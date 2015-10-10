Yeni trend: Koyu renklerin hakim olduğu yatak odası takımları

Güne iyi ve zinde başlamanın sırrının huzurlu bir zihin ve iyi, konforlu bir yatak olduğu bilenen bir gerçek. İyi bir uyku çekerek başladığımız bir günde hem zihnen hem de bedenen daha sağlıklı ve daha aktif oluruz. Uyku problemi çeken, az uyumak, sık sık uyanmak ve benzeri şekillerde uykusunu iyi alamayan insanlar bedenen ve zihnen yıpranmaya başlar. Bu durum bir iki gün iyi kötü idare edilebilse bile zamanla hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Sürekli yorgunluk ve halsizlik, sinirlerin çabuk bozulması, yapılan işe odaklanamama gibi sorunlar sonucu hayat kalitesi iyice azalır.
Nasıl ki uyanma problemi çeken insanlara açık renkli, aydınlık ve ferah bir yatak odası dekorasyonu öneriliyorsa, uykusuzluk çeken insanlara da mümkün olduğunca karanlık, dingin, huzurlu bir yatak odası dekorasyonu öneriliyor. Koyu renkli yatak odası takımları ya da takım açık renkli olsa bile koyu renkli bir duvar ya da sıkı sıkı kapandığında içeri ışık sızdırmayacak perdeler, koyu renkli nevresim takımları ve benzeri muhtelif yatak odası mobilyaları ve dekorasyon unsurlarında koyu renkleri tercih ederek hem asil görünümlü ve şık hem de uykuya elverişli ve konforlu bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.
Bu derlememizde homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve mobilya firmalarının koyu renk ağırlıklı yatak odası tasarımlarını inceledik. Fotoğraflardaki örneklere baktıkça, koyu rengin mekanda yarattığı elegant havayı ve insana 'gel, uzan' dermiş gibi duran konforu sizler de hissedeceksiniz.
Koyu renk cilalı ahşap karyola ve komodinlere sahip yatağın başucundaki duvar mat antrasit rengine boyanmış. Siyah nevresim ve yastık kılıflarına beyaz çarşaf ve ikinci set yastıklar eşik ediyor. Kül grisi perdeler ve kahverengi detaylı krem rengi hayvan postu ile kombine edilen yatak odası dekorasyonu siyah abajurlar, sarıya kaçan gümüş rengi modern bir pano ve koyu renkli berjer koltuk ile tamamlanmış ve ortaya şık, zarif, lüks görünümlü bir yatak odası çıkmış.
Mobilyalarınız açık renklerde ise mekanı badana ve nevresimler ise de daha koyu ve karanlık bir hale getirebilirsiniz. Fotoğrafta enteresan bir yatak odası örneği görmekteyiz. Zeminle bir olan yatak başı bej renkli ahşap parkelerden üretilmiş. Eskitilmiş ahşap görünümlü açık renk parkeler sütlü kahverengi tonuna badana ile kombine edilmiş. Açıklı koyulu gri tonlarındaki nevresim takımının kullanılması ile de dingin, hoş bir yatak odası oluşturulmuş.
İspanyol dekoratörler Aris & Paco Camus koyu gri ile parlak beyazı muhteşem bir ahenk içerisinde kullanmış. Duvarlar ve aynı panel kapılar mat duman grisine boyalı, kapıların pervazları ve süpürgelikler ise komple beyaz. Yatak baş ucuna denk gelen yarım duvar, yine aynı şekilde duman grisi. Yatak bembeyaz ve yatak başında beyaz geometrik kare formunda yumuşak, minderli bir alan bulunuyor. Komodinler aynı şekilde, beyaz ve keskin hatlara sahip. yatak örtüsü olarak ise aynı tonda duman grisi ve beyaz şekillerin yarattığı geometrik formlar kullanılmış.
Polonyalı dekoratör Tomasz Czajkowski Pracownia tasarımı bu yatak odasının yatak başına tekabül eden duvarına geometrik desenli, koyu gri renginde, çarpıcı bir duvar kağıdı kullanılmış. Üç boyutlu duvar kağıdı ve duvar panellerinin kullanıldıkları mekana muhteşem bir derinlik katma gibi bir özellikleri mevcut. Bu tasarımda da mevzu bahis derinliği hissetmek mümkün. Ahşap komodinler duvardaki dekoratif ahşap çerçeve ile uyum içerisinde. Grinin değişik tonlarının kullanıldığı koyu renkli saten nevresim takımı ile tamamlanan dekorasyon son derece şık. Görüldüğü üzere, sade ve modern çizgilerle de gösterişli bir mekan yaratılabilir. Önemli olan kullanılan renk skalası ve malzemenin kalitesi.
