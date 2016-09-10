Kendin yap: Herkesin yapabileceği 7 pratik mobilya

Ev dekorasyonunuzda ufak değişikliklere ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda aklına ilk gelen yöntem, değerlendirebileceğiniz eşyalar ya da pratik kendin yap projeleri olur çünkü hiç kimse, dekorasyondan her sıkıldığında baştan sona değiştirmek ya da yeni eşyalar almak istemez. Evi yenileme zahmetine girmeden ve ağır masraflar çıkarmadan dekorasyon eksiklerinize çözüm bulmanın en ideal yolu pratik kendin yap projeleridir. Son yıllarda internet sayesinde, büyük bir hızla yayılan kendin yap projeleri, ev dekorasyonlarına etkili ve kolay birçok çözüm sunuyor. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere 7 pratik kendin yap çözümü tanıtacağız. Her evde kolayca uygulanabilecek bu pratik mobilya ve aksesuar çözümlerine bayılacaksınız.
Pratik mobilya çözümlerinin yanı sıra aksesuar ve ev tekstil ürünleri için de kendin yap fikirleri bulmak isterseniz “Kendin yap: Yaprak motifli yastık” başlıklı yazımızda muhteşem bir kırlentin yapılışını bulabilirsiniz.
Yük paletleri kendin yap mobilyaları için en çok tercih edilen ana malzemelerden biri olabilir. Ticari ömrünü doldurmuş yük paletlerini çok düşük fiyatlara bulmak mümkün. Peki bu paletlerle neler yapabilirim diye soruyorsanız; sehpalardan kahve masalarına, yataklardan koltuklara, bahçe mobilyalarından kitaplıklara kadar birçok farklı şekilde değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Bu örnekte ise orta sehpa olarak değerlendirilen iki adet yük paleti görebilirsiniz. Yapımında ise; iki paleti üst üste monte edip, dört ayağına tekerlek takmanız ve dilediğiniz gibi boyamanız gerekecek. Ayrıca üst kısımdaki birkaç levhayı çeşitli kumaşlarla kaplayarak daha dekoratif bir görüntü oluşturabilirsiniz. En üste bir kat cam da eklenince ortaya son derece şık bir sehpa çıkıyor. Yapımı hakkında daha detaylı bilgi almak ve daha fazla fotoğraf görmek için firma sayfasına göz atabilirsiniz.
Yatak başlığınız bir şekilde kullanılamaz hale gelmişse ya da sadece değiştirmek istiyorsanız, birkaç tahta levha ile hemen yenileyebilirsiniz. Marangozlardan kolayca edinebileceğiniz farklı boyutlardaki birkaç tahta levhayı dilediğiniz gibi boyayabilir ve yatağınıza monte ederek yepyeni bir yatak başlığına kavuşabilirsiniz. Yatağınızda bu levhaları monte edecek bir parça yoksa yapı marketlerinden bulabileceğiniz birleştirme aparatlarını deneyebilirsiniz. İşinizi görecek bir parça mutlaka bulabilirsiniz.
Eğer evinizde depo ya da ardiye olarak kullanabileceğiniz bir oda varsa çok şanslısınız çünkü eskiyen ya da kırılan eşyalarınızı kolayca saklayabilirsiniz. Özellikle ağaç malzemeden oluşan eşyaları asla atmayın çünkü bir gün mutlaka değerlendirmenin bir yolunu bulursunuz. Örneğin bu tahta dikiş makinası kabini basit bir boya ve cila işlemi ile vintage bir dresuara dönüştürülmüş. Evinizde bu tip dekoratif ürünler seviyorsanız bu dresuara da bayılacaksınız.
Eski bavullar retro bir görünüme sahip olduklarından dekorasyonlarda sık sık kendilerine yer bulabiliyorlar. Bu firma ise eski bavulları sağlam dolgu malzemeleri ile doldurup ayak takarak şık tabureler haline getirmiş. Muhteşem bir fikir öyle değil mi? Özellikle makyaj masası ve dresuarlar ile birlikte kullanılabilecek bu tabureleri yatak odası, giyinme odası ve antrelerde değerlendirebilirsiniz.
Bahçe dekorasyonunuzda en çok ihtiyaç duyacağınız objeler, renkli çiçeklerinizi muhafaza edebileceğiniz şık saksılardır. O halde buna benzer dekoratif çözümlere asla hayır demezsiniz öyle değil mi? Eski ve kullanılmayan bir bisikleti, başlı başına bir çiçeklik gibi kullanmak ortaya harika sonuçlar çıkarabiliyor. Eğer siz de rengarenk bir bahçe oluşturmak istiyorsanız bu tip bahçe önerilerine mutlaka kulak verin.
Yatak odanız ya da giyinme odanız için şık bir aynaya ihtiyacınız var ama çerçeveli büyük aynalara ciddi fiyatlar ödemek istemiyorsunuz. O halde çözüm basit. Evdeki bütün kullanılmayan düğme, broş, kolye ucu ve kırılmış yüzük başlarını toparlayıp, evinizde bulunan herhangi bir basit çerçeve üzerine gelişigüzel yapıştırıyorsunuz. Sonra da cam ustalarına gidip çerçevenize uygun ölçülerde bir ayna kestirip keyifle kullanıyorsunuz.
Kasa ve ahşap levhalar kendin yap projelerinde en çok değerlendirilen ürünlerdir. Eski bir raf ya da kitaplıktan kalan ahşap levhaları ya da tahta kasaları birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Duvara monte ederek raf ya da kitaplık olarak kullanabilirsiniz veya yere dizerek ayakkabılık olarak kullanabilirsiniz. Tabure veya sehpa yerine kullanabilir dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Balkonunuzda saksılık olarak kullanabilir veya mutfak rafı haline getirebilirsiniz. Ahşap malzemelerle yapacağınız eşyaların sınırı yok.