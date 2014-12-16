Odanızı şenlendirecek perde modelleri

Çiçek desenleri, bulundukları her odaya eğlenceli ve sıcak bir hava katarlar. Bu odada da Furniture Flores Torreblanca'nın tasarımı perdeler, beyaz mobilyaların üstündeki yastıklarla aynı deseni taşıyorlar. Bu uyum ve görsel devamlılık odaya derinlik katıyor.

Bu tasarımdaki perdeler, etrafında geniş döşeme ve duvar kolonları bulunan pencereleri olduğundan daha geniş gösterecek nitelikteler. Pencerelerin üstündeki uzun raylara asılan perdeler, kenardaki fazlalıkları kapatarak açıldıklarında pencerelerin daha geniş görünmesini ve odanın daha ferah bir havaya bürünmesini sağlıyorlar.