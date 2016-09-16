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Türkiye'den 6 kır evi mutfağı

Meral Eser Meral Eser
SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
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Huzur veren atmosferiyle natürel dokuları bir araya getiren kır evi mutfakları, şehir hayatından sıkılanlar için oldukça rağbet gören seçenekler arasında yer alıyor. Kahverengi, bej, yeşil, natürel renk ve dokuları bir arada kullanmak göze hitap eder ve kırsal stil evlerde ahşabın farklı tonlarının sıklıkla kullanıldığına rastlayabilirsiniz. Genel olarak ahşap, taş ya da tuğla gibi doğal malzemeler natürel dokunuşlarla dingin atmosfer oluşturmayı sağlar. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel kır evi mutfaklarını derledik. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Ferah ve iç açan atmosferi ile Türkiye'den kır evi mutfağı modellerini hemen incelemeye başlayalım, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Ahşabın sıcaklığı

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Doğal malzemeler yaşam konforu bakımından natürel renk ve dokuları içerdiğinden huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Country stil ev dekorasyonu ile ilgilenenler için ahşabın sıcak renk tonları ve farklı dokular sunması kolaylığıyla, sıcak ve göze hitap eden bir atmosfer oluşturmak oldukça kolay. Gerek tavan ve döşeme zemin, gerekse duvar kaplamasından mutfak dolaplarına kadar ahşabın sıcak tonlarına teslim olan bu ev, huzur ve sükunet veren bir atmosfer sunuyor.

2. Taş duvar

Open Kitchen ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Open Kitchen

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Dekoratif duvar kaplamaları özellikle günümüzde natürel bir görünüm kazandırmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. Doğal taş duvar görünümü sağlayan üç boyutlu duvar kağıtları da bu ihtiyacı karşılayabilir. Kır evi dendiğinde sadece taş duvarla kalmayıp, ahşabın mobilyalar ve mutfak tezgahında kullanımı, natürel renklerle uyumlu döşeme zemini göze hitap eden diğer dekoratif unsurlar arasında yer alıyor.

3. Renklerin ahengi

Kitchen LOLA 38 Hotel Akdeniz Mutfak
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Sıcak ve samimi bir hava oluşturmak istiyorsanız, uygulanacak stili öne çıkaran renklerin ahenginden faydalanabilirsiniz. Burada bir köy evini anımsatan mutfak rafları, desenli perde ve renkli mutfak dolapları göze çarpıyor. Pişirme olanakları bakımından da kır evi mutfağı ihtiyaçlarını sunan bu mutfak her detayı ile estetiği ön plana çıkarıyor. Döşeme zemini kaplaması da bu mekana ayrıcalık katan diğer unsurlardan.

4. Beyaz tuğla duvar

Ankarada bir ev homify İskandinav Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Modern stil öğelerle donatılmış bu mutfak modelinde, duvar dekorlarında beyaz tuğla kaplamaları değerlendirilmiş. Gerek tavan dekoru, gerekse duvar dekoru için seçilen natürel dokular göze  hitap eden bir mutfak oluşmasında etkili oluyor. Özellikle modern ve klasik öğeleri bir araya getirmek istiyorsanız, mutfak dekorasyonu ile uyumlu renk tonlarında ahşap ya da tuğla duvar kaplaması modellerini tercih edebilirsiniz.

5. Dekoratif raflar ve tavan dekorları

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Dekoratif fikirlerle mutfağınızda kır evi havası oluşturmaya ne dersiniz? Örnekte görüldüğü üzere ahşap kirişlere asılan sepetler ve dekoratif ürünler, mutfak dekorasyonunda fark yaratan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Dekoratif raflar ve uyumlu renklerle mutfak duvarı kaplaması tercih ediliyor. Yeşil mutfak dolapları ve kilim unsuru da sıcaklık katan detaylar arasında yer alıyor.

6. Üç boyutlu duvar kağıtları ile natürel dokular

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

İhtiyacınız olan belki de duvar kaplamanızı kır evi havası verecek natürel dokularla değiştirmek. Gerek yüzeyi ile, gerekse natürel renkleri ile doğal malzeme kaplamaları üç boyutlu örnekleri ile daha da göz alıcı hale geliyor. Şık ışıklandırma unsurları ve orjinal ahşap mobilyalar ile sıcak atmosferi daha da estetik hale getirmek mümkün.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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