Hayran kalacağınız rüya gibi bir ev

Bugün ziyaret edeceğimiz ev öyle güzel ki hem modern hem geleneksel tarzı birleştiren çizgisiyle muhteşem bir örnek. Aynı zamanda yoğun ahşap detaylarıyla rustik tarzın başarılı bir örneği. Yüksek tavanı, çinilerle bezenmiş duvarları ve en önemlisi nefes kesen manzarasıyla herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev. Şimdi arkamıza yaslanıp güzel evin detaylarına sırayla göz atalım.
Güzel ve geniş bitki örtüsü ile çevrili ev rüya gibi. Etrafını sarmalayan doğal güzelliklere uygun olarak ev de titizlikle tasarlanmış. Yerden belli bir yükseklikte inşa edilmiş evin dış cephesi beyaz. Büyük çatıları oldukça geleneksel görünüyor. Uzaktan net bir şekilde görülüyor iki katlı gayet geniş bir ev burası. Acaba içi nasıl?
Binanın içine girdiğimizde bizi yüksek tavanı ve büyük pencereleri sayesinde aydınlık ve ferah bir salon bekliyor. Doğal aydınlatmanın dışında iyi dekore edilmiş güzel bir oda karşımızdaki. Dış cephesi ile aynı renkte olan duvarları büyük ahşap çerçeveler tamamlıyor. Odanın merkezinde borusu tavana dek uzanan siyah bir şömine var. Açık tonlu konforlu koltuklar oldukça zarif. Duvarlarda ve salonda farklı yerlerde bulunan heykel gibi aksesuarlar yerel görüntüsüyle eve tropikal karakterini kazandırmış.
Terası, evin dış cephe resminde görmüş olsak da net bir şekilde şu an inceleyebiliyoruz. Tamamen doğal ahşaptan yapıldığı için herhangi bir renk kullanımına ihtiyaç duyulmamış. Buradan oturma odasına doğrudan erişim var.
Başka bir açıdan çekilmiş resimde terasın büyüklüğü daha belli oluyor. L şeklindeki teras en az bir oturma odası kadar geniş. Bu büyüklüğünden dolayı birkaç farklı mobilya grubu mevcut. Bir önceki resimde gördüğümüz 8 kişilik yemek masası dışında turuncu minderli hasır sandalyeleri 6 kişilik bir oturma grubu, daha gerilerde şezlonglar ve banklar bulunuyor. Kısacası açık havanın tadını çıkarmak, dinlenmek ve davetler vermek için ideal.
Evde bulunan yatak odalarından birine göz attığımız resimde klasik ve şık bir dekorasyon stili görüyoruz. Eskitme görünümlü yatak başı ve giysi dolabı odaya şıklık katarken aksesuar seçimi biraz daha modern. Çatıyı çevreleyen koyu renkli ahşap odanın açık tonlu dekoruyla güzel bir kontrast yakalamış.
İki katlı evde konuklar için çok sayıda yatak odası var. Banyosu içinde bulunan bu yatak odası kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Diğer odaların aksine hardal rengin ağır bastığı dekorasyon loş ışıkla birleşip sıcak ve yatıştırıcı bir ambiyans sağlamış. Koyu renkli ahşap mobilya ve duvarlarda yine mevcut. Bu açıdan bir kısmını gördüğümüz banyo oldukça geniş gibi. İçinde küvet bulunan banyo tarz olarak odayla uyumlu.
Banyo içerisinden çekilmiş bu resimle birlikte önceki fotoğrafta gözükmeyen modern duşu da görüyoruz. Ayrı bir bölme yerine yatak odasıyla birleştirilen banyo romantik küvet keyfi için harika bir seçenek.
Bu resimde üçüncü bir yatak odası daha görüyoruz. Güzel evin davetler vermek için ideal olduğunu söylemiştik. Misafirleriniz için son derece konforlu ve her türlü donanıma sahip bir ortam.
Akşam üstü çekilen bu fotoğrafta evin şahaneliği daha da vurgulanmış. Arka cephesini gördüğümüz binanın geniş terası oldukça cazip. Yine bu açıdan üst katların da geniş pencerelerini seçebiliyoruz.
Son olarak evden biraz yürüme mesafesi olan sürpriz oturma grubunu görüyoruz. Yuvarlak taş bir zemin üzerine yerleştirilen iki adet şezlong insanlardan uzakta doğayı dinlemek için harika bir seçenek.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Dünyanın ucundaymış gibi duran şaşırtıcı ahşap ev’ başlığına bakabilirsiniz.