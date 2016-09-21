Evinizi süslemek için 6 püf noktası

Dekorasyon sadece mobilyaların şık bir düzende durması anlamına gelmez. Bir evin şık zarif ve ferah bir dekorasyona sahip olması demek evin tüm detayları ile görsel ve zarif olması demektir. Tüm detaylar içerisinde evin süs aksesuarları ve dekorasyonun görsel olması için kullanılan süslemeler de yer alır. Oda tasarımları, hol tasarımları, pencere dekorasyonları, hol ve koridor uygulamaları, evin iç ve dış cephesinin güzelleştirilmesi için yapılan uygulamalar canlı bitkilerin yerleştirilmesi, renk seçimleri, kontrast uyumlulukları gibi bir çok etken süslemeler içinde yer alır. Bu gün homify ev dekorasyon süslemelerinden örnekleri sizlere sunuyoruz. Bu örnekler içinde yer alan süslemeler ve uygulamalar ile evinizi süslemek için bilmeniz gereken tüm püf noktaları hakkında bilgi sahibi olmanıza katkı sağlıyoruz. Bu sayede evinizi hayal gücünüzü de kullanarak daha güzel ve daha görsel bir v haline getirebilirsiniz.