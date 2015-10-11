Yatak odalarına uygun en şık koltuk ve kanepe modelleri

Söz konusu koltuk olduğunda her zaman oturma odamıza/salonumuza uygun modelleri düşünür, bu mekanlara uygun modelleri araştırırız. Oysaki küçük bir yatak odasına sahip değilsek, yatak odamızda bir tekli koltuk, hatta yerimiz uygunsa kanepe kullanmak oldukça işlevseldir.

homify sayfalarında yatak odası dekorasyon örneklerini incelediğimizde de bu mekanlara yerleştirilmiş şık, yatak odası modeliyle uyumlu, rahat bir koltuk kullanıldığını görüyoruz. Yatak odalarımız günü bitirdiğimiz ve bizi yeni bir güne hazırlayan, günde ortalama sekiz saatimizi geçirdiğimiz mekanlardır. Yalnızca uyumak için değil, giyinip soyunmak, kitap ya da dergi okuyarak dinlenmek ya da dizüstü bilgisayarımızı alıp internette vakit geçirmek için de bazen yatak odamızın sakin ortamına ihtiyaç duyarız. Yatak odası koltukları da işte bu durumda devreye giriyor.

Bu sayfamızda, yatak odamızın dingin ortamında huzur dolu ve konforlu bir şekilde vakit geçirmemiz için, en güzel koltuk modellerini ve homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve mobilya firmalarının bu koltukları ne şekilde kullandıklarını derledik. Yatak odanız için koltuk almayı düşünüyorsanız, bu dermememiz sizler için de ilham kaynağı olabilir.