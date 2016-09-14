5 eski mutfak 5 çarpıcı değişim

Dördüncü mutfak yine müstakil bir evden. Eski halini gösteren resimde ne kadar yıpranmış ve kullanılamaz durumda olduğu açıkça belli oluyor. Duvarları küf tutmuş, eski yeşil fayansları yıpranmış. Beton tezgaha eklenen ahşap dolapları dökülüyor.

Dönüşümden sonra ise mutfak daha modern. En büyük değişiklik mevcut pencerenin büyütülüp diğer duvara da cam eklenmesi. Bunun dışında tezgah ve dolaplar da tamamen yenilenmiş durumda.