현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Döküntü bir evin şık bir villaya dönüşümü

Homify Homify
Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Oturma Odası
Loading admin actions …

Şehrin göbeğinde ama yıkıntı halinde, müstakil bir evleri bulunan İspanya'lı aile, bu yapıyı değerlendirmek için, restorasyon ve restitüsyon konusunda uzmanlaşmış bir mimarlık ofisine başvurmuşlar. Projeyi alan uzmanlar, hatırı sayılır bir bütçe ile, sıvası bile bulunmayan bu harabeyi muhteşem bir villaya dönüştürmüşler. Homify ekibi olarak bu yazımızda size, bu şaşırtıcı dönüşüm projesinin detaylarından bahsetmek istiyoruz. Eğer sizin de bir türlü değerlendiremediğiniz ya da satamadığınız bir eviniz varsa, sıkı bir bakımdan geçirerek, değerini artırmayı veya kullanmayı düşünebilirsiniz. Dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda uzmanlaşmış mimar ve tasarımcılar, en kötü durumdaki evleri bile muazzam yaşam alanlarına çevirebiliyorlar. Gelin birlikte bu dönüşüm projesini daha yakından inceleyelim. Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Kasvetli bir evin modern ve ferah bir villaya dönüşümü” başlıklı yazımızda yine bir villa dönüşüm hikayesi bulabilirsiniz.

Öncesi

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Evler
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Evin ilk haline bakınca kullanılamaz durumda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. İç mekan duvarları sıvasız ve tamamen açık olan evin banyo ve mutfak aksamları da bulunmuyor. Bakımsız bir bahçenin ortasında salt bina halinde bulunan ve kullanılmadığı için her geçen gün biraz daha dökülen yapı ilk iş olarak ciddi bir tadilata alınmış. Bahçesinden banyosuna, duvarlarından kapılarına her köşesi yeniden yapılan evin son halini görünce çok şaşıracaksınız. Merkezi bir yerde, üstelik de güzel bir manzarası bulunan bu evi gözden çıkarmak istemeyen ev sahipleri, bakım ve tadilat için ciddi bir bütçe ayırmış gibi görünüyor.   

İç mekanın eski hali

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Mutfak
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

İç mekanın eski haline bakınca ev için neden kullanılamaz durumda dediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. Ev bakımsız ve eski olmanın yanı sıra inşaat formundan hiç çıkarılmamış. Kaba inşaat halinde çürümeye bırakılan ev giderek daha da kötü bir hal almış. Ev sahipleri ise bu gidişe bir son vermek için uzman bir firmaya evi teslim etmişler. Ne kadar doğru bir karar verdiklerini ve harcanan paranın çok daha fazlasının evin değerine eklendiğini, evin yeni haline bakınca anlayacaksınız. 

Yeni giriş

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Pencere & Kapılar
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Daha girişe adım atar atmaz yeni tasarımın güzelliğini hissedebilirsiniz. Şık bir pergolanın altında bulunan ahşap bahçe kapısı evin içi hakkında çok fazla fikir verse de merakımızı gidermeye yetmiyor. Bahçesinden girişine kadar her detayına ayrı ayrı özenilen bu yapının bir de iç mekanlarını görün.

Göz alıcı bir şıklık

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Bahçe
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Evin dış cephesinde ve hatta bahçesinde bile şık duvar tablolarına ve dekoratif aksesuarlara rastlayabilirsiniz. Baştan sona bir sanat eseri gibi dekore edilen ev tam anlamıyla lüks bir yaşam alanına dönüşmüş. Ev sahiplerinin zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projede, proje yüklenicisi firmanın uzmanlığı da kolayca anlaşılıyor. 

Ferah iç mekanlar

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Oturma Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Bahçeye açılan geniş cam kapıları sayesinde evin iç mekanları kusursuz şekilde ferahlatılmış. İskandinav stil dekorasyon izleri taşıyan odalar hem konforlu hem de son derece şık bir görüntüye sahip. Duvarlarda beyaz rengi seçen tasarımcılar zemin için de açık renk ahşap döşemeler tercih etmişler. Böylece hem modern hem de doğal bir hava oluşturulmuş. 

Fonksiyonel bir tasarım

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Multimedya Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Şık ve özel tasarım birçok objenin göze çarptığı iç mekanlarda fonksiyonellik de ön planda tutulmuş. Evin hemen her köşesinde rahat oturma grupları ve sıcak bir görüntü sağlayan ev tekstil ürünleri dikkat çekiyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Modern bir mutfak

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Mutfak
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Koyu renk dolaplarla açık renk bir fonun kullanıldığı mutfak dekorasyonunda kontrast denge hakim. Endüstriyel mutfak ekipmanları seçilerek daha kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Ayrıca bahçedeki açık hava yeme alanına bakan bir de fransız kapı tercih edilmiş.  

Konforlu yatak odaları

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Yatak Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Evin yatak odalarında şık aksesuarlar ve armonik renklerin yanı sıra dokulu kumaşlarla oluşturulmuş sıcak bir hava da dikkat çekiyor. Ev tekstil ürünlerinin renkli ve desenli yapıları ile canlanan yatak odası dekorasyonları evin genel konsepti ile de oldukça uyumlu. 

Keyif dolu dinlenme alanları

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Evin dikkat çeken bir diğer alanı da terası oluyor. Bahçede bulunan keyifli dinlenme alanlarına ek olarak şık bir de terası bulunan ev, kullanıcılarına eksiksiz bir konfor sunuyor. Teras alanında çim zemin ve rattan bahçe mobilyaları seçilerek doğal ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturulmuş. 

Herkesin sahip olmak isteyeceği 7 bahçeli ev
Bu yeniden yapılandırma projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler