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Evinizi temiz ve muhteşem hale getirmek için 7 ipucu

umit atdağ umit atdağ
House V, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Mutfak
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Eski evden yeni evinize taşındığınızda veya evinizin sürekli olarak temiz kalmasını istiyorsanız evde temizlik yapmanın kurallarına tam olarak uymalı, temizliğin ip uçlarını uygulayarak temiz ve muhteşem bir eve sahip olabilirsiniz. Yaşam alanlarını ve dinlenme alanlarınızın sürekli olarak temiz kalması, hijyenik olması ve dekorasyonunuzun şıklığını bozmaması için bildiğiniz ve uyguladığınız temizlik yöntemlerinin dışında  dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Homify sizler için temizlik ip uçlarını bir araya getirerek, evinizin temiz ve muhteşem bir ev haline getirirken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Kusursuz ferah, hijyenik ve doğal evler için ipuçlarını doğru bir şekilde uygulamalı ve tertemiz evlere sahip olmalısınız.

Muhafaza alanları

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Akdeniz Oturma Odası
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Evimizde elimizin altında olan veya sürekli kullandığımız eşyalar, araç ve gereçler için özel depolama alanları oluşturmalı ve bu araç gereçlerin ortada kalabalık ve dağınık bir görüntü oluşturmasını engellemelisiniz.  Resimdeki gibi merdiven altı bir alanı özel depolama alanı veya minderlerin muhafaza edildiği bir alan şeklinde düzenlemek ve şık bir eve sahip olmak size huzur verecektir.

Modern raf sistemleri

Skandinavisches Design, Connox Connox Oturma OdasıRaflar
Connox

Connox
Connox
Connox

Evinizde kapalı dolaplar veya muhafaza alanları oluşturamıyorsanız yapmanız gereken modern ve şık raf sistemlerini kullanmak ve fazla eşyalarınız estetik bir şekilde bu alanlara yerleştirmektir. Bu sayede evinizde hem kalabalık bir eşya görüntüsü oluşturmamış ve dekorasyonunuzun görselliğini bozmamış olursunuz hem de şık ve estetik depolama alanlarına sahip olmuş olursunuz.

Fonksiyonel mobilyalar

N14, aaestudio aaestudio Modern Oturma Odası
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Mobilyalarınızı fonksiyonel ve işlevsel mobilyalardan seçtiğinizde evinizin düzenlenmesi ve temizlenmesi daha kolay olacaktır. Bu sayede evinizin salonunda, mutfağında veya yatak odasında fazla olan veya kullanılmayan eşyaları kapaklı ve işlevsel mobilyalar içinde muhafaza edebilir ve evinizin 24 saat düzenli ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Asma katlar

homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Evinizin tavan yüksekliği standart yükseklikler olan 3.10 veya 3 metrenin üzerinde ise yapmanız gereken asma kat oluşturarak özel muhafaza alanı veya fazla eşyaların kullanıldığı özel hobi ve yaşam alanları haline getirmek ve bu alanları kullanmaktır. Bu sayede fazla olan eşyalarınızı kullandığınız gibi asma kata sahip olup ekstra yaşam alanına sahip olmuş olursunuz.

Düzen ve disiplin

House V Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Mutfak
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Evinizin sürekli olarak düzenli olmasını istiyorsanız yapmanız gereken bir diğer önemli nokta da evinizde kalıcı bir düzen oluşturmaktır. Bu sayede evinizde dağınık eşyalar, kalabalık oda görüntüleri veya ortalıkta saçılmış fazla araç ve gereçler görmeyeceksiniz. Oluşturacağınız düzene göre eviniz sürekli olarak tertemiz ve düzenli kalacak ve size huzur veren bir ev olacaktır.

Cam duvarlar

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Evinizin duvarlarını beton veya ahşap yerine cam duvar şeklinde tercih etmeniz evinizin içinin dışarıdan görünmesine neden olacak ve evinizin  sürekli olarak temiz kalmasına katkı sağlayacaktır.i Dışarıdan bakanların kötü bir görüntü ile karşılaşmaması ve  sizin hakkınızda kötü düşünmemesi için cam duvarlara ihtiyaç duyabilirsiniz.

Aynalar

homify Modern Banyo Ahşap Bej
homify

homify
homify
homify

Aynalar evin içinde veya mahallerde her alanı görmenizi sağlayan yardımcı unsurlardır. Kalabalık veya kötü bir görüntü anında her taraftan görüneceği için sürekli olarak temiz kalması ve düzenli olması gereken yerlerde  aynalar kullanarak bu alanların 245 saat temiz kalmasını sağlamış olursunuz.

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