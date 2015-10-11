Yatak odalarına uygun en şık koltuk ve kanepe modelleri

Söz konusu koltuk olduğunda her zaman oturma odamıza/salonumuza uygun modelleri düşünür, bu mekanlara uygun modelleri araştırırız. Oysaki küçük bir yatak odasına sahip değilsek, yatak odamızda bir tekli koltuk, hatta yerimiz uygunsa kanepe kullanmak oldukça işlevseldir.
homify sayfalarında yatak odası dekorasyon örneklerini incelediğimizde de bu mekanlara yerleştirilmiş şık, yatak odası modeliyle uyumlu, rahat bir koltuk kullanıldığını görüyoruz. Yatak odalarımız günü bitirdiğimiz ve bizi yeni bir güne hazırlayan, günde ortalama sekiz saatimizi geçirdiğimiz mekanlardır. Yalnızca uyumak için değil, giyinip soyunmak, kitap ya da dergi okuyarak dinlenmek ya da dizüstü bilgisayarımızı alıp internette vakit geçirmek için de bazen yatak odamızın sakin ortamına ihtiyaç duyarız. Yatak odası koltukları da işte bu durumda devreye giriyor.
Bu sayfamızda, yatak odamızın dingin ortamında huzur dolu ve konforlu bir şekilde vakit geçirmemiz için, en güzel koltuk modellerini ve homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve mobilya firmalarının bu koltukları ne şekilde kullandıklarını derledik. Yatak odanız için koltuk almayı düşünüyorsanız, bu dermememiz sizler için de ilham kaynağı olabilir.
Yatak odası dekorasyonunda en çok tercih edilen renklerin başında beyaz geliyor. Aydınlık, ferah, huzur veren ve hijyenik bir ortam hissi sağlayan beyaz rengin otel odalarında da ekseriyetle kullanılma nedeni budur. Eke Mimarlık'ın Çeşme Port Alaçatı için dekore ettiği bu bembeyaz döşenmiş bir yatak odası için de beyaz renkli klasik bir berjer koltuk ve takımı puf kullanılmış. Pencere kenarına, iyi ışık alan bir köşeye yerleştirilen berjer koltuğun ayak uzatmak için, kendisiyle takım bir de pufu bulunuyor.
Klasik ya da avangart mobilyalardan ve klasik dekorasyon anlayışından hoşlanan okuyucularımız fotoğraftaki PS Mimarlık'a ait bu örneği beğenecektir. Pudra tonlarında döşemeye sahip altın varaklı çerçeveli bu yatak başının kapitoneli yapısına uygun olarak yatak odası berjeri de pudra rengi ve kapitone döşemeli. makyaj masası sandalyesi olarak da kullanılabilecek geniş ve yuvarlak puf da aynı şekilde pudra renginde be kapitoneli bir döşemeye sahip. Tasarım şık, gösterişli ve zarif.
Gri tonlarının hakim olduğu, modern ve keskin hatlara sahip mobilyalar ile dekore edilmiş bu yatak odasında mekanın havasına uygun şekilde krom ayaklı deri döşemeli bir koltuk ve aynı şekilde krom ayaklı deri yüzeyli bir puf yerleştirilmiş. Başucu lambasından faydalanabilecek şekilde köşeye yerleştirilen bu koltuk, açık griden antrasite kadar renk skalasının kullanıldığı bu modern yatak odasının genel dekorasyonu ile müthiş bir uyum içerisinden. Böyle bir dekorasyon için bu koltuk yerine başka bir modeli düşünmek adeta olanaksız.
Origami Mobilya'nın eklektik tarzdaki bu genç odası için rengarenk, çılgın bir döşemeliğe sahip klasik bir koltuk düşünülmüş. Odadaki modern ögeler ile pop-art tarzı ögelerin muhteşem birlikteliğinin adeta özeti olabilecek olan bu çılgın döşemeli berjer koltuğa ek olarak çalışma masası için, karyola ile aynı pembe tonuna sahip bir sandalye yer almakta. Dekorasyonda kullanılan renkleri patlatmak için duvarların gri boyandığı bu genç odası kullanılan canlı renkler ve farklı tarzların ustaca bir arada uygulanması sonucu son derece şık ve eğlenceli.
