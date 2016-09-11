Döküntü bir evin şık bir villaya dönüşümü

Şehrin göbeğinde ama yıkıntı halinde, müstakil bir evleri bulunan İspanya'lı aile, bu yapıyı değerlendirmek için, restorasyon ve restitüsyon konusunda uzmanlaşmış bir mimarlık ofisine başvurmuşlar. Projeyi alan uzmanlar, hatırı sayılır bir bütçe ile, sıvası bile bulunmayan bu harabeyi muhteşem bir villaya dönüştürmüşler. Homify ekibi olarak bu yazımızda size, bu şaşırtıcı dönüşüm projesinin detaylarından bahsetmek istiyoruz. Eğer sizin de bir türlü değerlendiremediğiniz ya da satamadığınız bir eviniz varsa, sıkı bir bakımdan geçirerek, değerini artırmayı veya kullanmayı düşünebilirsiniz. Dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda uzmanlaşmış mimar ve tasarımcılar, en kötü durumdaki evleri bile muazzam yaşam alanlarına çevirebiliyorlar. Gelin birlikte bu dönüşüm projesini daha yakından inceleyelim. Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Kasvetli bir evin modern ve ferah bir villaya dönüşümü” başlıklı yazımızda yine bir villa dönüşüm hikayesi bulabilirsiniz.
Evin ilk haline bakınca kullanılamaz durumda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. İç mekan duvarları sıvasız ve tamamen açık olan evin banyo ve mutfak aksamları da bulunmuyor. Bakımsız bir bahçenin ortasında salt bina halinde bulunan ve kullanılmadığı için her geçen gün biraz daha dökülen yapı ilk iş olarak ciddi bir tadilata alınmış. Bahçesinden banyosuna, duvarlarından kapılarına her köşesi yeniden yapılan evin son halini görünce çok şaşıracaksınız. Merkezi bir yerde, üstelik de güzel bir manzarası bulunan bu evi gözden çıkarmak istemeyen ev sahipleri, bakım ve tadilat için ciddi bir bütçe ayırmış gibi görünüyor.
İç mekanın eski haline bakınca ev için neden kullanılamaz durumda dediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. Ev bakımsız ve eski olmanın yanı sıra inşaat formundan hiç çıkarılmamış. Kaba inşaat halinde çürümeye bırakılan ev giderek daha da kötü bir hal almış. Ev sahipleri ise bu gidişe bir son vermek için uzman bir firmaya evi teslim etmişler. Ne kadar doğru bir karar verdiklerini ve harcanan paranın çok daha fazlasının evin değerine eklendiğini, evin yeni haline bakınca anlayacaksınız.
Daha girişe adım atar atmaz yeni tasarımın güzelliğini hissedebilirsiniz. Şık bir pergolanın altında bulunan ahşap bahçe kapısı evin içi hakkında çok fazla fikir verse de merakımızı gidermeye yetmiyor. Bahçesinden girişine kadar her detayına ayrı ayrı özenilen bu yapının bir de iç mekanlarını görün.
Evin dış cephesinde ve hatta bahçesinde bile şık duvar tablolarına ve dekoratif aksesuarlara rastlayabilirsiniz. Baştan sona bir sanat eseri gibi dekore edilen ev tam anlamıyla lüks bir yaşam alanına dönüşmüş. Ev sahiplerinin zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projede, proje yüklenicisi firmanın uzmanlığı da kolayca anlaşılıyor.
Bahçeye açılan geniş cam kapıları sayesinde evin iç mekanları kusursuz şekilde ferahlatılmış. İskandinav stil dekorasyon izleri taşıyan odalar hem konforlu hem de son derece şık bir görüntüye sahip. Duvarlarda beyaz rengi seçen tasarımcılar zemin için de açık renk ahşap döşemeler tercih etmişler. Böylece hem modern hem de doğal bir hava oluşturulmuş.
Şık ve özel tasarım birçok objenin göze çarptığı iç mekanlarda fonksiyonellik de ön planda tutulmuş. Evin hemen her köşesinde rahat oturma grupları ve sıcak bir görüntü sağlayan ev tekstil ürünleri dikkat çekiyor.
Koyu renk dolaplarla açık renk bir fonun kullanıldığı mutfak dekorasyonunda kontrast denge hakim. Endüstriyel mutfak ekipmanları seçilerek daha kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Ayrıca bahçedeki açık hava yeme alanına bakan bir de fransız kapı tercih edilmiş.
Evin yatak odalarında şık aksesuarlar ve armonik renklerin yanı sıra dokulu kumaşlarla oluşturulmuş sıcak bir hava da dikkat çekiyor. Ev tekstil ürünlerinin renkli ve desenli yapıları ile canlanan yatak odası dekorasyonları evin genel konsepti ile de oldukça uyumlu.
Evin dikkat çeken bir diğer alanı da terası oluyor. Bahçede bulunan keyifli dinlenme alanlarına ek olarak şık bir de terası bulunan ev, kullanıcılarına eksiksiz bir konfor sunuyor. Teras alanında çim zemin ve rattan bahçe mobilyaları seçilerek doğal ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturulmuş.