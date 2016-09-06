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Elden geçirilen bir mutfaktan 7 fotoğraf

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Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
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Kimi zaman evimizden sıkılırız, özellikle de uzun zamandır elden geçmemiş, zamanın gerisinde kalmış bir evde oturuyorsak. Özellikle mutfaklarda bu duygu daha yoğun olur. Elbette bir mutfağı baştan aşağıya değiştirmek hem olası yüksek masrafından hem de zahmetinden ötürü kolay verilecek bir karar değil. Ama bu şekilde komple bir tadilata gitmek yerine daha küçük ve az masraflı değişimlerle de mutfağınızı makyajlayıp hoş bir mekan haline getirmeniz mümkün. 

Bugün size fotoğraflarını derlediğimiz mutfak bunun çok güzel örneklerinden biri konumunda. Burada bütün mutfağı değiştirmek yerine bazı temel unsurlarda yapılan düzenleme ile mutfak o kasvetli ve eski görünütüsünden kurtulup, sakinlerinin iç huzuruyla ve ferahlıkla yemeklerini yapıp yiyebilecekleri sıcacık bir mutfağa dönüşmüş. 

Hazırsanız bu mutfağın değişimden önce ve sonraki fotoğraflarıyla küçük bir tur yapalım.

Önce: Fena değil ama biraz eski bir görüntüye sahip

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Önce: Dolaplar değişmese bile kapak ve saplar değişebilir

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Önce: Dağınıklıktan da kurtulmak gerekiyor

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Önce: Lavabo tezgahına küçük bir makyaj durumu kurtarabilir

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Sonra: Lavabo tezgahına ahşap kaplama

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Sonra: Yenilenen dolap kapakları ve sapları

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Sonra: Birkaç parça yeni ve uygun mobilya

Reforma parcial de cocina, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Mutfak
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
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