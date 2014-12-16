Odanızı şenlendirecek perde modelleri

Hem estetik açıdan, hem de sundukları imkanlar açısından perdeler evlerimizin vazgeçilmezidir. Ana amaçları evin dışarıdan görünmemesini sağlamak ve güneş ışınlarını kesmek olan perdeler, iç dekorasyonun önemli bir unsurudur. Adına perde, jaluzi veya panjur diyin… Odanızı renklendirmek pencerelerinizin önüne astığınız şeylerden geçiyor. Biz de bugün en renkli ve canlı perde tasarımlarıyla karşınıza çıkıyoruz. Modern desenlerden, klasik çizgilere kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı kumaş türlerinden uzmanlarımızın seçtiği 5 perde önerisinde bulunacağız.
Çiçek desenleri, bulundukları her odaya eğlenceli ve sıcak bir hava katarlar. Bu odada da Furniture Flores Torreblanca'nın tasarımı perdeler, beyaz mobilyaların üstündeki yastıklarla aynı deseni taşıyorlar. Bu uyum ve görsel devamlılık odaya derinlik katıyor.
Bu tasarımdaki perdeler, etrafında geniş döşeme ve duvar kolonları bulunan pencereleri olduğundan daha geniş gösterecek nitelikteler. Pencerelerin üstündeki uzun raylara asılan perdeler, kenardaki fazlalıkları kapatarak açıldıklarında pencerelerin daha geniş görünmesini ve odanın daha ferah bir havaya bürünmesini sağlıyorlar.
Bu sade ama alabildiğine şık oda, Designers Guild'in elinden çıktı. Elbette perdelerin fotoğraftaki gibi asılmasına pek alışık değiliz. Ancak gördüğümüz kadarıyla böylesi bir fikir hiç de fena değilmiş. İlginç askı tarzının yanı sıra renk ve desen olarak da öne çıkan bir perde görüyoruz. Yeşilin farklı tonlarının iç içe geçtiği bu perde, odaya ışık ve enerji katmasının yanı sıra kanepeyle de uyum içinde bulunuyor.
Mutfakta da pencereleri kapatmak için bir şeyler kullanmak gerekiyor. Evin bu bölümünde tercih genelde jaluziden yana kullanılıyor. Zira kolay temizlenmesi ve görece küçük bir pencereyi kapatacak olması hem maliyet, hem de dekorasyon açısından jaluziyi ön plana çıkarıyor.
Saving Graces Interiors'un tasarımı olan bu jaluzi de doğal ışıktan optimum şekilde yararlanma imkanı sunuyor. Göz yormayan çiçek desenleri, iç açıcı bir renk tercihiyle pekiştirilmiş. Bu jaluzi, modern tasarımların ve desenlerin hemen hemen her evde kendine yer bulabileceğini gösteriyor.
Panjurlar, eski sıkıcı tasarımlarından çok uzun zaman önce kurtuldular. Artık günümüzde çok farklı modellerde panjurlar bulmak olası. Bu modern panjur tasarımları, yerleştirildikleri her odaya farklı bir hava katıyorlar. Fotoğrafta yer alan panjur tasarımı New England Shutte Company'nin katalogundan alındı. Griye yakın uçuk bir mavi tonundaki panjurlar, bu çocuk odasıyla muhteşem bir uyum göstermişler. Aynı firmanın benzer tasarımları, oturma odaları için de rahatlıkla kullanılabilir.
Soleil Bleu tarafından yapılan bu tasarımda ana rengin sandalyelerde kullanılan pastel mavi ve yeşil olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak tasarım eklenen her aksesuarla farklı bir boyut kazanmış. Beyaz duvarlar odanın içindeki renk cümbüşünü iyice pekiştirmiş. Perdeler de hem ışığı yansıtarak, hem de farklı renkleriyle iç açarak tasarıma katkıda bulunmuşlar.
Umarız yaptığımız öneriler perde alışverişiniz için bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olmuştur…