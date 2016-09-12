Muhteşem bir oturma odası için 15 fikir

Oturma odanızın dekorasyonundan sıkıldınız mı? Ona yeni bir atmosfer kazandırmak mı istiyorsunuz? İşte sizlere farklı büyüklüklerdeki oturma odaları için birçok değişik stilde dekorasyon fikirleri! Farklı ihtiyaçlara ve farklı beğenilere hitap edecek bu fikirler arasında eminiz sizler için de uygun bir çalışma olacaktır!
Oturma odanıza biraz neşe katmak için ideal renk turuncudan başkası değildir! Turuncu dışa dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, dikkat çekici, çarpıcı ve iç açıcı bir renktir. Kırmızıdan sonraki en sıcak renk olan turuncu gösterişin ve şatafatın rengidir, fakat kırmızı kadar rahatsız edici değildir. Turuncu renkli dekoratif aksesuarlar yoğun beyaz ve yeşil detaylar (örneğin canlı bitkiler) ile kombinlenebilir. Çağdaş stilde bir oturma odası için harika bir seçimdir.
Louis tarzı mobilyalar ve modern mobilyaları bir arada kullanarak kendinize özgü eklektik bir stil üçlü oluşturabilir, kanepe ve tekli koltuk renk kombinlerini parça stillere sahip parçalardan seçebilirsiniz.
Oturma odanızı beyaz ağırlıklı dekore ederek son derece aydınlık ve ferah bir mekan oluşturabilirsiniz. Beyazın fazla steril bir renk olduğunu düşünüyorsanız, bunu canlı yeşil bitkiler ve zarif bir biçimde kullanuılmış renkli aksesuarlar ile kombine edeblirsiniz.
Birbirinden güzel desenlere ve renklee sahip zemin karoları ile oturma odanızın yıldız dekoratif ögelesi için zemini seçip mobilyalarda daha sade parçalara yönelebilirsiniz. Eğer halı kullanma ihtiyacı da duyuyorsanız, sade ve modern bir görünüm için mutlaka düz renkli halılar tercih etmelisiniz.
Oturma odanız çok küçükse, bu onu süslemeyeceksiniz anlamına gelmemeli, değil mi? Dikkat çekici sandalyeler, duvar boyunca çerçeveli resim ve fotoğraflar, sevimli kırlentler, enteresan kablo detaylı aydınlatma elemanları gibi birçok fikri siz de odanızda uygulayabilirsiniz.
Oturma odanızda baca yaptırma imkanınız yoksa bile, gerçek alevlere sahip yapay şömineler ile mekanınıza sıcaklık katabilirsiniz.
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Zarif ve klasik bir stil içinse, Fransız stili mobilyaları modern ve sade döşemelikler ile kullanabilirsiniz. Geniş bir yün halı üzerinde yer alan sade ancak son derece zarif mobilyalar oturma odanızda elit bir hava oluşturacaktır.
Grinin çeşitli tonlarından mavinin en yoğununa, oturma odasında şık bir dekorasyon oluşturmanın yollarından biri de soğuk renkler ile döşemektir. Soğuk renkler ahşap döşeme ya da başka ahşap unsurlar ile de mükemmel sonuç verir.
Beyaz, krem ya da açık bej gibi son derece açık renklerle dekore edilmiş bir oturma odası fuşya ve mor detaylar ise süslenerek hareketlendirilebilir. Rengin tonuna göre sıcak ya da soğuk bir hava yaratmak sizin elinizde.
Oturma odanızın dekorasyonunda, mekana girer girmez dikkatleri üzerine çekecek bir ya da iki yıldız parça kullanın. Bu parça bu örnekte de olduğu üzere bir sehpa ve bir duvar panosu olabilir, ya da bir tekli koltuk, bir abajur, bir tablo gibi sizin zevkinize bağlı başka bir parça da olabilir.
Eğer geniş bir kütüphaneye sahipseniz, bu kütüphaneyi evin nadiren girilen bir odasında saklamayın! Kitaptan güzel dekor mu var… Oturma odanızda oluşturacağınız bir kitaplık alanı o odanın kesinlikle yıldızı olacaktır. Kütüphaneyi konforlu bir okuma koltuğu, puf, sehpa ve abajur ile kombine edebilirsiniz.
Yalnızca yeni bir aydınlatma çalışması yaptırarak da oturma odanıza yepyeni, şahane bir hava katabilirsiniz. Daha fazla örnek için, Ürünler sayfamızdan aydınlatma seçeneklerini incelemeyi unutmayın!
Geniş bir salona sahipseniz, mobilyalarınızı sırt sırta vererek doğal seperasyonlar oluşturun. Böylece daha sıcak ve samimi alanlara sahip olursunuz.
Daha ağırbaşlı bir dekorasyon içinse ana renk olarak kahverengiyi tercih edebilirsiniz. Kahverengi deri kanape ya da tekli berjer koltuk, koyu renkli ahşap zemin, koyu renkli ahşap masa-sandalyeler ve sehpalar seçenekler arasında. Bu konuda dikkat etmeniz gereken şey ise koyu rengi fazla abartıp kasvetli bir alan oluşturmamak; bu nedenle kahverengini beyaz ve krem tonları ile kombine etmeyi unutmayın.
Yalnızca tek bir duvarınızda koyu renkli bir badana kullanarak çağdaş bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Petrol mavisi bir duvar sade ve çağdaş mobilya parçaları ile kusursuz bir dekorasyon oluşturacaktır.
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