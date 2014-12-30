homify'da yılın en popüler 10 yazısı

2014 yılının Eylül ayında Türkçe yayına başlayan uluslararası ev dekorasyon ve mimari platformu homify, dört ay gibi kısa bir süre zarfında önemli bir başarı hikâyesine imza atarak hem portföyündeki yerli uzman sayısını, hem de site trafiğini ciddi biçimde artırıp, kendi alanında Türkiye'nin referans sitelerinden biri haline geldi. 11 farklı dilde ve 16 ülkede yayın yapan, Avrupa'nın en büyük mimari ve ev dekorasyon portalı homify'da sizler için 2014 yılının en çok okunan yeni fikir yazılarını derledik. İşte kendi evi için fikir, ilham ve model arayanlara yılın en popüler yazıları:
homify'da ev dekorasyonu konusunda önünüzdeki sayısız seçeneği sizin ayağınıza getirmek ve sizlere bu konuda fikir ve ilham vermek hep temel motivasyonlarımız arasında oldu. Bu bağlamda Türkiye’deki bir evin kalbi olmakla kalmayıp, bazen beyni de olan, sadece yemek hazırlamak ve yemek için değil, önemli kararları almak, toplanıp konuşmak için de kullandığımız mutfak konusunda bir çok yazı yazdık. homify’da yılın en çok dikkat çeken yazısında da, tasarım yani orijinal tabirle designer mutfak seçip size ilham vermeye çalışmıştık. Mutfağını değiştirmek ya da baştan yeni mutfak almak isteyen okurlarımız, buraya tıklayarak göz alıcı tasarım mutfak örneklerine bir göz atabilir.
Uyuduğumuz zamanları saymazsak, evimizin dört duvarının arasında en çok vakit geçirdiğimiz kısım herhalde oturma odasıdır. Banyo da mutfak gibi diğer mekânlar işlevleriyle öne çıkarken, oturma odası adı üstünde zor bir günün yorgunluğunu oturarak atmak için yerleştiğimiz yerdir ve dekorasyonu da bu bakımdan son derece önemlidir. Rahat bir kanepede uzanıp film seyretmekten tutun da, samimi bir ortamda konuklarımızla sohbet etmeye kadar evdeki birçok etkinliğin ana merkezi olan oturma odasının dekorasyonu hem göze hoş gelmeli, hem de mümkün olduğunca pratik ve işlevsel olmalıdır. Bu doğrultuda, homify'da 2014 yılının en çok okunan yazılarından biri de oturma odası dekorasyonunda size yardım etmesi için hazırladığımız ipuçları oldu. Okumak için tıklayın.
Bazı evler vardır ki, kimi zaman mimari üsluplarıyla, kimi zaman iç dekorasyonlarıyla, kimi zaman lokasyonları ya da manzaralarıyla aklımız çelerler. Ama bütün bu olumlu faktörleri bünyesinde toplayan bir ev hepimizin rüyalarını süsler. Hiçbir zaman böyle bir eve sahip olamayacağınızı düşünseniz bile, böylesi güzelliklere bakmak hem göz zevkinize iyi gelir, hem de hayal gücünüzü körükler. Ki dünyada imkânsız diye bir şey de yoktur. Kimbilir belki bir gün siz de bu evlerden birine sahip olabilirsiniz. İşte homify'da yaptığımız ve yılın en çok okunanları arasına giren o derleme. Rüyaları süsleyen en güzel 10 ev dizisinin birinci bölümüne buradan, ikinci bölümüne ise bu linkten erişebilirsiniz.
homify'da yalnızca görkemli evleri, göz alıcı salonları ya da pırıl pırıl mutfakları tanıtmıyor, aynı zamanda evinizle ilgili her konuda pratik bilgileri de size sunmaya ve bir referans kaynağı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, ev işlerinin en çok korkulan ve nefret edilenlerinden biri olan cam silmenin püf noktalarını anlattığımız yazı da bir hayli ilgi çekti. İşte o yazı.
Elbette bir mimari platformu olarak dünya çapındaki trendlere de kayıtsız kalmadık. Gerek ünü bütün dünyaya yayılmış çağdaş mimarların profilleri, gerekse de mimari tarihiyle ilgili yazılarımız siz okurlarımızın ilgisini çeken türden yazılar arasındaydı. Tıpkı 1900’lü yıllardan itibaren tarihe damga vurmuş mimari hareketleri ele aldığımız bu yazı gibi.
Evlerimizin en mahrem yeri olan banyonun kişisel bakımdan öte anlamları vardır. Banyo aynı zamanda rahatlamak için bir evde ilk akla gelen yerdir ve dolayısıyla banyo dekore edilirken bu etkeni de mutlaka dikkate almak gerekiyor. Bu doğrultuda sitemizde 2014 yılının en çok okunan yazılarından biri de, göz alıcı örnekler üzerinden anlattığımız en iyi 10 banyo dekorasyon fikriydi. Bu yazıya ve o şahane banyolara göz atmak için tıklayın.
Elbette, dekorasyonun her alanında olduğu gibi halı seçiminde de kişisel zevkler en önemli etken. Ama yine de bu konuda dikkat edebileceğiniz birkaç temel kural var. Eviniz için halı seçiöinde size ilham vermesi için derlediğimiz örnek ve ipuçları da 2014 yılında ilgi çeken yazılarımız arasındaydı. İşte salon halısı nasıl olmalı sorusunun cevabı.
Günümüzde mutfak renovasyonu için fikirler ve materyaller o kadar bollaştı ki, bunlar arasından seçimler yapmak artık çok zor. homify’da mutfakları yeni, modern ve yaratıcı fikirlerle dönüştürmek isteyenler için hazırladığımız renovasyon seçkisi de okurlarımızı arasında hayli popüler oldu. İşte sizlere esin kaynağı olabilecek 4 mutfak renovasyonu örneği.
homify'da sayıları gitgide artan yerli uzmanlarımızın ürün ve projelerini tanıtmaktan ayrı bir zevk alıyor, okurlarımız için erişilebilir olmalarını da dikkate alıyoruz. Bu doğrultuda asırlardır devam eden el dokuması kilim geleneğini hem sürdüren, hem de modern bir yorumla yenileyerek tüm dünyanın beğenisine sunan idealist ve zevk sahibi bir tasarımcının ürünlerini tanıttığımız bu yazı sizlerin de hayli ilgisini çekmişti. İşte %100 doğal boya ve %100 Anadolu yünü kullanarak tasarlanan özel, el dokuması kilimleri tanıttığımız yazı.
Birçok Batı ülkesinin aksine Türkiye’de yemek yapma ve yeme kültürünün daha yerleşik olması da mutfağın evlerdeki önemini artıran bir başka etken. Öyle ki birçok yeni evde, evsahipleri kimi zaman oturma odasından çok mutfağına özen gösterip, evin bu alanının istediği gibi olmasını istiyor. Bu yüzden de homify'da mutfak dekorasyonu konusunda yazdığımız yazılar her zaman ilgi çekiyor ve okunuyor. İşte açık mutfağın eksi ve artılarını anlattığımız bu yazı da onlardan biriydi.
homify editoryal ekibi olarak 2015 yılında da en güzel dekorasyon örneklerini, en faydalı ipuçlarını ve mimari konusundaki en bilgilendirici yazıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yeni yıl size ve sevdiklerinize başarı, sağlık ve mutluluk getirsin.