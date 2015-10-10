Yeni trend: Koyu renklerin hakim olduğu yatak odası takımları

Güne iyi ve zinde başlamanın sırrının huzurlu bir zihin ve iyi, konforlu bir yatak olduğu bilenen bir gerçek. İyi bir uyku çekerek başladığımız bir günde hem zihnen hem de bedenen daha sağlıklı ve daha aktif oluruz. Uyku problemi çeken, az uyumak, sık sık uyanmak ve benzeri şekillerde uykusunu iyi alamayan insanlar bedenen ve zihnen yıpranmaya başlar. Bu durum bir iki gün iyi kötü idare edilebilse bile zamanla hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Sürekli yorgunluk ve halsizlik, sinirlerin çabuk bozulması, yapılan işe odaklanamama gibi sorunlar sonucu hayat kalitesi iyice azalır.

Nasıl ki uyanma problemi çeken insanlara açık renkli, aydınlık ve ferah bir yatak odası dekorasyonu öneriliyorsa, uykusuzluk çeken insanlara da mümkün olduğunca karanlık, dingin, huzurlu bir yatak odası dekorasyonu öneriliyor. Koyu renkli yatak odası takımları ya da takım açık renkli olsa bile koyu renkli bir duvar ya da sıkı sıkı kapandığında içeri ışık sızdırmayacak perdeler, koyu renkli nevresim takımları ve benzeri muhtelif yatak odası mobilyaları ve dekorasyon unsurlarında koyu renkleri tercih ederek hem asil görünümlü ve şık hem de uykuya elverişli ve konforlu bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.

Bu derlememizde homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve mobilya firmalarının koyu renk ağırlıklı yatak odası tasarımlarını inceledik. Fotoğraflardaki örneklere baktıkça, koyu rengin mekanda yarattığı elegant havayı ve insana 'gel, uzan' dermiş gibi duran konforu sizler de hissedeceksiniz.