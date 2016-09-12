Sıcak ve samimi bir salon 12 parlak fikir

Salonunuz ister küçük ister büyük olsun her bir oda için hayal ettiğinize uygun bir dekorasyon çözümü mutlaka vardır. Bugün size sıcak ve davetkar salonlar için uygulayabileceğiniz 12 fikir derledik. Şimdi sırayla başlıklara bakalım.
İçten ve davetkar bir atmosfer oluşturmak için yumuşak renkler seçmek her zaman işe yarar. Özellikle büyük bir oturma odanız varsa. Çünkü büyük odalarda çok fazla mobilya ve aksesuar olur. Tüm eşyalar baskın renklerde olursa konuklarınız göz karmaşası yaşayabilir. Onun yerine büyük salonlar için bu örnekte olduğu kahverengi/bej tonları daha sıcak duracaktır.
Herkesin kişiliğine göre farklı bir oturma odası dekorasyonu vardır. Kimisi sadelikten hoşlanırken kimisi de çağdaş bir dizayn tercih eder. Resimdeki salon stili de modern yaşama oldukça uygun. Duvarlar ve koltuklar yine açık tonlarda. Duvarda ateş kırmızısının yoğun olduğu soyut bir resim bulunuyor. Modern ve estetik bir görüntü için sanatsal objelerden her zaman yararlanabilirsiniz.
Bir başka salon dekorasyonunda yatıştırıcı kahvelerin ağırlıkta olduğu bir stil görüyoruz. Kahverengi ve bejler hem sakinleştirici hem de sıcak bir ambiyans yaratmakta başarılı renklerdir. Ancak salon tamamen tekdüze olmamalı. Bu gibi pek fazla canlı renk olmayan odalarda desen kullanarak salonu sıkıcı olmaktan kurtarabilirsiniz. Bu örnekte de desenli halı kullanılarak salona özgünlük katılmış.
Renkler dışında oturma odalarını güzelleştirip samimiyet katan başka unsurlar da vardır. Örneğin sevdiklerinize ait anıların olduğu çeşitli fotoğraflar. Bu gibi albümleri çerçeveleterek salonuna asabilirsiniz. Böylece her baktığınızda yakınlarınız aklınıza gelir.
Ne modern ne de klasik yalnızca sıcaklık hissiyatı veren bir salon tarzı için kırsal stil doğru bir tercihtir. Özellikle eski zamanları hatırlatan ekose ile birlikte.
Her ne kadar şimdiye dek gördüğümüz örneklerde yumuşak tonlardan gitsek de resimdeki gibi küçük ve mütevazi bir salonunuz varsa ve biraz daha dinamizm katmak istiyorsanız canlı renklerden faydalanabilirsiniz. Bu salon küçük boyutlu olduğu için baskın renkler göz kalabalığı da yaratmaz. Baskın sarılarla kontrast sağlayan siyah koltuklar doğru bir seçim.
Bu salon örneği ise bir öncekine göre daha büyük. Geniş alana uygun olarak büyük ve konforlu bir oturma grubu seçilmiş. Eğer dikkat edilirse perdelerden halıya dek çoğu eşya yumuşak tonlarda. Bununla birlikte sönük kalmaması için koltuklara rengarenk minderler yerleştirilerek sıradanlıktan kurtarılmış.
Her salon türüne göre bir dekorasyon çözümü vardır. Örneğin küçük alanlara çok fazla sadelik gitmezken büyük odalarda da canlı renkler karmaşa yaratabilir. Bu örnekte tuğla duvar şömine önündeki kanepe grubunu görüyoruz. Zarif ve sade kanepe seçimi biraz da tuğla duvardan rol çalmamak için.
Bu oturma odası duvardaki sticker olmasa gayet sıradan olabilirdi. Çünkü beyaz duvarları tamamen çıplak ve fazla boş görünüyor. Duvardaki yazı ve figürler ise odayı hayli sempatik göstermiş.
Bir başka duvar dekoru olan duvar kağıtları evinize bambaşka bir hava getirebilir. Bugün özellikle sıcak bir atmosfer aradığımızdan sonbahar melankolisi gayet ideal bir seçim. Sonuç kartpostal gibi.
Şimdiye açık tonlara göre dekore edilmiş salon örnekleri gördük. Genelde yumuşak renkler koyu renkler veya desenlerle dengelenmişti. Bu örnekte de beyazlara bürünmüş bir oda var. Ancak bu beyazlık çok keskin olduğundan tamamlayıcı bir başka renk istemiyor. Bu haliyle yeterince cazip.
Son örneğimiz kullanılan malzeme seçiminden ötürü hayli dikkat çekici. Kütükten yapılma bir oda gördüğümüz resimde kullanılan mobilyalar deri gibi doğal malzemelerden yapılmış olup hepsi kendine göre iddialı. Yine de tüm bu farklı malzemeler bir araya gelince sıcak bir salon meydana getirebilmiş. Riskli ama başarılı sonuç.
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