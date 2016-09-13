Hayran kalacağınız rüya gibi bir ev

Başka bir açıdan çekilmiş resimde terasın büyüklüğü daha belli oluyor. L şeklindeki teras en az bir oturma odası kadar geniş. Bu büyüklüğünden dolayı birkaç farklı mobilya grubu mevcut. Bir önceki resimde gördüğümüz 8 kişilik yemek masası dışında turuncu minderli hasır sandalyeleri 6 kişilik bir oturma grubu, daha gerilerde şezlonglar ve banklar bulunuyor. Kısacası açık havanın tadını çıkarmak, dinlenmek ve davetler vermek için ideal.