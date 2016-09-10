Kendin yap: Herkesin yapabileceği 7 pratik mobilya

Ev dekorasyonunuzda ufak değişikliklere ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda aklına ilk gelen yöntem, değerlendirebileceğiniz eşyalar ya da pratik kendin yap projeleri olur çünkü hiç kimse, dekorasyondan her sıkıldığında baştan sona değiştirmek ya da yeni eşyalar almak istemez. Evi yenileme zahmetine girmeden ve ağır masraflar çıkarmadan dekorasyon eksiklerinize çözüm bulmanın en ideal yolu pratik kendin yap projeleridir. Son yıllarda internet sayesinde, büyük bir hızla yayılan kendin yap projeleri, ev dekorasyonlarına etkili ve kolay birçok çözüm sunuyor. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere 7 pratik kendin yap çözümü tanıtacağız. Her evde kolayca uygulanabilecek bu pratik mobilya ve aksesuar çözümlerine bayılacaksınız.

Pratik mobilya çözümlerinin yanı sıra aksesuar ve ev tekstil ürünleri için de kendin yap fikirleri bulmak isterseniz “Kendin yap: Yaprak motifli yastık” başlıklı yazımızda muhteşem bir kırlentin yapılışını bulabilirsiniz.