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Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 11 çocuk odası fikri

nihal e. nihal e.
Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Çocuk Odası
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Aşağıda sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel çocuk odası modellerine göz atarak siz de kendi çocuğunuza uygun yaratıcı fikri bulabilirsiniz.

​Bulutlar ve gökyüzü

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

İlk çocuk odası örneği sade ancak oldukça güzel bir dekorasyon. Gökyüzü konseptine göre dizayn edilmiş odada duvarlar gök mavisine boyanırken yatağın dayandığı duvara güneş, bulut ve martı şeklinde süslemeler yapılmış. Özellikle bulut şeklindeki duvar panellerinin arkasına gömülü ışıklar odayı daha dekoratif gösteriyor.

​Yaratıcı raf modelleri

Ankara Villa Projesi homify Modern Çocuk Odası çocuk odası
homify

Ankara Villa Projesi

homify
homify
homify

Bir başka çocuk odası dekorasyonu yine oldukça eğlenceli. Yatağın dayandığı duvara üzerinde gökdelenler bulunan bir duvar kağıdı uygulanmış. Bu seçim boşuna değil. Çünkü tavandan kırmızı ve mavi uçaklar geçiyor. Sevimli çocuk odası tasarımı bunlarla da bitmiyor. Duvara gömülü yuvarlak duvar rafları ile birlikte üçgen şeklinde yine duvara gömülü mini bir koltuk yapılmış. Yatağın üstüne uzanan bir diğer asimetrik raf da çok yaratıcı. Siz de çocuk odası için farklı raf modellerini değerlendirerek dekorasyonu canlandırabilirsiniz.

​Basketbol teması

Basketbol Temalı Çocuk Odası MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz
MOBİLYADA MODA

Basketbol Temalı Çocuk Odası

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Çocuk odaları için çeşit çeşit tema kullanabilirsiniz. Bunlar çiçekli bahar konseptinden gemici süslemelerine dek geniş bir yelpazeye uzanır. Çocuğunuzun ilgi alanlarında spor dallarından biri varsa odasını dizayn ederken bunu da değerlendirebilirsiniz. Böylece spora olan merakı perçinlemiş olur. Örnek çocuk odasında yine spordan yola çıkılarak basketbol teması uygulanmış. Mini bir pota da eklenerek eğlence ihmal edilmemiş.

​Çocuk evi

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Bu örnek diğer çocuk odası dekorasyonlarından biraz daha farklı. Çünkü bu örnek tamamen ahşaptan yapılma bir çocuk evi. İki katlı olmasından ötürü ranza işlevi de görüyor. Küçükler oyun oynarken kendilerine ait bir evi olmalarından çok hoşlanırlar. Böylece evden uzaklaşmadan kendi odalarında uzun uzun vakit geçirebilirler.

​Kullanışlı ranzalar

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Sırada ise klasik bir ranza örneği görüyoruz. Birden fazla çocuğunuz varsa ve yer sıkıntısı çekiyorsanız ranzalar her zaman pratik mobilya seçimlerinden biridir. Çocuğunuzun ranzayı sevmesini istiyorsanız biraz süsleyebilirsin. Örneğin resimde ranzanın yan cephesine askılık eklenerek şapkalarla süslenmiş. Siz de standart bir ranza alıp yaratıcılığınızı kullanarak eğlenceli bir görünüm hazırlayabilirsiniz.

​Rengarenk

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım)

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Eğer belli bir tema üzerinden hareket etmeyecekseniz renkler imdadınıza koşar. Canlı sarılar, pembeler, yeşiller dekorasyona dinamik katmak için idealdir. Yetişkin odasında tüm bu renkler fazla cafcaflı kaçabilir. Ama çocukların eğlenceli dünyasında hiç rahatsız edici durmaz. Eğer hiçbir dekoratif fikir bulamazsanız renklerden yararlanın.

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​Duvar kağıtları

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Çocuk Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Bir başka gökyüzü tasarımı olan çocuk odası daha. Bu defa paneller yerine duvar kağıdı olarak tercih edilmiş. Böylesi bir seçim hem daha ekonomik hem de pratiktir. Sadece desenli bir duvar kağıdı kullandığınızda dahi dekorasyon yeterince ilgi çekici olur.

​Oyuncak köşesi

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Çocuk Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Eğer çocuğunuzun sevdiği belli bir oyuncak tipi varsa ona özel bir köşe hazırlayabilirsiniz. Mini bir sergi bölümünü andıran örnek resimde de arabalar kullanılmış.

​Gösterişli çocuk odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çocuk odası dekorasyonunda miniklere özel rengarenk, süslü püslü pek çok konsept uygulansa da onların yaş grubuna uygun olmak şartıyla daha görkemli bir stil de tercih edebilirsiniz. Örnek resimde mobilya detaylarında klasik tarzın gösterişli şeklinde uygun formlar kullanılmış. Bir çocuk odası için abartılı gibi gelse de toz pembe duvarlarla gayet sevimli görünüyor.

​Karalama tahtaları

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Son yıllarda mutfaklar da dahil olmak üzere evin değişik bölümlerinde kullanılan karalama tahtaları çocuklar için eğlenceli eşyalardan biri olup çizim, yazı gibi yeteneklerini geliştirmesine de yardımcı olur.

​Kendine ait bir oda

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çocukların yaşı ne kadar küçük olursa olsun aidiyet ve sorumluluk duygusundan hoşlanırlar aslında. Kendilerine ait oyuncak evlere düşkün olmaları bundadır. Bu örnekte de oda duvarına oda sahibi çocuğun ismi yazılmış. Böyle basit ama yaratıcı bir fikir sandığınızdan çok daha hoşuna gidecektir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Uygulaması kolay 9 dekorasyon tüyosu’ başlığına göz atabilirsiniz.

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