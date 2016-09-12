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Sıcak ve samimi bir salon 12 parlak fikir

nihal e. nihal e.
Nişantaşı Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Oturma Odası
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Salonunuz ister küçük ister büyük olsun her bir oda için hayal ettiğinize uygun bir dekorasyon çözümü mutlaka vardır. Bugün size sıcak ve davetkar salonlar için uygulayabileceğiniz 12 fikir derledik. Şimdi sırayla başlıklara bakalım.

​Yumuşak tonlar

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

İçten ve davetkar bir atmosfer oluşturmak için yumuşak renkler seçmek her zaman işe yarar. Özellikle büyük bir oturma odanız varsa. Çünkü büyük odalarda çok fazla mobilya ve aksesuar olur. Tüm eşyalar baskın renklerde olursa konuklarınız göz karmaşası yaşayabilir. Onun yerine büyük salonlar için bu örnekte olduğu kahverengi/bej tonları daha sıcak duracaktır.

​Sanatsal objeler

3D Salon Sunumu İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Oturma Odası
İndeko İç Mimari ve Tasarım

3D Salon Sunumu

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Herkesin kişiliğine göre farklı bir oturma odası dekorasyonu vardır. Kimisi sadelikten hoşlanırken kimisi de çağdaş bir dizayn tercih eder. Resimdeki salon stili de modern yaşama oldukça uygun. Duvarlar ve koltuklar yine açık tonlarda. Duvarda ateş kırmızısının yoğun olduğu soyut bir resim bulunuyor. Modern ve estetik bir görüntü için sanatsal objelerden her zaman yararlanabilirsiniz.

​Desen kullanımı

Suite at The Concord ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd. Modern Oturma Odası
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Suite at The Concord

ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Bir başka salon dekorasyonunda yatıştırıcı kahvelerin ağırlıkta olduğu bir stil görüyoruz. Kahverengi ve bejler hem sakinleştirici hem de sıcak bir ambiyans yaratmakta başarılı renklerdir. Ancak salon tamamen tekdüze olmamalı. Bu gibi pek fazla canlı renk olmayan odalarda desen kullanarak salonu sıkıcı olmaktan kurtarabilirsiniz. Bu örnekte de desenli halı kullanılarak salona özgünlük katılmış.

​Fotoğraf albümleri

Neugestaltung Villa Hamburg, SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR Klasik Oturma Odası
SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR

SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR
SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR
SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR

Renkler dışında oturma odalarını güzelleştirip samimiyet katan başka unsurlar da vardır. Örneğin sevdiklerinize ait anıların olduğu çeşitli fotoğraflar. Bu gibi albümleri çerçeveleterek salonuna asabilirsiniz. Böylece her baktığınızda yakınlarınız aklınıza gelir.

​Nostaljik ekose

THE OWLETS HOLIDAY COTTAGE RENOVATION , Interiors at Nine to Eleven Interiors at Nine to Eleven Kırsal Oturma Odası
Interiors at Nine to Eleven

THE OWLETS HOLIDAY COTTAGE RENOVATION

Interiors at Nine to Eleven
Interiors at Nine to Eleven
Interiors at Nine to Eleven

Ne modern ne de klasik yalnızca sıcaklık hissiyatı veren bir salon tarzı için kırsal stil doğru bir tercihtir. Özellikle eski zamanları hatırlatan ekose ile birlikte.

​Canlı sarı

MW Immobilienfotografie, MW Immobilienfotografie MW Immobilienfotografie Modern Oturma Odası
MW Immobilienfotografie

MW Immobilienfotografie
MW Immobilienfotografie
MW Immobilienfotografie

Her ne kadar şimdiye dek gördüğümüz örneklerde yumuşak tonlardan gitsek de resimdeki gibi küçük ve mütevazi bir salonunuz varsa ve biraz daha dinamizm katmak istiyorsanız canlı renklerden faydalanabilirsiniz. Bu salon küçük boyutlu olduğu için baskın renkler göz kalabalığı da yaratmaz. Baskın sarılarla kontrast sağlayan siyah koltuklar doğru bir seçim.

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​Renkli minderler

ÁTICO VIBAR, Molins Design Molins Design Modern Oturma Odası
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

Bu salon örneği ise bir öncekine göre daha büyük. Geniş alana uygun olarak büyük ve konforlu bir oturma grubu seçilmiş. Eğer dikkat edilirse perdelerden halıya dek çoğu eşya yumuşak tonlarda. Bununla birlikte sönük kalmaması için koltuklara rengarenk minderler yerleştirilerek sıradanlıktan kurtarılmış.

​Tuğla duvar

Exposed Brick With Copper Highlights Gracious Luxury Interiors Modern Oturma Odası Tuğla Rengarenk
Gracious Luxury Interiors

Exposed Brick With Copper Highlights

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

Her salon türüne göre bir dekorasyon çözümü vardır. Örneğin küçük alanlara çok fazla sadelik gitmezken büyük odalarda da canlı renkler karmaşa yaratabilir. Bu örnekte tuğla duvar şömine önündeki kanepe grubunu görüyoruz. Zarif ve sade kanepe seçimi biraz da tuğla duvardan rol çalmamak için.

​Sticker

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Oturma Odası
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Bu oturma odası duvardaki sticker olmasa gayet sıradan olabilirdi. Çünkü beyaz duvarları tamamen çıplak ve fazla boş görünüyor. Duvardaki yazı ve figürler ise odayı hayli sempatik göstermiş.

​Duvar kağıdı

DUVAR KAĞIDI AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON Akdeniz Oturma Odası
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

DUVAR KAĞIDI

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

Bir başka duvar dekoru olan duvar kağıtları evinize bambaşka bir hava getirebilir. Bugün özellikle sıcak bir atmosfer aradığımızdan sonbahar melankolisi gayet ideal bir seçim. Sonuç kartpostal gibi.

​Göz alıcı beyazlık

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Şimdiye açık tonlara göre dekore edilmiş salon örnekleri gördük. Genelde yumuşak renkler koyu renkler veya desenlerle dengelenmişti. Bu örnekte de beyazlara bürünmüş bir oda var. Ancak bu beyazlık çok keskin olduğundan tamamlayıcı bir başka renk istemiyor. Bu haliyle yeterince cazip.

​Rustik salon

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Son örneğimiz kullanılan malzeme seçiminden ötürü hayli dikkat çekici. Kütükten yapılma bir oda gördüğümüz resimde kullanılan mobilyalar deri gibi doğal malzemelerden yapılmış olup hepsi kendine göre iddialı. Yine de tüm bu farklı malzemeler bir araya gelince sıcak bir salon meydana getirebilmiş. Riskli ama başarılı sonuç.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Evi daha derli toplu tutmak için 10 basit öneri’ başlığına bakabilirsiniz.

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