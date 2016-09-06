Elden geçirilen bir mutfaktan 7 fotoğraf

Kimi zaman evimizden sıkılırız, özellikle de uzun zamandır elden geçmemiş, zamanın gerisinde kalmış bir evde oturuyorsak. Özellikle mutfaklarda bu duygu daha yoğun olur. Elbette bir mutfağı baştan aşağıya değiştirmek hem olası yüksek masrafından hem de zahmetinden ötürü kolay verilecek bir karar değil. Ama bu şekilde komple bir tadilata gitmek yerine daha küçük ve az masraflı değişimlerle de mutfağınızı makyajlayıp hoş bir mekan haline getirmeniz mümkün.

Bugün size fotoğraflarını derlediğimiz mutfak bunun çok güzel örneklerinden biri konumunda. Burada bütün mutfağı değiştirmek yerine bazı temel unsurlarda yapılan düzenleme ile mutfak o kasvetli ve eski görünütüsünden kurtulup, sakinlerinin iç huzuruyla ve ferahlıkla yemeklerini yapıp yiyebilecekleri sıcacık bir mutfağa dönüşmüş.

Hazırsanız bu mutfağın değişimden önce ve sonraki fotoğraflarıyla küçük bir tur yapalım.