Ukraynalı Yurov Design'ın sıra dışı yatak odası modeli ile karşınızdayız.Yataktan çok daha geniş bir alana sahip olan karyola adeta komodinleri de içine almış. Açık renkli ahşap kaplama görünümüne sahip yatağın başı da enine ve boyuna oldukça geniş, neredeyse tüm arka duvar boyunca. Yatağın başı aynı zamanda raf görevi de görüyor. Duvarları ve zemini brüt beton olarak bırakılan odada duvar boyunca, siyah renkli bir de giysi dolabı bulunuyor. Koyu renkli nevresim takımı ve beyaz çarşaf ile tamamlanan dekorasyonda yatak ayak ucuna geniş beyaz biyeli bir de kilim konulmuş. Kilimin yumuşak ve doğal yapısı ile odanın brütal ve sert yapısı artistik bir tezat oluşturmuş.
Koyu renkli yatak odası dekorasyonunda çekinceleriniz varsa, yalnızca yatak başının arkasına gelen duvarı siyah ya da başka bir koyu renge boyayarak şık, nezih bir atmosfer yaratabilirsiniz. Polonyalı Anna Serafin tasarımı bu yatak odasında da tıpkı böyle bir yol seçilmiş. Ahşap laminat parke ve ahşap etajer ve komodin seti bulunan yatak odasında açık parlak gri dölemeli bir yatak başı bulunan kartola kullanılmış. Yatağın üzerine aynı tonda ancak parlak bir gri yatak örtüsü serilmiş. Perdeler de aynı açık gri tonundan geçilmiş. Yasyıklar ve çarşaf ise siyah tercih edilmiş. Yani yatak örtüsünü kaldırıp yatağı yatmak için hazırladığımızda mekan daha da koyu renk olacak.
İstanbullu Mass Architects'in tarz sahibi bu yatak odası tasarımında siyah renkli harman tuğlarla kaplanmış duvarlar göze çarpıyor. Yatağın olduğu kısım da oldukça eneteresan. Karyola yatak başının arkasından duvar boyunca devam edip tavana yükseliyor, tavanda kıvrılıp karşı duvara kadar gidiyor ve karşı duvarda ise bir makyaj masasına evriliyor Muhteşem! Açık renkli cilaya sahip ahşaptan imal edilen bu takıma koyu renkli kalın perdeler, beyaz ince perdeler, iki adet siyah, bir adet de beyaz sandalye, siyah bir puf, koyu gri bir halı ve yıldız formuna sahip siyah renkli şahane bir balkon kapısı gölgeliği eşlik etmiş.
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Sıradaki örneğimiz Ordulu bir firma olan Yücel Partners'tan. Koyu renkli karyolaya sahip olan yatak odasının yatak başı duvarı aynı şekilde siyaha boyanmış. Yatağın ayak ucuna ise metal ayaklı siyah deri bir bank yerleştirilmiş. Yatak başı ile duvar arasında kenar kısımları komodin görevi gören sıra dışı bir ahşap panel yer almakta. Etajer ve makyaj masası da aynı ahşaptan, bir bütün oluşturuyor. Beyaz çarşaf ve yastık kılıflarının tercih edildiği bu yatakta siyak yatak örtüsü kullanılmış.
İç tasarımcı Hakan Helvacıoğlu H2C'den her zaman olduğu üzere, yine muhteşem bir tasarım ile karşınızdayız. Bu sefer görmeye alışık olduğumuz, siyaha boyalı olan duvar yatağın arkasına tekabül etmiyor. Yatağın arkası gömme raflara sahip beyaz bir duvar olarak tercih edilmiş, koyu renkli duvar ise pencerenin olduğu kısımda kullanılmış. Tül perdeler de aynı şekilde koyu bir renkte seçilmiş. Karyolanın kendisi beyaz, başı koyu renkli. Çarşaf ve tğylğ yatak örtüsü seçimi yine koyu renk üzerinden. Bu çalışmada koyu renkler ve beyaz müthiş bir dengeyle kullanılmış. Sarı renkli modern berjer koltuk ile de odaya neşeli bir hava katılmış.
Paletlerden imal edilmiş bu sıra dışı ve çevre dostu yatağın altına koyu gri bir halı yerleştirilmiş. Yatağın baş ucuna tekabül eden duvar siyaha boyanmış ancak sade siyah bırakılmamış. Üzerinde muhteşem bir dünya haritası çalışması yer alıyor. Koyu renkli nevresim takımı ie kombine edilen tasarım genç odaları için ideal.