Beyazı sevenleri kendinden geçirecek 10 ev

Beyaz renk asaleti ve zarafeti ifade eder. Aynı zamanda saflığın, yeni başlangıçların ve barışın rengidir. Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar beyaz renkle temsil edilir. Işığı yansıtan ve ortama ferahlı kazandıran beyaz, parlak ve enerji verici olması nedeniyle dekorasyonda en çok tercih edilen renklerin de başında gelmektedir. Bugün sayfamızda beyaz cepheleri ile öne çıkan villalardan bir seçki hazırladık. Farklı mimari stillere sahip olan bu villalar detaylarda farklı renklerle kombine edilmiş. Kimisi kızıl kiremit çatıyla kimisi siyah çatıyla, kimisi koyu renkli kapı ve pencere çerçevelerine sahip. Bakalım bu villalardan hangisi size hitap ediyor?