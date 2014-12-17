Nişantaşı'nda şahane bir loft dönüşüm projesi

Son 15-20 yıllık bir süreçte Türkiye'nin ekonomik durumunun eskisine oranla bir nebze düzelmesi ve yurt dışına çıkmanın bir lüks olmaktan çıkmasıyla birlikte insanların ufukları ve arayışları yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. İster istemez zevklerin de incelmesine uç veren bu değişimleri en iyi gözlemlediğimiz alanlardan biri de özellikle büyük şehirlerdeki mimari ve dekorasyon anlayışı olabilir. Gerek malzeme, gerekse de vizyon yokluğu yüzünden belli birkaç tarza sıkışılan, varaklı mobilyanın yegâne zenginlik ve asalet göstergesi sayıldığı günlerden bu yana çok şeyin değiştiğini bugün size tanıtacağımız enteresan loft dönüşüm projesiyle bir kez daha göreceksiniz.
Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinin herhangi bir şehrinde olduğunu söylesek sizi hiç şaşırtmayacak olan proje, İstanbul'un gözde semti Nişantaşı'nda Flat C adlı mimarlık bürosu tarafından gerçekleştirildi. Gelin şimdi, dönüşümüne, malzemesine ve dekorasyonuna gösterilen özenle loft kavramınının hakkını tam anlamıyla vermeyi başaran bu nefes kesici dairede küçük bir tura çıkalım.
Son yıllarda hayatımıza giren kavramlardan biri olan loft, genellikle çatı katında yer alan ve duvarları olmayan geniş alana sahip dairelere verilen bir isim. Özellikle başka amaçlarla kullanılan binaların yaşam alanına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan loft projeleri, doğaları itibarıyla kısmen endüstriyel bir havaya sahip oluyorlar. Nişantaşı'nda Flat C tarafından lofta dönüştürülen bu daire de bunun en iyi örneklerinden biri.
Zemindeki malzeme ve renk tercihiyle vurgulanan endüstriyel hava, ahşap yemek masası ve tavanda gördüğümüz füme ahşap işlemelerle yumuşatılırken, çatı pencerelerinin zekice ve şık görünen bir paravan çözümüyle kaplanmış olması ve endüstriyel vurguyu besleyen oturma grubu ile duvar rengi bu loftu özel kılan unsurlardan sadece bir tanesi. Mutfağı daha yakından inceleyeceğiz ama tasarımcıların aralarında sınır olmadığı halde endüstriyel salonun aksine mutfak kısmını daha sıcak ve samimi renk ve malzemelerle donatmış olmaları, ortaya hoş bir kontrast çıkarıyor. Son olarak salondaki bu ağırbaşlı havayı biraz olsun dağıtan ve bir anlamda mekânı şenlendiren rengârenk kilim ilavesini de unutmayalım. Bazen küçük bir dokunuş tüm atmosferi değiştirecek kadar güçlü olabiliyor.
Böylesine ince düşünülmüş bir lofta böylesine karakterli bir kapı yakışırdı herhalde. Bu kapı size daha başlangıçtan itibaren bildiğiniz hiçbir eve benzemeyen, tamamen sıradışı bir mekânın eşiğinde olduğunuzu haber veriyor. Kale kapısı gibi güvenli olması da cabası.
Yukarıda söylediğimiz gibi, koyu renklerin belirleyici olduğu endüstriyel vurgulu oturma alanının aksine, loftun mutfak köşesinde daha yumuşak, hatta yer yer rustik diyebileceğimiz bir tarz tercih edilmiş. Tavandaki işlemelerin ve ahşap dolaplarla yemek takımının karakter kattığı mutfak, küçük, kompakt ve son derece şık.
Loftun oturma alanının arkasında kalan kısma yerleştirilen kitaplıkta, ahşapla endüstriyel malzeme uyumunun bir kez daha gayet etkili biçimde çalıştığını görüyoruz.
Bu fotoğrafta mutfakta başarıyla uygulanan kontrast prensibinin banyoda da devam ettiğini ve evin genelindeki mesafeli ciddiyetin aksine, banyodan sızan ışığın ve ahşap aksamın son derece davetkâr bir hava yarattığını görmek mümkün. Ama banyodaki asıl sürprizi bir sonraki fotoğrafta göreceksiniz.
Gördüğünüz gibi bu ektileyici loftun banyosu aslında keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Belirli bir düzene bağlı kalmaksızın döşenmiş olan kırmızı-siyah, zarif fayanslar mekânı anında bir seviye yukarıya çıkarıp, eşsiz bir romantizm duygusunu beraberinde getiriyor. Şöyle bir gözünüzü kapatıp burada alelâde beyaz bir fayans olduğunu düşünürseniz, bu sıradışı fikrin değerini daha iyi anlayacaksınız.
Kompakt bir kulübeyi ya da sıcak bir sığınağı andıran, tek bir ünite halinde tasarlanmış bu çalışma alanı da tavandaki kirişlerle birlikte loftun genel eklektik karakterini vurgulayan bir başka unsur olarak dikkat çekiyor.
Peki bu loft dönüşüm projesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.