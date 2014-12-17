homify 360°: Kusursuz villa

Sağ tarafta her yatak odasında görmek isteyeceğimiz cinsten bir detayla karşılaşıyoruz. Eski bir sandığın, gözden geçirilerek abajurun konulduğu bir komodin olarak kullanıldığını görüyoruz.

Yatak odasının hemen yanındaki banyoda da krem rengi ve tonlarının ağırlığı göze çarpıyor. Daha klasik bir tasarıma sahip olan bu bölümde, el işçiliğiyle yapıldığı her halinden belli olan şık mobilyalar kullanılmış. Bunların en çok dikkat çekeni ise kuşkusuz oyma çerçeveli büyük banyo aynası.