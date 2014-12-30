homify'da yılın en popüler 10 yazısı

Birçok Batı ülkesinin aksine Türkiye’de yemek yapma ve yeme kültürünün daha yerleşik olması da mutfağın evlerdeki önemini artıran bir başka etken. Öyle ki birçok yeni evde, evsahipleri kimi zaman oturma odasından çok mutfağına özen gösterip, evin bu alanının istediği gibi olmasını istiyor. Bu yüzden de homify'da mutfak dekorasyonu konusunda yazdığımız yazılar her zaman ilgi çekiyor ve okunuyor. İşte açık mutfağın eksi ve artılarını anlattığımız bu yazı da onlardan biriydi.

homify editoryal ekibi olarak 2015 yılında da en güzel dekorasyon örneklerini, en faydalı ipuçlarını ve mimari konusundaki en bilgilendirici yazıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yeni yıl size ve sevdiklerinize başarı, sağlık ve mutluluk getirsin.