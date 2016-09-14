5 eski mutfak 5 çarpıcı değişim

Mutfaklar gün içinde çok fazla vakit geçirdiğimiz alanlardan biridir. Bu sebeple çabucak eskiyip yıpranabilir. Salon, yatak odası gibi bölümler de zaman içinde çekiciliklerini yitirip demode gözükebilir. Böyle bir durumda duvarları boyatarak veya yeni eşyalar satın alarak dekorasyonu modernize edebilirsiniz. Oysa bir mutfağın yenilenmesi çok daha güç ve pahalıdır. Bu yazıda sıfırdan olmasa da eski mutfakların değişim projelerine göz atacağız. Siz de mutfağınızda yenilik yapmayı düşünüyorsanız yazımız tam size göre.
Bu mutfak dönüşüm projesini Alejandra Zavala P. üstlendi. İlk resim mutfağın eski halini gösteriyor. Görüldüğü üzere oldukça geniş bir penceresi var. Ancak yine de kasvetli bir manzara hakim. Duvar seramikleri ve perdeler epey eski. Kalitesiz görünümleriyle mutfağı kasvetli hale getirmişler. Bulaşık sepeti ve diğer malzemeler de mutfağı çirkinleştiren diğer detaylar.
Mutfak aynı mutfak ama sanki başka bir eve ait. Beyaz duvarlar ve dolaplara eşlik eden granit siyah tezgah tavan ışıklandırmasıyla daha da parıltılı hale gelmiş. Pencere yenilenerek eski perdeler atılmış. Şimdi çok sayıda dolap mevcut ve bu sayede depolama verimi artmış. L şeklindeki geniş tezgah büyük bir çalışma alanı sağlıyor.
Sıradaki örnek Roimo Integral Grup projesi bir mutfak çalışması. Bu defa daha küçük bir mutfakla karşı karşıyayız. Lavabo yine pencere önüne gelmiş. Ancak pencere de mutfak gibi küçük. Ahşaptan yapılma mutfak dolapları biraz eski görünüyor. Siyah ayakları da estetik değil. Tezgah rengi ahşapla çok uyumlu değil.
Küçük mutfak şimdi beyazlara bürünmüş durumda. Sınırlı bir alanı olduğu için bu beyazlık abartılı kaçmamış. Çünkü beyaz renk küçük alanları olduğundan geniş gösterir. Renk dışında mutfakta başka değişiklikler de var. Örneğin L şeklinde uzanan eski tezgah ve dolaplar ayrılmış. Artık pencere önünde tezgah bulunmuyor. Bu sayede hareket alanı arttı. Ek olarak mutfak dolaplarının bitişiğine yine beyaz renkli ince uzun bir bar ve kırmızı renkli modern tabureler eklendi.
Bu örnek eski bir evin öğrenci dairesine dönüştürülme hikayesi. Her ne kadar evde tek bir kişi kalacaksa da salona bağlı uzun dar mutfak çok kullanışsız. Yolun ortasında bulunan buzdolabı hareket alanını daha da kısıtlamış. Yer döşemesinden tutun da pencerelere her şey eski. Mutfak dolabı ise bulunmuyor yerine örtü kullanılmış.
Şimdi mutfak bambaşka bir yere dönüştü. Çünkü ev tamamen yenilendi. Duvarlar yıkılarak bahçeden bir alan mutfağa eklendi. Böylece yeni duvarlar ve yeni pencereler yapıldı. Granitten yapılma gri tezgah gibi yeni ekipmanlar tasarlandı. Buzdolabının ortadaki konumu şaşırtıcı gelebilir. Özellikle etrafını kaplayan beton kabinle birlikte. Aslında o dolap odalar arasında sınır işlevi görüyor. Dolabın arkası yemek odasına dönüştürülmüş.
Dördüncü mutfak yine müstakil bir evden. Eski halini gösteren resimde ne kadar yıpranmış ve kullanılamaz durumda olduğu açıkça belli oluyor. Duvarları küf tutmuş, eski yeşil fayansları yıpranmış. Beton tezgaha eklenen ahşap dolapları dökülüyor.
Dönüşümden sonra ise mutfak daha modern. En büyük değişiklik mevcut pencerenin büyütülüp diğer duvara da cam eklenmesi. Bunun dışında tezgah ve dolaplar da tamamen yenilenmiş durumda.
Bu örnek yalnızca mutfağın değil tüm dairenin dönüşümü üzerine kurulu. Bazı kısımları dökülmüş dolapların soluk rengi ve yeşil beyaz duvar fayansları mutfağı çirkin gösteren detaylardan bazıları.
Mutfağın son hali mükemmel. Zeminden dolaplara dek her şey yenilendi. Ek olarak bir bar da tasarlandı. Modern aydınlatması sayesinde mutfak şimdi ışıl ışıl.
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