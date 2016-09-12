Türkiye'deki evlerden 8 mütevazi ama şık mutfak

Her güzel şey mutlaka heybetli, süslü, gösterişli ve iddialı olmak zorunda değildir. Heybetli, süslü, gösterişli ve iddialı olan her şey güzel olacak diye bir kaideden söz etmek ise zaten mümkün değildir. Aslında güzellik dediğimiz kavram pek çok açıdan bakanın gözünde saklı olmakla birlikte, bir şeyin genel niteliklerinden ziyade onun inceliklerinde gizlidir. İnce bir tasarım zekâsıyla, sade ve mütevazi görünen bir mobilya, bir oda, bir ev veya bu yazımızın konusu olduğu üzere mutfak da, pekâlâ son derece güzel ve estetik olabilir. Türkiye'den mütevazi ama bir o kadar da şık mutfakları derlediğimiz bu yazımız, yalnızca göz zevkinizi tatmin etmekle kalmayacak, aynı zamanda düşük bütçeyle nasıl güzel bir mutfak tasarlayabileceğinize dair ipuçlarını da sizlere sunacak. Dilerseniz bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım.
Eski köy evlerinin mutfakları, kimi becerikli ustaların elinden çıkan özel örnekler dışında büyük ölçüde işlev odaklıdır ve herhangi bir estetik kaygı taşımazlar. Öte yandan aslında tam da bu estetik kaygısızlıkla ortaya son derece yalın ve eskimeyen bir estetik çıkar. Bu şık ahşap evin mutfağında işte bu yalın ve modası geçmeyen türden estetikle karşılaşıyoruz. Isınma amacının yanı sıra fırını ve ocağıyla kış aylarında harika yemekler de hazırlanabilecek geleneksel kuzine soba ise ortama sıcacık bir hava katıyor.
Hemen her evde karşılaşabileceğimiz türden ve yalnızca gerekli unsurları bünyesinde barındıran bir mutfağı birkaç küçük dokunuşla nasıl güzelleştirebileceğimize dair güzel bir çerçeve sunuyor bu mutfak. Mutfak tezgâhının hemen bitişiğine konumlanan yemek masası, bir tür mutfak adası görevi üstleniyor. Mutfağın devamındaki oturma grubu ve televizyon ise mekânı içinde yaşanan ve vakit geçirilen bir yer haline getiriyor.
Oldukça küçük bir alanda kurulmuş olmasına karşın akılcı yerleşimiyle ihtiyacınız olan her şeyi sunan bu mutfak, modern görüntüsüyle de ayrıca göz dolduruyor. Mutfağın işlevsel yükünün ağırlığı geniş mutfak adasına kaydırılmış ve bu da küçük mutfaklarda mutfak adalarının nasıl kullanılabileceğine ilişkin iyi bir fikir veriyor.
Zamanın modası ve trendlerine hiç ama hiç uymayan, belki de artık görüntüsüyle sizi sıkmaya başlayan bir mutfağınız var diyelim. Ama nereden başlayacağınızı, ne değişiklik yapacağınızı hiç kestiremiyorsunuz. Zeminden başlamaya ne dersiniz? Bu mutfaktaki gibi orijinal bir zemin uygulaması, bir mutfağın bütün havasını değiştirebilir ve diğer tüm kusurlarını unutturabilir.
Sade ve akıcı bir tasarıma sahip olan bu mutfak, bütün enerjisini renklerden alıyor. Mutfaklarda pek sık görmediğimiz ama aslında çok iyi bir seçenek olan sarı mutfak dolaplarına farklı renklerden seçilmiş sandalyeler eşlik ediyor. Tezgâh altındaki mutfak dolaplarında dikkat çeken sarı kuşak da beyazın tekdüzeliğini kırarak renk cümbüşüne katkıda bulunuyor.
Beyazın ağırlığını koyduğu bu mutfağın elektronik eşyalarında ise inox tercih edilmiş. Eğer bu eşyalarda da beyaz kullanılsaydı toplamdaki görüntü tamamen başka olabilirdi. Şu halde ise şık bir kontrast ve kendi halinde bir mutfağın sıcak ve çekici estetiğini yansıtıyor.
Mutfak adaları son yıllarda mutfakların başına gelen en güzel şeyler arasında yer alıyor. Giderek yaygınlaşan bu şık uygulama, belli unsurlarlar birleştiğinde çok daha güzel bir hâl alıyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz yüksek bar tabureleri. Yemeğin yapıldığı ve sunulduğu yeri bir araya getiren bu tarz uygulamalar, yemekten çok yedirmeyi sevenler için mükemmel bir alternatif. Bu mutfakta da bunun güzel bir örneğini görüyoruz.
Tuğla yerine saman balyaları, beton yerine ahşap ve sıva yerine çamurun kullanıldığı doğayla yüzde yüz uyumlu ve müthiş bir ısı yalıtım başarısı sunan ekolojik bir evin mutfağındayız. Bütünüyle alışılmadık bir manzara. Dörtgen bir mekân yerine çokgen olması bile başlı başına ilginç. Bununla birlikte evin toplamdaki tasarım anlayışına ve felsefesine uygun olarak sade ve mütevazi bir mutfak olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak bu sadeliğin altında, özellikle doğa severler için çok cazip bir güzellik yatıyor.