Türkiye'deki evlerden 8 mütevazi ama şık mutfak

Her güzel şey mutlaka heybetli, süslü, gösterişli ve iddialı olmak zorunda değildir. Heybetli, süslü, gösterişli ve iddialı olan her şey güzel olacak diye bir kaideden söz etmek ise zaten mümkün değildir. Aslında güzellik dediğimiz kavram pek çok açıdan bakanın gözünde saklı olmakla birlikte, bir şeyin genel niteliklerinden ziyade onun inceliklerinde gizlidir. İnce bir tasarım zekâsıyla, sade ve mütevazi görünen bir mobilya, bir oda, bir ev veya bu yazımızın konusu olduğu üzere mutfak da, pekâlâ son derece güzel ve estetik olabilir. Türkiye'den mütevazi ama bir o kadar da şık mutfakları derlediğimiz bu yazımız, yalnızca göz zevkinizi tatmin etmekle kalmayacak, aynı zamanda düşük bütçeyle nasıl güzel bir mutfak tasarlayabileceğinize dair ipuçlarını da sizlere sunacak. Dilerseniz bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım.