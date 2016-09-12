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Muhteşem bir oturma odası için 15 fikir

Özlem K. Özlem K.
Wunderschöne Design Bücherregale, Livarea Livarea Oturma OdasıRaflar
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Oturma odanızın dekorasyonundan sıkıldınız mı? Ona yeni bir atmosfer kazandırmak mı istiyorsunuz? İşte sizlere farklı büyüklüklerdeki oturma odaları için birçok değişik stilde dekorasyon fikirleri! Farklı ihtiyaçlara ve farklı beğenilere hitap edecek bu fikirler arasında eminiz sizler için de uygun bir çalışma olacaktır! 

Neşe veren turuncu

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Oturma Odası Mozaik Beyaz
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Oturma odanıza biraz neşe katmak için ideal renk turuncudan başkası değildir! Turuncu dışa dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, dikkat çekici, çarpıcı ve iç açıcı bir renktir. Kırmızıdan sonraki en sıcak renk olan turuncu gösterişin ve şatafatın rengidir, fakat kırmızı kadar rahatsız edici değildir. Turuncu renkli dekoratif aksesuarlar yoğun beyaz ve yeşil detaylar (örneğin canlı bitkiler) ile kombinlenebilir. Çağdaş stilde bir oturma odası için harika bir seçimdir.

Eklektik stil

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Oturma Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Louis tarzı mobilyalar ve modern mobilyaları bir arada kullanarak kendinize özgü eklektik bir stil üçlü oluşturabilir, kanepe ve tekli koltuk renk kombinlerini parça stillere sahip parçalardan seçebilirsiniz.

Beyaz bir dekorasyon

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Oturma odanızı beyaz ağırlıklı dekore ederek son derece aydınlık ve ferah bir mekan oluşturabilirsiniz. Beyazın fazla steril bir renk olduğunu düşünüyorsanız, bunu canlı yeşil bitkiler ve zarif bir biçimde kullanuılmış renkli aksesuarlar ile kombine edeblirsiniz.

El yapımı zemin karoları

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Oturma Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Birbirinden güzel desenlere ve renklee sahip zemin karoları ile oturma odanızın yıldız dekoratif ögelesi için zemini seçip mobilyalarda daha sade parçalara yönelebilirsiniz. Eğer halı kullanma ihtiyacı da duyuyorsanız, sade ve modern bir görünüm için mutlaka düz renkli halılar tercih etmelisiniz.

Küçük ama süslü

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA Endüstriyel Oturma Odası
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

Oturma odanız çok küçükse, bu onu süslemeyeceksiniz anlamına gelmemeli, değil mi? Dikkat çekici sandalyeler, duvar boyunca çerçeveli resim ve fotoğraflar, sevimli kırlentler, enteresan kablo detaylı aydınlatma elemanları gibi birçok fikri siz de odanızda uygulayabilirsiniz.

Şömine (gerçek ya da yapay)

Sierra Grande - El Retiro Antioquia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Oturma odanızda baca yaptırma imkanınız yoksa bile, gerçek alevlere sahip yapay şömineler ile mekanınıza sıcaklık katabilirsiniz. 

Gerçek ve yapay modeller için homify'ın şömine sayfalarını incelemeden geçmeyin!

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Fransız stili

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd Klasik Oturma Odası Beyaz
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Zarif ve klasik bir stil içinse, Fransız stili mobilyaları modern ve sade döşemelikler ile kullanabilirsiniz. Geniş bir yün halı üzerinde yer alan sade ancak son derece zarif mobilyalar oturma odanızda elit bir hava oluşturacaktır.

Soğuk renklerle dekor

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Oturma Odası
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Grinin çeşitli tonlarından mavinin en yoğununa, oturma odasında şık bir dekorasyon oluşturmanın yollarından biri de soğuk renkler ile döşemektir. Soğuk renkler ahşap döşeme ya da başka ahşap unsurlar ile de mükemmel sonuç verir.

Fuşya detaylar

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Beyaz, krem ya da açık bej gibi son derece açık renklerle dekore edilmiş bir oturma odası fuşya ve mor detaylar ise süslenerek hareketlendirilebilir. Rengin tonuna göre sıcak ya da soğuk bir hava yaratmak sizin elinizde.

Yıldız parçalar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odanızın dekorasyonunda, mekana girer girmez dikkatleri üzerine çekecek bir ya da iki yıldız parça kullanın. Bu parça bu örnekte de olduğu üzere bir sehpa ve bir duvar panosu olabilir, ya da bir tekli koltuk, bir abajur, bir tablo gibi sizin zevkinize bağlı başka bir parça da olabilir.

Kitapsever için

CASA DE FAZENDA, IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores Rustik Çalışma Odası
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

Eğer geniş bir kütüphaneye sahipseniz, bu kütüphaneyi evin nadiren girilen bir odasında saklamayın! Kitaptan güzel dekor mu var… Oturma odanızda oluşturacağınız bir kitaplık alanı o odanın kesinlikle yıldızı olacaktır. Kütüphaneyi konforlu bir okuma koltuğu, puf, sehpa ve abajur ile kombine edebilirsiniz.

Kusursuz bir aydınlatma

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Oturma Odası
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Yalnızca yeni bir aydınlatma çalışması yaptırarak da oturma odanıza yepyeni, şahane bir hava katabilirsiniz. Daha fazla örnek için, Ürünler sayfamızdan aydınlatma seçeneklerini incelemeyi unutmayın!

Mobilya düzeni

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Eklektik Oturma Odası
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Geniş bir salona sahipseniz, mobilyalarınızı sırt sırta vererek doğal seperasyonlar oluşturun. Böylece daha sıcak ve samimi alanlara sahip olursunuz.

Ana renk: Kahverengi

Casa del Portico, David Macias Arquitectura & Urbanismo David Macias Arquitectura & Urbanismo Modern Oturma Odası
David Macias Arquitectura &amp; Urbanismo

David Macias Arquitectura & Urbanismo
David Macias Arquitectura &amp; Urbanismo
David Macias Arquitectura & Urbanismo

Daha ağırbaşlı bir dekorasyon içinse ana renk olarak kahverengiyi tercih edebilirsiniz. Kahverengi deri kanape ya da tekli berjer koltuk, koyu renkli ahşap zemin, koyu renkli ahşap masa-sandalyeler ve sehpalar seçenekler arasında. Bu konuda dikkat etmeniz gereken şey ise koyu rengi fazla abartıp kasvetli bir alan oluşturmamak; bu nedenle kahverengini beyaz ve krem tonları ile kombine etmeyi unutmayın.

Koyu renkli bir duvar

Wunderschöne Design Bücherregale, Livarea Livarea Oturma OdasıRaflar
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

Yalnızca tek bir duvarınızda koyu renkli bir badana kullanarak çağdaş bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Petrol mavisi bir duvar sade ve çağdaş mobilya parçaları ile kusursuz bir dekorasyon oluşturacaktır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’2016 ev dekorasyon trendleri nelerdir?’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir. Ayrıca, homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen dekoratörlerle de direkt irtibat kurabilirsiniz.

Sıcak ve samimi bir salon 12 parlak fikir
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