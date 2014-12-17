Nişantaşı'nda şahane bir loft dönüşüm projesi

Son 15-20 yıllık bir süreçte Türkiye'nin ekonomik durumunun eskisine oranla bir nebze düzelmesi ve yurt dışına çıkmanın bir lüks olmaktan çıkmasıyla birlikte insanların ufukları ve arayışları yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. İster istemez zevklerin de incelmesine uç veren bu değişimleri en iyi gözlemlediğimiz alanlardan biri de özellikle büyük şehirlerdeki mimari ve dekorasyon anlayışı olabilir. Gerek malzeme, gerekse de vizyon yokluğu yüzünden belli birkaç tarza sıkışılan, varaklı mobilyanın yegâne zenginlik ve asalet göstergesi sayıldığı günlerden bu yana çok şeyin değiştiğini bugün size tanıtacağımız enteresan loft dönüşüm projesiyle bir kez daha göreceksiniz.

Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinin herhangi bir şehrinde olduğunu söylesek sizi hiç şaşırtmayacak olan proje, İstanbul'un gözde semti Nişantaşı'nda Flat C adlı mimarlık bürosu tarafından gerçekleştirildi. Gelin şimdi, dönüşümüne, malzemesine ve dekorasyonuna gösterilen özenle loft kavramınının hakkını tam anlamıyla vermeyi başaran bu nefes kesici dairede küçük bir tura çıkalım.