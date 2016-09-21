Evinizi süslemek için 6 püf noktası

Dekorasyon sadece mobilyaların şık bir düzende durması anlamına gelmez. Bir evin şık zarif ve ferah bir dekorasyona sahip olması demek evin tüm detayları ile görsel ve zarif olması demektir. Tüm detaylar içerisinde evin süs aksesuarları ve dekorasyonun görsel olması için kullanılan süslemeler de yer alır. Oda tasarımları, hol tasarımları, pencere dekorasyonları, hol ve koridor uygulamaları, evin iç ve dış cephesinin güzelleştirilmesi için yapılan uygulamalar canlı bitkilerin yerleştirilmesi, renk seçimleri, kontrast uyumlulukları gibi bir çok etken süslemeler içinde yer alır. Bu gün homify ev dekorasyon süslemelerinden örnekleri sizlere sunuyoruz. Bu örnekler içinde yer alan süslemeler ve uygulamalar ile evinizi süslemek için bilmeniz gereken tüm püf noktaları hakkında bilgi sahibi olmanıza katkı sağlıyoruz. Bu sayede evinizi hayal gücünüzü de kullanarak daha güzel ve daha görsel bir v haline getirebilirsiniz.
Bir evin ferah bir havaya sahip olması ve eve gelen misafirlerin ilk girdikleri anda evin geniş girişinde huzur bulmaları için giriş alanının oldukça geniş olması gereklidir. Evinize girerken dar, kalabalık ve kasvetli bir havaya sahip giriş alanından geçerken tüm negatif enerji üzerinizde kalacaktır. Aksi durumda ise pozitif enerji ile yüklenecek ve ev ile ilgili düşünceniz olumlu olacak ve sizi mutlu edecektir.
Evinizin daha güzel ve farklı olması için dekorasyona sanatsal tasarımlar eklemelisiniz. Bu sayede evinizin farklılığı ortaya çıkacak ve misafirleriniz üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır. Yemek masası ve koltukların renk seçimleri ile yerleşim planlarını yaparken bir sanatçı edası ile davranabilir ve sanatsal tasarımlar yaparak oturma odanızın yemek odanızın görsel ve şık olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizin ışıl ışıl ve insana huzur veren bir ev olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şık ve homojen bir aydınlatma sağlayacak aydınlatma tasarımları yapmaktır. Bu sayede hem mobilyalarınızın ışıltısı hem de aydınlık ve ferah bir eve sahip olma düşüncesi sizi ve misafirlerinizi mutlu edecektir.
Evinizin daha az ışık alan bölümleri olan banyo ve mutfak alanlarını aydınlık hale getirmek ve aydınlık hale getirirken şık tasarımlara imza atmak için ışık duvarları oluşturmanız yeterli olacaktır. Işık duvarları led şerit aydınlatmaları ile yapılan ve ortamı aydınlık ışıl ışıl hale getiren duvarlar olarak evinize zarafet kazandıracaktır.
Evinizde yapacağınız düzenlemeler için kişisel tasarımlara imza atabilir ve evinizi daha görsel bir ev haline getirebilirsiniz. Resimde yer alan aydınlatma tasarımı benzeri bir tasarım yaparak kişiliğinizi yansıtacağınız bir aydınlatma tasarımı yapabilir veya farklı bir tasarımla evinizi muhteşem bir ev haline getirebilirsiniz. Evinizin her odasında dekorasyonun tüm unsurları üzerinde farklı tasarımlar yaparak görsel ve şık bir ev oluşturabilirsiniz.
Evinizde şıklık ve zariflik oluşturmak için renk seçimlerinde pastel renkler seçerek canlı bir dekorasyona ve canlı süslemelere sahip olabilirsiniz. Evinizde tüm mevsimlerde bahar esintileri yaşatacağınız renkler ile dekorasyonunuzun şık ve zarif olmasını sağladığınız gibi içinizi açacak ferah bir eve sahip olabilirsiniz.