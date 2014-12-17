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Türkiye’den ofis ve işyeri tasarımları – 2

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Ömer Ekinci ile Gençler Uçuyor , Aredeko Art & Design Aredeko Art & Design Eklektik Okullar
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Ofis ve işyeri mimarisi ve tasarımları, kişisel zevklerin ve gündelik yaşam pratiklerinin olduğu kadar, iş hayatının gerekliliklerinin de belirleyici olduğu ve dolayısıyla işlevselliğin ev dekorasyonuna oranla çok daha büyük önem kazandığı bir alandır. Ofis, büro ya da işyeri tasarımı için talepte bulunan bir müşteri, hem kendi çalışanlarının verimini artıracak şekilde iyi ve ferah düzenlenmiş, hem iş hayatının zorluk ve şartlarına cevap verebilecek, hem de olası iş görüşmelerinde muhatabını etkileyebilecek bir tasarıma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla tasarımcı hem bu temel şartları sağlamak, hem de estetik ve işlevsellik arasında doğru dengeyi tutturmak zorundadır. Kötü bir ev tasarımı müşteriye para kaybetttirmez, ama kötü bir ofis tasarımında bu risk her zaman vardır.

Dün bu konuda sizinle uzmanlarımızın görüşlerini ve önerilerini paylaşmıştık. Ülkemizdeki mimar ve tasarımcıların son dönemde modern bir yaklaşımla tasarladıkları ofislerin ikinci bölümüyle karşınızdayız.

Fuaye

AKMERKEZ - CINEMAPINK, Derin Derin Ticari alanlar Alışveriş Merkezleri
Derin

AKMERKEZ – CINEMAPINK

Derin
Derin
Derin

Hizmet sektöründe müşterilerin hizmet aldıkları bölümlerin tasarımının çalışanların performansını etkileyeceğine şüphe yok. Müşterilere daha rahat ve konforlu bir ortam sunulduğunda mutlu olmaları, müşteriler mutlu olduğunda da çalışanların işinin kolaylaşacağı bir gerçek. İşte Beşiktaş merkezli Derin Design'ın yaptığı bu tasarım bu doğrultuda uygulanmış. Akmerkez'in sinema salonlarından birinin yenilenmesinde modern mobilyalar ve aydınlatma elemanları kullanılarak yapılan tasarımda, konukların rahatlığı için her şey düşünülmüş. Büyük ve renkli minderler, film başlamadan önce yapılacak keyifli sohbetlere olanak sağlıyor. Sol tarafta boylu boyunca uzanan satış gişesi de her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış.

Yemekhane şıklığı

AKZO NOBEL 1. İDARİ BİNA VE HAMMADDE AMBARI , ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

AKZO NOBEL 1. İDARİ BİNA VE HAMMADDE AMBARI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

İşyeri yemekhanelerinin çok da keyifli ortamlar oldukları söylenemez. Bu işyeri bölümünü ymek kokularının, konuşan büyük bir topluluğun gürültüsüne karıştığı sevimsiz yerler olarak hayal etmemiz doğaldır. Fakat Etüd Mimarlık Müşavirlik Ofisi, bu algıyı kıracak bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Akzo Nobel firmasının İzmir'deki idari binasındaki bu yemekhane, insana işyerinde değil de lüks bir restoranda yemek yiyormuş hissi veriyor. Tasarımın en dikkat çeken noktası renkli kolonlar oluyor. Böylece sıkıcı bir mimari detay, eğlenceli hale getirilmiş. Yemekhanede kullanılan sandalyeler de modern tasarımlarıyla ön plana çıkıyorlar. Yemekhaneyi aydınlatırken kullanılan geniş pencereler ve tavandan sarkan sade fakat göz alıcı avizeler ise ferahlık duygusunu pekiştiriyor.

Dinletme becerisi

tv set design Aredeko Art & Design Eklektik Okullar Kongre Merkezleri
Aredeko Art &amp; Design

tv set design

Aredeko Art & Design
Aredeko Art &amp; Design
Aredeko Art & Design

Bir şeyler anlatırken ortamın nasıl olduğu en az anlattıklarınız kadar etkilidir. Sıkıcı ve ölgün bir atmosferde isterseniz dünyanın en önemli şeyini anlatın, yine de karşınızdakilere ulaşamazsınız. AreDEKO'nun uzmanları da bu noktayı göz önünde bulundurarak bir televizyon stüdyosu tasarlamışlar. Genç işadamı Ömer Ekinci'nin gençlere yönelik tavsiyelerini vereceği bir program için tasarlanan bu stüdyoda ilgiyi canlı tutmak için her şey düşünülmüş. Öncelikle renk seçimi ve aydınlatla elemanlarının konumlandırılması sahnedeki kişiye verilen dikkati artıracak şekilde tasarlanmış. Turuncu tonlarındaki minderler de sahneden başka bir şeye odaklanma imkanı vermeyecek şekilde yerleştirilmiş. Belli başlı doğruların, modern birkaç yorumla uygulandığı bu stüdyoda yapılacak her programın ilgi çekeceğine kuşku yok.

Beyazın asaleti

Sigorta ve Cagri Merkezi Tasarim ve Uygulama, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
Korfali Archıtecture

Sigorta ve Cagri Merkezi Tasarim ve Uygulama

Korfali Archıtecture
Korfali Archıtecture
Korfali Archıtecture

Balmumcu'da faaliyet gösteren Korfali Architecture, ödüllü tasarımlarıyla dikkat çeken bir firma. CPP adındaki çağrı merkezi için yaptıkları bu ofis tasarımı da dikkate değer bir güzelliğe sahip. Canlı bir ofisin verimliliği artırmadaki önemi düşünüldüğünde bir çağrı merkezine böylesine modern bir tasarımla yaklaşmak elzem oluyor. Korfali'nin uzmanları da bu noktada beyaz rengin hakimiyetini sağlamayı ve ufak detaylarla ofisi hareketlendirmeyi düşünmüşler. Duvarlar ve çalışma bölümlerini ayıran paravanlar tamamen beyaz tercih edilmiş. Fakat aksesuarlara CPP'nin de rengi olan kırmızı ağırlığını koyuyor. Böylece yaratılan tezatla canlı, ferah ve samimi bir çalışma ortamı yaratılıyor.

Keskin çizgiler

CTHB Law Office, SALON ARCHITECTS SALON ARCHITECTS Okullar
SALON ARCHITECTS

CTHB Law Office

SALON ARCHITECTS
SALON ARCHITECTS
SALON ARCHITECTS

Keskin çizgilerin ve geometrik şekillerin hakim olduğu tasarımlar mimarlık dünyasında son yıllarda sıkça karşımıza çıkıyor. Salon Architects'in elinden çıkan bu tasarıma da bu anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. CT Hukuk Bürosu için yapılan bu ofis tasarımı, modern ve keskin çizgisini aksesuar kullanımıyla pekiştiriyor. Ayrıca keskin çizgilerin arasına yerleştirilmiş aydınlatma elemanları da ofisin en doğru açıdan ışık almasını sağlıyorlar. Görkemli  ve göz alıcı bu tasarımın insandaki güven duygusunu pekiştirdiğine kuşku yok.

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