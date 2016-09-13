Emekliliğiniz için en ideal ev

Ulaşım kolaylığı, okul, iş, çevre gibi nedenlerle bütün bir hayatımızı, şehrin kalabalığında, her geçen gün biraz daha yorularak geçiriyoruz. Gürültü, kirlilik, kalabalık, trafik derken keyifli ve dingin bir yaşam sürmek imkansız hale gelebiliyor. Peki koca bir ömrü bu şekilde koşuşturmayla geçirdikten sonra nasıl bir emeklilik planlarsınız? Sahil kasabası ya da bir dağ evi çekici geliyor mu? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere emeklilik günleri için ideal olan bir ev tanıtacağız. Brezilya'da bulunan bu muhteşem ev lokasyonu, geniş bahçesi, kullanışlı alanları ve konforlu dekorasyonu ile tam bir emeklilik hayali. Gelin bu göz alıcı evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Emeklilik hayaliniz dağ havası değil de daha çok sahil evlerini kapsıyorsa, sizin için “Gökkuşağı gibi bir sahil evi” başlıklı yazımızda harika bir ev var, göz atmadan geçmeyin.