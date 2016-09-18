Küçük evler için muhteşem giriş tasarımları

Bir evi dışarıdan gösteren dış cephe ve ana giriş kapısıdır. Dış cephe görsel bir tasarımı yapılırken dış cephe ile uyumlu muhteşem bir görselliğe sahip ana giriş kapıları ve giriş alanları da tasarlanmalı ve evin dış cephesi tam anlamı ile görsel ve zarif bir görünüme sahip olmalıdır. Evinize gelen misafirleri etkilemek ve sizin hakkınızda olumlu bir intiba bırakmak için bu tasarımları titiz bir şekilde yapmalı ve evinizin muhteşem bir dış cepheye sahip olmasını sağlamalısınız. Homify ev dekorasyonu sayfasında yer alan ana giriş kapısı dekorasyonlarını inceleyerek evinizin girişini tarzınıza göre nasıl dekore edebileceğiniz hakkında fikir edinip hoşunuza giden bir dekorasyonu evinize uygulayabilirsiniz.
Evinizin girişi ne kadar görsel olursa olsun giriş kısmına küçük bir bahçe yaparak evinizin daha canlı ve daha doğal hale getirebilirsiniz. Örnek uygulamada sadece yeşil canlı bitkiler ile yapılmış bir düzenleme tercih edebileceğiniz gibi beyaz doğal taşlar ile zemini de süsleyebilir ve görselliği artırabilirsiniz.
Evin ana girişinde bahçe ve görsel bir tasarım yapmanız sizi tatmin edemiyorsa resimdeki uygulama da olduğu gibi şık bir aydınlatma yaparak evinizin ana girişini hem daha görsel hale getirmiş olursunuz hem de dışarıdan bakıldığında dış cephenizin de albenisi artırdığını görebilirsiniz. Aydınlatma tasarımı tamamen sizin kişiliğiniz ve tarzınızla uyumlu olacak şekilde yapılabilir.
Çok süslü ve çok görsel bir ana giriş kapısı tasarımı veya uygulamasından hoşlanan biri değilseniz resimde yer alan ve minimalist bir dekorasyon ile dekor edilmiş sade bir ana giriş kapısı tercih edebilirsiniz. Aydınlatma ile sade ve insanını mest eden bir güzelliğe büründürülmöüş olan ana giriş kapısı dışarıdan bakıldığında insana huzur veriyor.
evin ana giriş kapısının kenarlarına dikey olarak yerleştireceğiniz sarmaşıklar ve dikey canlı bitkiler ile birlikte yapacağınız şık aydınlatmalar evinizin ana giriş kapısının muhteşem bir görsele sahip olmasını sağlar. Resimde tam olarak sarmaşıklar ile uygulanmış ana giriş kapısının görselliğini ve şıklığının evin dış cephesinin zarafetini nasıl artırdığını görüyorsunuz.
Evin ana giriş kapısının görsel bir şekilde dekor edilmesi için farklı alternatif fikirlerden birisi de doğal taşların kullanımıdır. Doğal taşlar küçük beyaz taşlar ile birlikte uyumlu bir şekilde kullanıldığında uygun aydınlatma altında resimdeki gibi şık ve zarif bir ana giriş uygulaması ortaya çıkarıyor.
Evin ana giriş kapısının doğal bir görünüme sahip olması ve şık görünmesi için yapmanız gereken resimdeki gibi bir uygulama yapmak ve evinizin dışarıdan doğal bir görünüme sahip olmasını sağlamaktır. Ahşap kapı uygulamasının farklı modellerinden birini kendiniz için seçip evinizin ana giriş kapısı olarak kullanmanız halinde resimdeki gibi şık bir kapıya sahip olabilirsiniz.
Metal kapılar yerine ahşap kapılardan hoşlanan biri iseniz resimdeki gibi ahşap bir kapı tercih edebilirsiniz. Ahşap kapıdan geçerek ulaştığınız evinizin dış cephesinde resimdeki gibi beyaz geniş duvarlar ve zıt renk olan koyu gri – siyah panel ile zıt renklerin muhteşem uyumundan oluşan bir dekorasyon yaparak evinizi daha görsel bir ev haline getirebilirsiniz.