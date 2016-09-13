Emekliliğiniz için en ideal ev

Ulaşım kolaylığı, okul, iş, çevre gibi nedenlerle bütün bir hayatımızı, şehrin kalabalığında, her geçen gün biraz daha yorularak geçiriyoruz. Gürültü, kirlilik, kalabalık, trafik derken keyifli ve dingin bir yaşam sürmek imkansız hale gelebiliyor. Peki koca bir ömrü bu şekilde koşuşturmayla geçirdikten sonra nasıl bir emeklilik planlarsınız? Sahil kasabası ya da bir dağ evi çekici geliyor mu? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere emeklilik günleri için ideal olan bir ev tanıtacağız. Brezilya'da bulunan bu muhteşem ev lokasyonu, geniş bahçesi, kullanışlı alanları ve konforlu dekorasyonu ile tam bir emeklilik hayali. Gelin bu göz alıcı evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Emeklilik hayaliniz dağ havası değil de daha çok sahil evlerini kapsıyorsa, sizin için “Gökkuşağı gibi bir sahil evi” başlıklı yazımızda harika bir ev var, göz atmadan geçmeyin.
Ev oldukça büyük ve bakımlı bir bahçenin içerisinde bulunuyor. Bu yönüyle tam bir tatil evi olduğunu söyleyebiliriz. Bahçe girişinde sizi renkli çiçeklerle çevrilmiş bir yol ve büyük ağaçlar karşılayacak. Tek katlı ve kiremit çatılı bu şirin evin kapı pencerelerinde ise natürel ağaç malzemeler kullanılmış. Dışarıdan bakıldığında evin insanın içine huzur veren bir görüntüsü var. İlk girişte dikkati çeken en önemli özellik ise geniş ve bakımlı bahçesi olabilir. Bahçe bakımı konusunda detaylı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa Homify peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz.
Evin girişinde dinlenmek için hazırlanmış çok şık bir sedir bulunuyor. Bambu malzemeden ve pamuklu kumaşlardan oluşan sedir evin dekorasyonu ile oldukça uyumlu. Evin dış çevresi tamamen veranda gibi planlanmış. Oturma grupları ve saksılarla süslenen bu kullanışlı veranda bahçeye şıklık ve zenginlik katıyor. Ayrıca evde kış bahçesi, teras gibi kullanım alanları da bulunuyor.
Oturma odası tamamen cam cephelerle çevrilmiş. Bu sayede hem oda hem de kış bahçesi gibi kullanılabilir. Mekana sınırsız bir ferahlık kazandıran bu cam cepheler, odaya hem fonksiyonellik hem de şıklık kazandırmak için ideal. Dekorasyonda ise yine natürel kumaşlar ve ahşap malzemeler kullanılmış. Kırsal stilin özelliklerini taşıyan aydınlatma ögeleri ve aksesuarlarla süslenen oturma odası tam bir tatil evine yakışır güzellikte.
Dekorasyonda kullanılan aydınlatma ögeleri ve aksesuarlar, hem imal edildikleri doğal malzemeler hem de geleneksel yapıları ile dikkat çekiyor. Ahşap, bambu ve hasır gibi doğal malzemelerden imal edilen mobilya ve aksesuarlar dekorasyonun ana unsuru olmuş. Ayrıca renk dengesini de yine bu ürünlerin beyaz ve krem tonları ile kombinasyonu oluşturuyor. Dekorasyonun oldukça şık ve dikkat çekici bir uyumu var.
Dekorasyonda stil bütünlüğü kadar fonksiyonelliğe ve konfora da önem verilmiş. Dizayn, rahat ve kullanışlı mobilyalar ve bol sayıda yumuşak kırlent ile tamamlanmış. Eski görünümlü ahşap mobilyaların kullanıldığı dekorasyonda bitkilendirme de önemli bir yer tutuyor. Stile uygun olacak şekilde bitkilendirilen odalar son derece ferah ve havadar.
Yatak odası dekorasyonunda da diğer odalar gibi konfor ön planda tutulmuş. Sade bir çizgisi olan ve kırsal stile uygun aksesuarlarla süslenen yatak odasında aydınlatma için tavan lambasının yanı sıra basit abajurlar kullanılmış. Dizaynın geleneksel kırsal çizgisinden yatak odasında da ödün verilmemiş.
Gözün alabildiğine geniş bir bahçeye sahip olan ev için tam bir emeklilik evi diyebiliriz. Böyle bir bahçeyi dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bahçe tarımına girişip kendi meyve sebzelerinizi üretin isterseniz bütün bahçeyi rengarenk çiçeklerle donatın her türlü muhteşem bir görünüme sahip olacaktır. Ayrıca piknik masası ve ağaçları ile de farklı dinlenme alanları sunan zengin bir bahçe.