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Beyazı sevenleri kendinden geçirecek 10 ev

Özlem K. Özlem K.
homify
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Beyaz renk asaleti ve zarafeti ifade eder. Aynı zamanda saflığın, yeni başlangıçların ve barışın rengidir. Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar beyaz renkle temsil edilir. Işığı yansıtan ve ortama ferahlı kazandıran beyaz, parlak ve enerji verici olması nedeniyle dekorasyonda en çok tercih edilen renklerin de başında gelmektedir. Bugün sayfamızda beyaz cepheleri ile öne çıkan villalardan bir seçki hazırladık. Farklı mimari stillere sahip olan bu villalar detaylarda farklı renklerle kombine edilmiş. Kimisi kızıl kiremit çatıyla kimisi siyah çatıyla, kimisi koyu renkli kapı ve pencere çerçevelerine sahip. Bakalım bu villalardan hangisi size hitap ediyor?

1) Çağdaş bir köşk

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Minimalist Evler
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Oldukça büyük bir kullanım alanına sahip olan olan bu villa adeta çağdaş bir köşk görünümünde. Oldukça sade bir mimari stile sahip olan bu villa boyutları nedeniyle son derece de gösterişli. Konut bir dönümlük bir arazi içerisinde yer alıyor ve özenle gerçekleştirilmiş peyzajla ve büyük ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

2) Beyaz saray

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Antalya'nın Kemer ilçesinde konumlanan bu saray yavrusu villa çaprıcı beyaz cepheleri ve devasa havuzu ile öne çıkıyor. ’Sarayları andıran bir villa’ başlıklı yazımızda bu villanın içeriden ve dışarıdan çeşitli fotoğraflarını görebilir, hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

3) Geleneksel çizgiler

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Osmanlı mimarisinin çizgilerini taşıyan ama modern bir bakışla yeniden yorumlanan bu taş ev kusursuz bir tadilat çalışması ürünü. Beyaz cepheli bu kasaba evi mavi renki kapı ve pencere çerçeveleri ve koyu kahverengi panjur ve dekoratif süsler ile kombine edilmiş.

4) Kolonyal bir villa

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Klasik Evler
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Akdeniz mimarisinin tipik kiremitleri ile kaplanmış bir çatıya sahip olan bu villanın dış cephesi kolonyal özellikler barındırıyor. Bembeyaz cephe ve kızıl kiremitler bahçedeki tropik bitkilerle de birleşince son derece davetkar, sevimli bir yapı ortaya çıkmış.

5) Çağdaş bir villa

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Eklektik Evler Ahşap Gri
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Son derece sade, bir o kadar da çarpıcı bir mimariye sahip olan bu villa minimalist yapısı ile öne çıkıyor. Az aslında çoktur ifadesinin somut bir örneği olan bu yapı nefes alan bir yapıda tasarlanmış; geniş teras ve balkona sahip.

6) Gri taş ile kombine

Panorama villaları, F&F mimarlik F&F mimarlik Modern Evler Beton Gri
F&amp;F mimarlik

Panorama villaları

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Açık gri renkli taş duvarlar ile harmanlanan geniş beyaz cepheler kahverengi dekoratif unsurlar ile kombine edilmiş. Her biri iki katlı olarak tasarlanmış toplam dokuz villadan oluşan proje, çağdaş mimari tasarımıyla dikkat çekiyor.

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7) Geleneksel ve modern bir arada

Development in Claremont Avenue, Esher, TOTUS TOTUS
TOTUS

Development in Claremont Avenue, Esher

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Geleneksel mimariye sahip bir evin modernize edilerek genişletilmesi ve yenilenmesi ile ortaya çıkan bu villa antrasit kapı ve pencere çerçeveleri ve çatı  kaplaması ile kombine edilmiş. 

8) Geometrik şekiller

Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Seramik Beyaz
Murat Aksel Architecture

Villa

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Duvarların ardına gizlenmiş tuğla çatısı, geniş beyaz yüzeyleri ve arka cephesinde ahşap detayların kullanıldığı bu bina farklı boyutlardaki dikdörtgen prizmaların birleşmesinden oluşmuş gibi. Arka cephesi ile oldyukça şaşırtıcı bir mimariye sahip olan bu yapının daha fazla fotoğrafını görmek için bu linke tıklayınız.

9) Pırıl pırıl bir çiftlik evi

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Evler Tuğla Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Yemyeşil bir bahçe içinde bembeyaz bir yıldız gibi parlayan, her köşesiyle ayrı ayrı beğeniyi ve takdiri hak eden bu çiftlik evi modern yapısı ve buna tezat oluşturan geleneksel çatı mimarisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

10) Masal gibi bir kır evi

homify
homify

homify
homify
homify

Çizgilerinde yer yer alışılagelmişin dışında açılara sahip olan bu konut, yayvan görünümü ve eğimli çatısı ile modern detaylar ile geleneksel mimarinin ustaca harmanlandığı geniş ve güzel bir yapı. ’Masal gibi bir kır evi’ başlıklı yazımızda hakkında daha fazla detay okuyabilir, içinden ve dışında daha fazla fotoğrafını da görebilirsiniz.

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