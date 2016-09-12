Sıcak ve samimi bir salon 12 parlak fikir

İçten ve davetkar bir atmosfer oluşturmak için yumuşak renkler seçmek her zaman işe yarar. Özellikle büyük bir oturma odanız varsa. Çünkü büyük odalarda çok fazla mobilya ve aksesuar olur. Tüm eşyalar baskın renklerde olursa konuklarınız göz karmaşası yaşayabilir. Onun yerine büyük salonlar için bu örnekte olduğu kahverengi/bej tonları daha sıcak duracaktır.