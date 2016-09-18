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İlhamını sudan alan birbirinden güzel 10 peyzaj fikri

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Urbaner Garten im Herzen Nürnbergs, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Modern Bahçe
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Yaz mevsimini yavaş yavaş geride bıraktığımız bugünlerde, havalar hâlâ yazlık kıyafetlerden fazlasını gerektirmeyecek kadar sıcak olsa da, birkaç hafta içinde yağmurlu sonbahar günlerine merhaba deme ihtimalimiz bir hayli kuvvetli. Bu da artık tatil sezonuyla birlikte bahçe keyfinin de en azından bir süreliğine kesintiye uğrayacağı anlamına geliyor. Ama siz siz olun, bahçenizi daha az kullanıldığı sonbahar ve kış aylarında kendi haline terk etmekten kaçının. Çünkü bu soğuk mevsimlerde bakımsız kalan bahçeniz, sıcak bahar ve yaz ayları geri döndüğünde size baş edilmesi güç sorunlar bırakabilir. Üstelik hemen her şey gibi bahçenizde yapacağınız çalışmalarda da mevsim dışı alışverişleriniz genellikle çok daha ucuz olacaktır. Bu yüzden önümüzdeki dönem, bahçenizde yapısal değişikliklere, peyzaj düzenlemelerine ya da kapsamlı bir bakıma gitmek için ideal bir zaman olabilir. Bu ideal zamanı doğru değerlendirebilmek için ihtiyacınız olan yeni fikirlere ise, sizler için yaptığımız bu derlemedeki birbirinden güzel 10 peyzaj fikrini inceleyerek ve bunlardan ilham alarak ulaşabilirsiniz. 

Taştan bir mini havuz

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Bahçe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Süs havuzlar bahçeniz ister büyük ister küçük olsun, mutlaka serin ve hoş bir etki yaratırlar. Üstelik bu havuzların maliyeti sanıldığı kadar yüksek değildir. Basit bir süs havuzunu yalnızca garajınızdaki malzemelerden yararlanarak kendiniz bile yapabilirsiniz. Ancak bu iş için biraz daha fazla bütçe ayırıp bu türden oyulmuş bir taşın sergilendiği bir süs havuzu tercih ederseniz, bahçenizin havasını büsbütün değiştirebilir ve evinizin değerini arttırabilirsiniz. 

Su sesinin sakinliği

JARDIM ASIÁTICO-TROPICAL - FAZENDA CABREÚVA., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Asyatik Bahçe
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Bahçenizde yeterince yeriniz varsa, küçük bir süs havuzu yerine devirdaim sistemi de olan buradaki gibi büyük bir havuzu da tercih edebilirsiniz. Havuzun hemen yanına koyacağınız bir hamak veya bahçeye özel bir oturma grubu, su sesinin dinlendiriciliğinden azami faydalanmanız için iyi bir fikir olacaktır. 

Doğal bir görüntü

homify BahçeHavuz & Göletler
homify

homify
homify
homify

Peyzaj mimarisinin temellerinden birini, yapılan düzenlemelerin doğal görünmesi oluşturur. Elbette bunun dereceleri vardır, her zaman her yerden en doğal sonucu alamazsınız. Ancak imkânlar dahilinde arazinin ve bölgenin doğasına uygun tasarımlar yapmanız prensipte doğru bir karar olacaktır.

Suyun kaynağı

Urbaner Garten im Herzen Nürnbergs, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Modern Bahçe
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Doğal bir su kaynağına, bir pınara, dereye ya da göle komşu olmak herkesin sahip olabileceği bir lüks değil. Ancak elinizin altında böyle kaynak varsa, biraz çevre düzenlemesiyle onu mükemmel hale getirebilirsiniz. Belki bir çay ya da dere değil ama küçük bir pınara ulaşmak o kadar da zor olmayabilir.

Modern ve yalın bir tasarım

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN BahçeHavuz & Göletler
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Bahçemde yeterince doğal öğe var, biraz da modernlik katayım diyorsanız, bu tip bir süs havuzu hem görsel olarak hem de serinliğiyle bahçenize gereken katkıyı sağlayacaktır.

Klasik severlere

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Kırsal Evler
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Formuyla klasikleşmiş bu süs havuzu modeli, birbirinden pek az farkları olan çeşitli modellerle dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. Mimaride, tasarımda ve peyzajda klasiklerden vazgeçemeyenler için mükemmel bir seçenek.

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İz bırakacak bir eser

Paisagismo Rural, Laura Mourão Arquitetura da Paisagem Laura Mourão Arquitetura da Paisagem Tropikal Bahçe
Laura Mourão Arquitetura da Paisagem

Laura Mourão Arquitetura da Paisagem
Laura Mourão Arquitetura da Paisagem
Laura Mourão Arquitetura da Paisagem

Bir şehir meydanında, bir üniversite kampusünde ya da bir sosyal tesisin bahçesinde bulunabilecek türden anıtsal bir süs havuzu. Bahçeniz yeterince büyükse sizin için iz bırakacak bir eser yaratma imkânı doğurabilir. 

Mükemmel bir düzenleme

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Bahçe
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Ortasından ahşapla kaplı yürüyüğ yolu geçen, dibi özel çakıl taşlarıyla ve etrafı bitkilerle süslü bu mükemmel düzenleme, birinci sınıf bir bahçe tasarımı nasıl olmalıdır sorusunun en azından bir bölümüne yanıt vermeyi başarıyor.

Peki ya iç bahçeler?

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo Kırsal Kış Bahçesi
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

AVM, okul, işhanı ve buna benzer çok büyük kapalı mekânlarda zaman zaman iç bahçelerle karşılaşabiliyoruz. Bu türden mekânların nefes alması için elzem olan bu bahçeler, doğru bir düzenlemeyle neredeyse gerçek bir bahçe kadar hoş bir ortam yaratabilir.

Sanatla buluşan peyzaj

Residência Nova Lima - MG, CP Paisagismo CP Paisagismo Modern Kış Bahçesi
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Peyzaj mimarisinin kendisi de bir yönüyle bir sanat alanı olmasına karşın, bu tabloya bir de heykel sanatını dahil ettiğinizde, gerçekten de yapılan işin düzeyi bir anda değişiyor ve adeta dev bir sıçrama gerçekleşiyor.

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