Daha fazla genç ve çocuk odası tasarım önerileri için Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Romantik bir ambiyansa sahip bu ferah yatak odasında sade ve şık sayvanlı bir yatak kullanılmış. Abartılı hiçbir dekorasyon unsur barındırmayan ve insanda müthiş bir huzur hissiyatı uyandıran bu güzel yatak odasında muhteşem bir tasarıma sahip antika görünümlü bir koltuk kullanılmış. Art Nouveau etkileri taşıyan bu retro koltuğun yatak odasının renk skalasına uygun, açık renklerde, çizgili bir döşemesi var.
İstanbullu tasarım firması Atelye 70 Planners & Architects'in Yalıkavak Sandima köyünde gerçekleştirmeyi planladığı restorasyon projesine dahil olan bu konutun yatak odası için tasarladığı çalışma tam anlamıyla modernize edilmiş bir Akdeniz ruhu taşıyor. Geniş taş duvarlara sahip bu binanın yatak odasında bulunan ocak dekoratif amaçlı odunlarla doldurulmuş. Rabıta zemine sahip odada yatak örtüsü olarak modern, geometrik bir kumaş tercih edilmiş. Hasır örgü görünümlü dolap kapakları ilse köşeye konan, modern çizgilere sahip hasır sandalye ile kombine edilmiş.
Yatak odalarında yatağın ayak ucuna bir bank ya da Josephine koltuk koyulmasına alışığız. Peki onlar yerine tam tekmil bir koltuk koymaya ne dersiniz? Diva Yapı'nın duvarına ve tavanına üç boyutlu panel uygulaması yaptığı bu yatak odasında bir adım ileri gidilerek, yatak ayak ucuna bank ya da Josephine değil, odanın renkleri ile uyumlu, sade bir kanepe konulmuş. Yatak odasında televizyon izlemek için iyi bir çözüm oluşturan bu kanepeye ek olarak köşede bir de zarif bir tekli koltuk görülmekte.
Bu sıra dışı yatak odası tasarımı Ankaralı firma Fabbrica Mobilya'ya ait. Oldukça geniş bir alana sahip bu yatak odasında son derece farklı bir yatak modeli kullanılmış. Gül kurusuna çalan pudra rengindeki bu sıra dışı yatak başı, yatak hizasında bitmeyip yana doğru bir kanepe şeklinde devam ediyor. Oturma yüzeyi kapitone olarak işlenmiş olan kanepenin kendisiyle takım bir de yuvarlak pufu var. Son derece gösterişli, ezber bozan bir tasarım.
Bu sevimli yatak odasında sarı, gri ve pudra renkleri muhteşem bir uyum içerisinde kullanılmış. Yerden yüksek bir platform üzerin yerleştirilmiş olan yatak ve köşe koltuk bir bütün oluşturmuş. Genç odaları için şahane bir tasarım olan bu yatak odasında, köşe kanepe çocuklarımızın arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri için de yatılı ziyarete gelen arkadaşlarına yatak olarak da harika bir çözüm sunuyor.
Misafirlerimizi ağırladığımız yatak odaları genelde en sade döşenen, kendi özel zevklerimize yer vermektense, herkesin hoşuna gidecek, sade, gösterişsiz ve konukların rahatı düşünülerek dekore edilen odalardır. Kendi şahsi beğenilerimiz çok şatafatlı ya da aksine minimalist olabilir ancak misafir odası tasarımında bu tür özel zevklerimizi bir kenara bırakmalı ve konuklarımızın kendilerini rahat ve huzurlu hissedecekleri sade ve temiz odalar yaratmalıyız. Tıpkı bu örnekte olduğu üzere. İki adet tek kişilik yatak, düz renkli bir halı, sade bir tasarıma sahip komodin ve bu odada kullandığımız çarşaf ve nevresimleri saklayabileceğimiz bir şifonyeri olan odada bir de konukların rahatı için şık bir berjer koltuk bulunmakta.