Evinizin girişini mükemmel hale getirecek 13 fikir

Geniş bir hol çoğu insanın evinde standart olarak bulunan bir imkân değil maalesef. Ancak sizin evinizin giriş kısmı böyleyse, bu alanı dekore etmek için oldukça geniş bir seçenek yelpazeniz var demektir. Çeşitli duvar kağıtları, canlı bitkiler, oturma alanları ve daha pek çok şey bu alanda kullanılabilir. Bu arada, evinizle benzer ilkelerin ofisiniz için de geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu tarz bir holün ofisinizde bulunma ihtimali daha yüksek ve buradaki gibi şık bir düzenleme yapmayı başarırsanız, işlerinize katkısı olacağından hiç şüpheniz olmasın.