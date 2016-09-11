Evinizin girişini mükemmel hale getirecek 13 fikir

Evinizin giriş bölümü, bazen evinizin içinden çok daha önemlidir. İlk kez ağırladığınız bir misafiriniz ilk izlenimini evinizin giriş bölümünden edinir örneğin. Dağınık ve zevksiz bir girişle onu karşılarsanız, bu ilk izlenimi değiştirmek bir hayli zor olabilir. İster kapımızın dışı isterse iç kısmında olsun, evimizin girişinde yapacağımız düzenlemeler kendi ruh halimizi de belirler. Evinize geldiğinizde ilk göreceğiniz giriş kısmı, içeride geçireceğiniz saatlerdeki havanız üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Aynı şey evden çıkıp yeni bir güne başlarken havanız nasıl olacağında da aynı şekilde geçerlidir. Bu yüzden evinizin giriş bölümünü yalnızca ayakkabılarınızı çıkarıp terliklerinizi giydiğiniz, montunuzu ve şemsiyenizi astığınız veya anahtarlarınızı bıraktığınız bir yer olarak görmekten vazgeçmenizde yarar var. Evinizin giriş kısmında bir şeyleri değiştirmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu yazı tam da aradığınız şey olabilir.
Öncelikle evinizin giriş bölümündeki bütün dağınıklığı kaldırın. Bir köşeye atılmış ayakkabılar, yıllardır giyilmeyen terlikler ve ödenmeyi bekleyen faturalar eve girdiğinizde göreceğiniz ilk şeyler olmasın. Bir kez derli toplu bir giriş bölümüne kavuştuktan sonra bu alanı güzelleştirecek eklemeler yapmaya başlayabilirsiniz. Şık aydınlatmalar, taze veya yapay çiçekler ve güzel çerçeveli bir ayna ilk akla gelenler. Ama bunlarla kendinizi sınırlamayın ve kendi havanızı değiştirecek doğru şeyleri kendiniz bulun.
Geniş bir hol çoğu insanın evinde standart olarak bulunan bir imkân değil maalesef. Ancak sizin evinizin giriş kısmı böyleyse, bu alanı dekore etmek için oldukça geniş bir seçenek yelpazeniz var demektir. Çeşitli duvar kağıtları, canlı bitkiler, oturma alanları ve daha pek çok şey bu alanda kullanılabilir. Bu arada, evinizle benzer ilkelerin ofisiniz için de geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu tarz bir holün ofisinizde bulunma ihtimali daha yüksek ve buradaki gibi şık bir düzenleme yapmayı başarırsanız, işlerinize katkısı olacağından hiç şüpheniz olmasın.
Kullanacağınız aksesuarları en kolay ulaşılabilir ve herkesin kullandıklarına benzeyenler arasından seçmeyin. Bu işe biraz zaman ve bütçe ayırın, kendi zevkinizi yansıtan seçkin aksesuarlar bulmaya çalışın.
Evinizin giriş bölümü yeterince geniş değil ve siz ferah bir etki yaratmak istiyorsanız, başta pencerelerden gelen gün ışığı olmak üzere her türlü aydınlatma kaynağının doğru kullanıldığı takdirde ferahlatıcı bir etki yapacağını unutmayın.
Odalarınıza veya salonunuza açılan geniş bir koridorunuz varsa, bu alanda şık tasarımlar yaparak ve hatta fazladan saklama alanı da sağlayacak güzel bir dolap tasarlayarak hem estetik hem pratik sonuçlar elde edebilirsiniz.
Canlı bitkiler her zaman yalnızca bahçelerde bulunacak diye bir kural yok. Bilakis, canlı bitkiler iç mekânlarda bahçelerden çok daha fazla tesirli olurlar. Bu pozitif etkiden yararlanmak istiyorsanız ve yeterince yeriniz varsa buradakine benzer bir uygulama yapmayı düşünebilirsiniz.
Evinizin giriş bölümü kapalı ve karanlık bir merdiven boşluğu yerine dış cepheye bakan bir açıya sahipse, bundan yararlanmamak çok yazık olur. Manzaranızı bu alana dahil ederek hem gün ışığından hem de manzaranın kendi pozitif etkisinden yararlanabilirsiniz.
Yüksek tavanlar başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek düzeyde bir ferahlık hissi yaratırlar. Loft tipi bir salonunuz yoksa bile, birden fazla katlı bir evde yaşıyorsanız, evinizin giriş bölümünde tavanı yüksek tutma alternatifiniz var demektir. Bu tarz bir uygulama yalnızca girişinizi değil evinizin toplam estetiğini de büyük ölçüde etkileyecektir.
Geniş ve boş bir duvarınız mı var? Neden buradakine benzer özel bir tasarımla bölerek onu canlı ve kişilikli bir hale getirmiyorsunuz?
Sade ve klasik aydınlatmalar kolay kolay modası geçmeyen ürünlerdir. Ancak bunlarla etkileyici bir atmosfer yaratmanız zordur. Oysa iddialı ve çarpıcı bir aydınlatma kullanırsanız, misafirlerinizin edineceği ilk izlenim büyük ölçüde değişecektir.
Yalnızca tek renk ya da aynı rengin tonlarından oluşan düzenlemelerden kaçının. En azından birbirine kontrast iki renk kullanmaya çalışın. Buna canlı bir bitki, bir tablo ya da başka bir aksesuarla üçüncü bir çarpıcı rengi dahil ederseniz sonuçları çok daha iyi olacaktır.
Sınırları biraz zorlamak mı istiyorsunuz? Yoksa çok etkileyici bir girişle misafirlerinizi büyülemek mi? O halde bütün bildiklerinizi unutun. Adeta bir salon tasarlarmış gibi düşünün ve hayal gücünüzün sınırlarını evinizin girişinde yansıtın.
Boşluklardan korkmayın. Geniş bir alanı bütünüyle mobilya ve aksesuarlarla doldurmanın dekorasyon mantığına hiçbir yararı ve estetik katkısı yoktur. Boşlukların pozitif etkisinden yararlanmaya çalışın. Mobilyaları duvar kenarlarına toplayarak ortadaki boşluğu geniş tutarsanız, çok ferah bir ortam yaratma imkânı bulursunuz.