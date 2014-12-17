homify 360°: Kusursuz villa

Biraz hayal kurmaktan kimseye zarar gelmez. Biz de hayallerinizi tetiklemek adına bugü sizi Karayip kıyılarına götüreceğiz. Bu muhteşem sahillerde inci gibi parlayan ufak bir ada olan Mustique üzerindeki çok şık bir villayı mercek altına alacağız. ANG42 firmasının tamamı İtalyan uzmanlardan oluşan ekibi, bu muhteşem villada en kaliteli malzemeleri büyük bir uyum içinde kullanarak doğayla iç içe eşsiz bir güzellik ortaya çıkardılar. Bu mimari şaheserini yakından tanımak için çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Villaya ilk baktığımızda ön cephenin yansımasının görsel bir oyun olarak içimizi ısıttığı fevkalade havuzu görüyoruz. Ardından binanın dış yüzeyinde kullanılan kolonyal dönem mimarisine ait renk ve çizgileri fark ediyoruz. Binanın önünü kuşatan kirişler ve iki yanından yükselen merdivenler bu mimari tarzın özelliklerinin işaretçisi oluyorlar.
Havuzu geçip ilerlediğimizde ahşap verandanın altına yerleştirilen kanepeleri görüyoruz. Bu kanepeler, ev sakinlerine tropik doğanın ve huzur verici havuzun keyfini çıkarma imkanı sunuyor.
Eve girer girmez çarpıcı iç mekan tasarımı gözümüze çarpıyor. Evin dışındaki sadelikten gelen güzelliğe rağmen burada farklı ve çok sayıdaki objenin uyumlu biçimde yerleştirilmesi söz konusu. Bu objeler taşıdıkları modern havanın yanı sıra villanın yer aldığı egzotik coğrafyanın izlerini de taşıyorlar. Bu kalabalık ve şatafatlı görünüme rağmen evin iç mekanında konforun gözetildiğini anlıyoruz. Zira tasarımın ortasında rahat kanepeler ve kullanışlı büyük sehpa yer alıyor.
Yatak odaları ikinci katta yer alıyor. Buradaki en büyük oda, muhteşem bir manzaraya sahip olan geniş balkona açılıyor. Ayrıca büyük ve geniş pencereler sayesinde doğal ışığı en verimli haliyle burada görüyoruz. Yatağın üstünü örten hasırdan cibinlik de yaz aylarında kullanışlı bir ürün olarak öne çıkmasının yanı sıra kahverengi tonlarını içeren yapısıyla balkon ve oda arasındaki bağlantıyı sağlıyor.
Sağ tarafta her yatak odasında görmek isteyeceğimiz cinsten bir detayla karşılaşıyoruz. Eski bir sandığın, gözden geçirilerek abajurun konulduğu bir komodin olarak kullanıldığını görüyoruz.
Yatak odasının hemen yanındaki banyoda da krem rengi ve tonlarının ağırlığı göze çarpıyor. Daha klasik bir tasarıma sahip olan bu bölümde, el işçiliğiyle yapıldığı her halinden belli olan şık mobilyalar kullanılmış. Bunların en çok dikkat çekeni ise kuşkusuz oyma çerçeveli büyük banyo aynası.
Son fotoğraflarımızda villanın bahçesine açılan bölümlerinin yemek yemeye ve arkadaş toplantılarına ne kadar uygun olduğunu göstermek istiyoruz.
Sol taraftaki fotoğrafta yaz aylarında akşam yemeklerinize ev sahipliği yapabilecek geniş verandayı görüyoruz. Masanın üstündeki geniş avizeler de şık bir aydınlatma imkanı sunuyorlar.
Sağ tarafta ise ahşap tavan kaplamalı verandada uyum içinde süzülen krem rengi dinlenme koltuklarını görüyoruz. Tahta döşemelerle şık bir tezat oluşturan koltuklarda serin bir ilkbahar akşamının keyfini çıkarmak bile bu evdeki her şeye değer…