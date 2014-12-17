Türkiye’den ofis ve işyeri tasarımları – 2

Ofis ve işyeri mimarisi ve tasarımları, kişisel zevklerin ve gündelik yaşam pratiklerinin olduğu kadar, iş hayatının gerekliliklerinin de belirleyici olduğu ve dolayısıyla işlevselliğin ev dekorasyonuna oranla çok daha büyük önem kazandığı bir alandır. Ofis, büro ya da işyeri tasarımı için talepte bulunan bir müşteri, hem kendi çalışanlarının verimini artıracak şekilde iyi ve ferah düzenlenmiş, hem iş hayatının zorluk ve şartlarına cevap verebilecek, hem de olası iş görüşmelerinde muhatabını etkileyebilecek bir tasarıma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla tasarımcı hem bu temel şartları sağlamak, hem de estetik ve işlevsellik arasında doğru dengeyi tutturmak zorundadır. Kötü bir ev tasarımı müşteriye para kaybetttirmez, ama kötü bir ofis tasarımında bu risk her zaman vardır.

Dün bu konuda sizinle uzmanlarımızın görüşlerini ve önerilerini paylaşmıştık. Ülkemizdeki mimar ve tasarımcıların son dönemde modern bir yaklaşımla tasarladıkları ofislerin ikinci bölümüyle karşınızdayız.