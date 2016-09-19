Evinizi temiz ve muhteşem hale getirmek için 7 ipucu

Eski evden yeni evinize taşındığınızda veya evinizin sürekli olarak temiz kalmasını istiyorsanız evde temizlik yapmanın kurallarına tam olarak uymalı, temizliğin ip uçlarını uygulayarak temiz ve muhteşem bir eve sahip olabilirsiniz. Yaşam alanlarını ve dinlenme alanlarınızın sürekli olarak temiz kalması, hijyenik olması ve dekorasyonunuzun şıklığını bozmaması için bildiğiniz ve uyguladığınız temizlik yöntemlerinin dışında dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Homify sizler için temizlik ip uçlarını bir araya getirerek, evinizin temiz ve muhteşem bir ev haline getirirken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Kusursuz ferah, hijyenik ve doğal evler için ipuçlarını doğru bir şekilde uygulamalı ve tertemiz evlere sahip olmalısınız.