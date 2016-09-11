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Evinizin girişini mükemmel hale getirecek 13 fikir

Homify TR Homify TR
B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Evinizin giriş bölümü, bazen evinizin içinden çok daha önemlidir. İlk kez ağırladığınız bir misafiriniz ilk izlenimini evinizin giriş bölümünden edinir örneğin. Dağınık ve zevksiz bir girişle onu karşılarsanız, bu ilk izlenimi değiştirmek bir hayli zor olabilir. İster kapımızın dışı isterse iç kısmında olsun, evimizin girişinde yapacağımız düzenlemeler kendi ruh halimizi de belirler. Evinize geldiğinizde ilk göreceğiniz giriş kısmı, içeride geçireceğiniz saatlerdeki havanız üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Aynı şey evden çıkıp yeni bir güne başlarken havanız nasıl olacağında da aynı şekilde geçerlidir. Bu yüzden evinizin giriş bölümünü yalnızca ayakkabılarınızı çıkarıp terliklerinizi giydiğiniz, montunuzu ve şemsiyenizi astığınız veya anahtarlarınızı bıraktığınız bir yer olarak görmekten vazgeçmenizde yarar var. Evinizin giriş kısmında bir şeyleri değiştirmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu yazı tam da aradığınız şey olabilir. 

Başlarken

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Öncelikle evinizin giriş bölümündeki bütün dağınıklığı kaldırın. Bir köşeye atılmış ayakkabılar, yıllardır giyilmeyen terlikler ve ödenmeyi bekleyen faturalar eve girdiğinizde göreceğiniz ilk şeyler olmasın. Bir kez derli toplu bir giriş bölümüne kavuştuktan sonra bu alanı güzelleştirecek eklemeler yapmaya başlayabilirsiniz. Şık aydınlatmalar, taze veya yapay çiçekler ve güzel çerçeveli bir ayna ilk akla gelenler. Ama bunlarla kendinizi sınırlamayın ve kendi havanızı değiştirecek doğru şeyleri kendiniz bulun.

Geniş ve şık bir hol

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Geniş bir hol çoğu insanın evinde standart olarak bulunan bir imkân değil maalesef. Ancak sizin evinizin giriş kısmı böyleyse, bu alanı dekore etmek için oldukça geniş bir seçenek yelpazeniz var demektir. Çeşitli duvar kağıtları, canlı bitkiler, oturma alanları ve daha pek çok şey bu alanda kullanılabilir. Bu arada, evinizle benzer ilkelerin ofisiniz için de geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu tarz bir holün ofisinizde bulunma ihtimali daha yüksek ve buradaki gibi şık bir düzenleme yapmayı başarırsanız, işlerinize katkısı olacağından hiç şüpheniz olmasın.

Seçkin aksesuarlar

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Kullanacağınız aksesuarları en kolay ulaşılabilir ve herkesin kullandıklarına benzeyenler arasından seçmeyin. Bu işe biraz zaman ve bütçe ayırın, kendi zevkinizi yansıtan seçkin aksesuarlar bulmaya çalışın.

Pencereler genişletir

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Evinizin giriş bölümü yeterince geniş değil ve siz ferah bir etki yaratmak istiyorsanız, başta pencerelerden gelen gün ışığı olmak üzere her türlü aydınlatma kaynağının doğru kullanıldığı takdirde ferahlatıcı bir etki yapacağını unutmayın.

Geniş koridorlardan yararlanın

N14, aaestudio aaestudio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Odalarınıza veya salonunuza açılan geniş bir koridorunuz varsa, bu alanda şık tasarımlar yaparak ve hatta fazladan saklama alanı da sağlayacak güzel bir dolap tasarlayarak hem estetik hem pratik sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bitkilerin gücü

Casa Huiramba, Michoacán, IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Canlı bitkiler her zaman yalnızca bahçelerde bulunacak diye bir kural yok. Bilakis, canlı bitkiler iç mekânlarda bahçelerden çok daha fazla tesirli olurlar. Bu pozitif etkiden yararlanmak istiyorsanız ve yeterince yeriniz varsa buradakine benzer bir uygulama yapmayı düşünebilirsiniz.

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Manzara

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Evinizin giriş bölümü kapalı ve karanlık bir merdiven boşluğu yerine dış cepheye bakan bir açıya sahipse, bundan yararlanmamak çok yazık olur. Manzaranızı bu alana dahil ederek hem gün ışığından hem de manzaranın kendi pozitif etkisinden yararlanabilirsiniz.

Yüksek tavanlar

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beton Beyaz
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

Yüksek tavanlar başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek düzeyde bir ferahlık hissi yaratırlar. Loft tipi bir salonunuz yoksa bile, birden fazla katlı bir evde yaşıyorsanız, evinizin giriş bölümünde tavanı yüksek tutma alternatifiniz var demektir. Bu tarz bir uygulama yalnızca girişinizi değil evinizin toplam estetiğini de büyük ölçüde etkileyecektir.

Düz duvarlara renk katın

APPARTAMENTO PRIVATO – S. Pietroburgo, RobertoStracciaStudio RobertoStracciaStudio Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
RobertoStracciaStudio

RobertoStracciaStudio
RobertoStracciaStudio
RobertoStracciaStudio

Geniş ve boş bir duvarınız mı var? Neden buradakine benzer özel bir tasarımla bölerek onu canlı ve kişilikli bir hale getirmiyorsunuz?

Çarpıcı aydınlatmalar

VILAMOURA . INTERDESIGN, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

Sade ve klasik aydınlatmalar kolay kolay modası geçmeyen ürünlerdir. Ancak bunlarla etkileyici bir atmosfer yaratmanız zordur. Oysa iddialı ve çarpıcı bir aydınlatma kullanırsanız, misafirlerinizin edineceği ilk izlenim büyük ölçüde değişecektir.

Kontrast renkler

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Yalnızca tek renk ya da aynı rengin tonlarından oluşan düzenlemelerden kaçının. En azından birbirine kontrast iki renk kullanmaya çalışın. Buna canlı bir bitki, bir tablo ya da başka bir aksesuarla üçüncü bir çarpıcı rengi dahil ederseniz sonuçları çok daha iyi olacaktır.

Sofistike bir dokunuş

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Sınırları biraz zorlamak mı istiyorsunuz? Yoksa çok etkileyici bir girişle misafirlerinizi büyülemek mi? O halde bütün bildiklerinizi unutun. Adeta bir salon tasarlarmış gibi düşünün ve hayal gücünüzün sınırlarını evinizin girişinde yansıtın.

Pozitif boşluklar

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Boşluklardan korkmayın. Geniş bir alanı bütünüyle mobilya ve aksesuarlarla doldurmanın dekorasyon mantığına hiçbir yararı ve estetik katkısı yoktur. Boşlukların pozitif etkisinden yararlanmaya çalışın. Mobilyaları duvar kenarlarına toplayarak ortadaki boşluğu geniş tutarsanız, çok ferah bir ortam yaratma imkânı bulursunuz.

İlham kaynağı küçük ve sevimli evler
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