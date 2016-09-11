Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 11 çocuk odası fikri

Bir başka çocuk odası dekorasyonu yine oldukça eğlenceli. Yatağın dayandığı duvara üzerinde gökdelenler bulunan bir duvar kağıdı uygulanmış. Bu seçim boşuna değil. Çünkü tavandan kırmızı ve mavi uçaklar geçiyor. Sevimli çocuk odası tasarımı bunlarla da bitmiyor. Duvara gömülü yuvarlak duvar rafları ile birlikte üçgen şeklinde yine duvara gömülü mini bir koltuk yapılmış. Yatağın üstüne uzanan bir diğer asimetrik raf da çok yaratıcı. Siz de çocuk odası için farklı raf modellerini değerlendirerek dekorasyonu canlandırabilirsiniz.