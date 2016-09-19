Evinizi temiz ve muhteşem hale getirmek için 7 ipucu

Eski evden yeni evinize taşındığınızda veya evinizin sürekli olarak temiz kalmasını istiyorsanız evde temizlik yapmanın kurallarına tam olarak uymalı, temizliğin ip uçlarını uygulayarak temiz ve muhteşem bir eve sahip olabilirsiniz. Yaşam alanlarını ve dinlenme alanlarınızın sürekli olarak temiz kalması, hijyenik olması ve dekorasyonunuzun şıklığını bozmaması için bildiğiniz ve uyguladığınız temizlik yöntemlerinin dışında dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Homify sizler için temizlik ip uçlarını bir araya getirerek, evinizin temiz ve muhteşem bir ev haline getirirken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Kusursuz ferah, hijyenik ve doğal evler için ipuçlarını doğru bir şekilde uygulamalı ve tertemiz evlere sahip olmalısınız.
Evimizde elimizin altında olan veya sürekli kullandığımız eşyalar, araç ve gereçler için özel depolama alanları oluşturmalı ve bu araç gereçlerin ortada kalabalık ve dağınık bir görüntü oluşturmasını engellemelisiniz. Resimdeki gibi merdiven altı bir alanı özel depolama alanı veya minderlerin muhafaza edildiği bir alan şeklinde düzenlemek ve şık bir eve sahip olmak size huzur verecektir.
Evinizde kapalı dolaplar veya muhafaza alanları oluşturamıyorsanız yapmanız gereken modern ve şık raf sistemlerini kullanmak ve fazla eşyalarınız estetik bir şekilde bu alanlara yerleştirmektir. Bu sayede evinizde hem kalabalık bir eşya görüntüsü oluşturmamış ve dekorasyonunuzun görselliğini bozmamış olursunuz hem de şık ve estetik depolama alanlarına sahip olmuş olursunuz.
Mobilyalarınızı fonksiyonel ve işlevsel mobilyalardan seçtiğinizde evinizin düzenlenmesi ve temizlenmesi daha kolay olacaktır. Bu sayede evinizin salonunda, mutfağında veya yatak odasında fazla olan veya kullanılmayan eşyaları kapaklı ve işlevsel mobilyalar içinde muhafaza edebilir ve evinizin 24 saat düzenli ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizin tavan yüksekliği standart yükseklikler olan 3.10 veya 3 metrenin üzerinde ise yapmanız gereken asma kat oluşturarak özel muhafaza alanı veya fazla eşyaların kullanıldığı özel hobi ve yaşam alanları haline getirmek ve bu alanları kullanmaktır. Bu sayede fazla olan eşyalarınızı kullandığınız gibi asma kata sahip olup ekstra yaşam alanına sahip olmuş olursunuz.
Evinizin sürekli olarak düzenli olmasını istiyorsanız yapmanız gereken bir diğer önemli nokta da evinizde kalıcı bir düzen oluşturmaktır. Bu sayede evinizde dağınık eşyalar, kalabalık oda görüntüleri veya ortalıkta saçılmış fazla araç ve gereçler görmeyeceksiniz. Oluşturacağınız düzene göre eviniz sürekli olarak tertemiz ve düzenli kalacak ve size huzur veren bir ev olacaktır.
Evinizin duvarlarını beton veya ahşap yerine cam duvar şeklinde tercih etmeniz evinizin içinin dışarıdan görünmesine neden olacak ve evinizin sürekli olarak temiz kalmasına katkı sağlayacaktır.i Dışarıdan bakanların kötü bir görüntü ile karşılaşmaması ve sizin hakkınızda kötü düşünmemesi için cam duvarlara ihtiyaç duyabilirsiniz.
Aynalar evin içinde veya mahallerde her alanı görmenizi sağlayan yardımcı unsurlardır. Kalabalık veya kötü bir görüntü anında her taraftan görüneceği için sürekli olarak temiz kalması ve düzenli olması gereken yerlerde aynalar kullanarak bu alanların 245 saat temiz kalmasını sağlamış olursunuz.