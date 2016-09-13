Küçük mutfaklarda işinize yarayacak fikirler

Mutfak dekorasyonları yapılırken kullanıcıların rahat bir şekilde hareket etmeleri ve mutfağın dekoratif bir yapıya sahip olması için dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır. Dekorasyon için titiz bir çalışmanın yanında yerleşim planı yapılması, mutfak ölçülerine göre mutfak mobilyaları seçilmesi, mutfak içinde fonksiyonel eşyalar kullanılması, büyük eşyaların mutfak dışında tutulması veya mutfak için sana bir sınır oluşturmasının sağlanması dekorasyonun hem işlevsel olmasını hem de şık ve zarif olmasını sağlar. Bu gün homify mutfak dekorasyonları arasında yer alan ve küçük mutfakların dekoratif bir şekilde dekore edilerek fonksiyonel mutfakların ortaya çıkarılması aşamalarına yakından tanık oluyoruz. Evimizde mutfak alanı için ayırdığımız alanların en işlevsel hale getirilmesi için gerekli olan püf noktalarını uygulayarak şık ve zarafet dolu mutfaklara sahip olabiliriz.