burada da harika bir iş çıkarmışlar ve tüm odayı yeniden yapmışlar. Penceresi olmadığı için diğer odalar gibi doğal ışık alma imkanı olmayan banyoya, uzun aynanın üzerinde uzanan LED aydınlatmalarla etkileyici bir hava katılmış.
Umarız bu restorasyon çalışması hoşunuza gitmiş ve kendi eviniz için bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olmuştur…