Küçük mutfaklarda işinize yarayacak fikirler

Mutfak dekorasyonları yapılırken kullanıcıların rahat bir şekilde hareket etmeleri ve mutfağın dekoratif bir yapıya sahip olması için dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır. Dekorasyon için titiz bir çalışmanın yanında yerleşim planı yapılması, mutfak ölçülerine göre mutfak mobilyaları seçilmesi, mutfak içinde fonksiyonel eşyalar kullanılması, büyük eşyaların mutfak dışında tutulması veya mutfak için sana bir sınır oluşturmasının sağlanması dekorasyonun hem işlevsel olmasını hem de şık ve zarif olmasını sağlar. Bu gün homify mutfak dekorasyonları arasında yer alan ve küçük mutfakların dekoratif bir şekilde dekore edilerek fonksiyonel mutfakların ortaya çıkarılması aşamalarına yakından tanık oluyoruz. Evimizde mutfak alanı için ayırdığımız alanların en işlevsel hale getirilmesi için gerekli olan püf noktalarını uygulayarak şık ve zarafet dolu mutfaklara sahip olabiliriz.
Bir mutfağın şık bir mutfak olması ve işlevsel özelliğe sahip olması için yerleşim planlarının titiz bir şekilde yapılması gereklidir. Bu sayede ihtiyaç duyulan tüm mutfak mobilyaları ve araç gereçler mutfak küçük olsa bile mutfak içinde şık bir yerleşim ile kullanılabilir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda tüm mobilyalar ve mutfak depolama alanları olan tezgah, dolap gibi mobilyalar şık bir yerleşim ile yerleştirilmiş ve mutfağın dekoratif işlevsel bir mutfak olması sağlanmış.
Mutfağınız küçük hacimli bir mutfak ise yapmanız gereken görselliğe önem vermek ve mutfağın küçük olma handikabını ortadan kaldırmaktır. Resimde yer alan küçük mutfak, ahşap özellikli bir dekorasyon ile görsel bir mutfak haline getirilerek küçük olma olumsuzluğu ikinci plana atılmıştır. Ahşap kaplamalar, ahşap masalar mutfağın göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.
Bir mutfağın şık bir mutfak olarak dekore edilmesi için titiz bir tasarım yapılması gereklidir. Tasarım yapılırken en baştan başlanması ve tüm mutfak ekipmanlarının kullanım kolaylığına göre yerleştirilerek aydınlatma ve tesisat tasarımlarının bu yerleşim planına göre yapılması çok önemdir. Örnek mutfak uygulamasında renk seçimleri, mobilyalar ve mutfak cihazları şık bir şekilde yerleştirilmiş, aydınlatma ve tesisatlar bu yerleşime uygun olacak şekilde yapılarak görsellik ön plana çıkarılmış.
Mutfağınız farklı bir geometriye sahip ise yapılması gereken bu geometriyi en ideal şekilde kullanmanıza olanak veren bir mutfak tasarımı yapmak ve dekorasyonu en işlevsel hali ile uygulamaktır. Örnek mutfağımızda olduğu gibi köşe tasarımı yapılarak köşegen geometri mutfağın bir parçası gibi kullanılmış. Köşe kısmı eviye şeklinde tasarlamak ve işlevsel bir hale getirmek sizin elinizde olan bir durumdur. Bu şekilde her tarafa kolayca ulaşabileceğiniz, mutfak tezgahını daha rahat kullanabileceğiniz bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Genellikle home ofis şeklinde tasarlanmış evlerde mutfak çok küçük alanlara kuruludur. Bu durumda mutfağın oldukça az yer kaplaması ve küçük olmasına karşın şık ve zarif bir dekorasyona sahip olması gerekir. Resimde yer alan açık mutfak örneğinde olduğu gibi şık ve zarif bir tasarım ile mutfak uygulaması yaparak açık mutfakların görselliğini ön plana çıkarabilir ve salonun bir parçası şeklinde dekore edebilir
Küçük mutfakların dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli faktör işlevsel olmasını sağlamaktır. Küçük olmasına karşın işlevsel olan mutfak dekorasyonları hem kullanıcısına kolaylık sağlar hem de pratik bir kullanıma sahip olur. Resimde yer alan ve oldukça işlevsel olan mutfak dekorasyonu her anlamda fonksiyonel bir mutfak olarak kullanılmaktadır.