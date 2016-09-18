İlhamını sudan alan birbirinden güzel 10 peyzaj fikri

Yaz mevsimini yavaş yavaş geride bıraktığımız bugünlerde, havalar hâlâ yazlık kıyafetlerden fazlasını gerektirmeyecek kadar sıcak olsa da, birkaç hafta içinde yağmurlu sonbahar günlerine merhaba deme ihtimalimiz bir hayli kuvvetli. Bu da artık tatil sezonuyla birlikte bahçe keyfinin de en azından bir süreliğine kesintiye uğrayacağı anlamına geliyor. Ama siz siz olun, bahçenizi daha az kullanıldığı sonbahar ve kış aylarında kendi haline terk etmekten kaçının. Çünkü bu soğuk mevsimlerde bakımsız kalan bahçeniz, sıcak bahar ve yaz ayları geri döndüğünde size baş edilmesi güç sorunlar bırakabilir. Üstelik hemen her şey gibi bahçenizde yapacağınız çalışmalarda da mevsim dışı alışverişleriniz genellikle çok daha ucuz olacaktır. Bu yüzden önümüzdeki dönem, bahçenizde yapısal değişikliklere, peyzaj düzenlemelerine ya da kapsamlı bir bakıma gitmek için ideal bir zaman olabilir. Bu ideal zamanı doğru değerlendirebilmek için ihtiyacınız olan yeni fikirlere ise, sizler için yaptığımız bu derlemedeki birbirinden güzel 10 peyzaj fikrini inceleyerek ve bunlardan ilham alarak ulaşabilirsiniz.