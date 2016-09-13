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Küçük mutfaklarda işinize yarayacak fikirler

umit atdağ umit atdağ
Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Mutfak
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Mutfak dekorasyonları yapılırken kullanıcıların rahat bir şekilde hareket etmeleri ve mutfağın dekoratif bir yapıya sahip olması için dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır. Dekorasyon için titiz bir çalışmanın yanında  yerleşim planı yapılması, mutfak ölçülerine göre mutfak mobilyaları seçilmesi, mutfak içinde fonksiyonel eşyalar  kullanılması, büyük eşyaların mutfak dışında tutulması veya mutfak için sana bir sınır oluşturmasının sağlanması dekorasyonun hem işlevsel olmasını hem de şık ve zarif olmasını sağlar. Bu gün homify mutfak dekorasyonları arasında yer alan ve küçük mutfakların dekoratif  bir şekilde dekore edilerek fonksiyonel mutfakların ortaya çıkarılması aşamalarına yakından tanık oluyoruz. Evimizde mutfak alanı için ayırdığımız alanların en işlevsel hale getirilmesi için gerekli olan  püf noktalarını uygulayarak şık ve zarafet dolu mutfaklara sahip olabiliriz.

Şık yerleşim

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Bir mutfağın şık bir mutfak olması ve işlevsel özelliğe sahip olması için yerleşim planlarının titiz bir şekilde yapılması gereklidir. Bu sayede ihtiyaç duyulan tüm mutfak mobilyaları ve araç gereçler mutfak küçük olsa bile mutfak içinde şık bir yerleşim ile kullanılabilir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda tüm mobilyalar ve mutfak depolama alanları olan tezgah, dolap gibi mobilyalar şık bir yerleşim ile yerleştirilmiş ve mutfağın dekoratif işlevsel bir mutfak olması sağlanmış.

Görsel mutfaklar

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfağınız küçük hacimli bir mutfak ise yapmanız gereken görselliğe önem vermek ve mutfağın küçük olma handikabını ortadan kaldırmaktır. Resimde yer alan küçük mutfak, ahşap özellikli bir dekorasyon ile görsel bir mutfak haline getirilerek küçük olma olumsuzluğu ikinci plana atılmıştır. Ahşap kaplamalar, ahşap masalar  mutfağın göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.

Titiz bir tasarım

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Mutfak
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Bir mutfağın şık bir mutfak olarak dekore edilmesi için  titiz bir tasarım yapılması gereklidir. Tasarım yapılırken en baştan başlanması ve tüm mutfak ekipmanlarının kullanım kolaylığına göre yerleştirilerek aydınlatma ve tesisat tasarımlarının bu yerleşim planına göre yapılması çok önemdir. Örnek mutfak uygulamasında renk seçimleri, mobilyalar ve mutfak cihazları şık bir şekilde yerleştirilmiş, aydınlatma ve tesisatlar bu yerleşime uygun olacak şekilde yapılarak görsellik ön plana çıkarılmış.

Köşe mutfak

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfağınız farklı bir geometriye sahip ise yapılması gereken bu geometriyi en ideal şekilde kullanmanıza olanak veren bir mutfak tasarımı yapmak ve dekorasyonu en işlevsel hali ile uygulamaktır. Örnek mutfağımızda olduğu gibi  köşe tasarımı yapılarak köşegen geometri mutfağın bir parçası gibi kullanılmış. Köşe kısmı eviye şeklinde tasarlamak ve işlevsel bir hale getirmek sizin elinizde olan bir durumdur. Bu şekilde her tarafa kolayca ulaşabileceğiniz, mutfak tezgahını daha rahat kullanabileceğiniz bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Açık mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Genellikle home ofis şeklinde tasarlanmış evlerde mutfak çok küçük alanlara kuruludur. Bu durumda mutfağın oldukça az yer kaplaması ve küçük olmasına karşın şık ve zarif bir dekorasyona sahip olması gerekir. Resimde yer alan açık mutfak örneğinde olduğu gibi şık ve zarif bir tasarım ile mutfak uygulaması yaparak açık mutfakların görselliğini ön plana çıkarabilir ve salonun bir parçası şeklinde dekore edebilir

Fonksiyonellik

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Küçük mutfakların dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli faktör işlevsel olmasını sağlamaktır. Küçük olmasına karşın işlevsel olan mutfak dekorasyonları  hem kullanıcısına kolaylık sağlar hem de pratik bir kullanıma sahip olur. Resimde yer alan ve oldukça işlevsel olan mutfak dekorasyonu her anlamda fonksiyonel bir mutfak olarak kullanılmaktadır.

Modern bir ev için ideal fikirler
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