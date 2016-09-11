Döküntü bir evin şık bir villaya dönüşümü

Şehrin göbeğinde ama yıkıntı halinde, müstakil bir evleri bulunan İspanya'lı aile, bu yapıyı değerlendirmek için, restorasyon ve restitüsyon konusunda uzmanlaşmış bir mimarlık ofisine başvurmuşlar. Projeyi alan uzmanlar, hatırı sayılır bir bütçe ile, sıvası bile bulunmayan bu harabeyi muhteşem bir villaya dönüştürmüşler. Homify ekibi olarak bu yazımızda size, bu şaşırtıcı dönüşüm projesinin detaylarından bahsetmek istiyoruz. Eğer sizin de bir türlü değerlendiremediğiniz ya da satamadığınız bir eviniz varsa, sıkı bir bakımdan geçirerek, değerini artırmayı veya kullanmayı düşünebilirsiniz. Dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda uzmanlaşmış mimar ve tasarımcılar, en kötü durumdaki evleri bile muazzam yaşam alanlarına çevirebiliyorlar. Gelin birlikte bu dönüşüm projesini daha yakından inceleyelim. Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Kasvetli bir evin modern ve ferah bir villaya dönüşümü” başlıklı yazımızda yine bir villa dönüşüm hikayesi bulabilirsiniz.