Muhteşem bir oturma odası için 15 fikir

Oturma odanızın dekorasyonunda, mekana girer girmez dikkatleri üzerine çekecek bir ya da iki yıldız parça kullanın. Bu parça bu örnekte de olduğu üzere bir sehpa ve bir duvar panosu olabilir, ya da bir tekli koltuk, bir abajur, bir tablo gibi sizin zevkinize bağlı başka bir parça da olabilir.