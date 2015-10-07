Adeta bir cennet köşesi

Özellikle futbol üzerinden tanıdığımız ve sevdiğimiz Brezilya, son yıllarda yaptığı ekonomik atılımla dünya sahnesinde daha çok boy gösteren ve sempatisini artıran bir ülke olarak dikkat çekiyor. Bugün homify'da sizleri Brezilya'ya doğru sanal bir yolculuğa çıkarıp cennet gibi, tropikal bitki örtüsünün orta yerinde bildiğiniz evlere hiç benzemeyen şahane bir villayı sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Brezilya'nıjn Rio de Janeiro şehrinde bulunan Scale Arquitetura adlı mimarlık ajansının imzasını taşıyan bu göz alıcı konut, sadece sıradışı mimari çizgileri ve malzeme kullanımıyla değil, içinde bulunduğu tropikal bitki örtüsüne sağladığı uyumla da dikkat çekiyor. Dışarıdan bakınca insanı adeta içine çeken evin iç mekân dekorasyonunda da sıcak ve huzurlu renklerle çizgiler kullanılmış. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu şahane evde küçük bir tur atalım.
Evin aslında ön değil, arka cephesini gösteren bu şahane fotoğrafa bakınca insan etkilenmeden edemiyor. Öne doğru kavislenerek zarif bir kuğuyu andıran ve üst kattaki iki yatak odasını birbirinden ayıran sıradışı çatı, açık ev prensibine uygun büyük genişlikleriyle akışkan görünümlü genel tasarım, geleneksel unsurların izlerini taşıyan modern mimari ve müthiş doğal ortamla sağladığı uyumla bu ev gerçekten insana hayaller kurduracak kadar güzel. Arka bahçenin zevkli biçimde döşenmiş olduğu ayrıntısı da gözlerden kaçmasın.
Evin ön cephesini gösteren bu resimde ise, iklim ve bitki örtüsü düşünüldüğünde kaçınılmaz olarak orada bulunması gereken havuzu görüyorsunuz. Her şey yerli yerinde!
Yukarıda da söylediğimiz gibi bu villanın iç mekânlarında da sıcak ve huzurlu bir hava hakim. Yoğun ahşap kullanımı ile oluşturulan bu hava, yöreye özgü malzemenin ve dekorasyon unsurlarının da eklenmesiyle katmanlanırken, evin sadece estetik açıdan değil, konfor ve kullanışlılık açısından da birinci sınıf bir mekân olmasına özen gösterilmiş. Rustik, modern ve işlevsel; kusursuz kombinasyon!
Villanın yemek için ayrılan bu kısmında aynı zamanda üst kat yatak odalarına çıkan merdiveni de görüyoruz. Oturma odasındaki rustik vurgular bu bölümde de aynen devam ederken, yine geleneksele göz kırpan küçük dekorasyon unsurlarıyla mekânın karakter kazandığını gözlemlemek mümkün.
Giriş katına genel bir bakışı içeren bu resimde ise mekânın dışarıdan da hissedilen sınırsızlığı ve akışkanlığı belirgin biçimde gözlemlenebiliyor. Ahşap mobilyaların ortaya çıkardığı rustik havayla biçimlenen bu geçiş alanı aynı zamanda hoş bir oturma ve dinlenme kısmı olarak da düzenlenmiş.
Sadece estetik kaygıların değil mekânda yaşayanların keyiflerinin de hesaba katıldığı dekorasyon anlayışının bir başka ürünü de bu iç açıcı teras. Geniş bir koridor olarak düzenlenen mekân, yakıcı güneş hesapa katılarak hoş bir bambu çatıyla örtülerek akşamları dinlenmek, bir şeyler içmek ya da mangal partisi vermek için ideal mekân haline getirilmiş.
Eh, böyle bir villanın manzarası olmasaydı olmazdı herhalde. İşte bu şahane evden akşam güneşin battığı saatlerde böylesine güzel ve romantik bir manzara sizi selamlıyor.
Bu evi beğendiyseniz, ’Görkemli bir malikane’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.