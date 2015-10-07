Adeta bir cennet köşesi

Özellikle futbol üzerinden tanıdığımız ve sevdiğimiz Brezilya, son yıllarda yaptığı ekonomik atılımla dünya sahnesinde daha çok boy gösteren ve sempatisini artıran bir ülke olarak dikkat çekiyor. Bugün homify'da sizleri Brezilya'ya doğru sanal bir yolculuğa çıkarıp cennet gibi, tropikal bitki örtüsünün orta yerinde bildiğiniz evlere hiç benzemeyen şahane bir villayı sizlere tanıtmaya çalışacağız.

Brezilya'nıjn Rio de Janeiro şehrinde bulunan Scale Arquitetura adlı mimarlık ajansının imzasını taşıyan bu göz alıcı konut, sadece sıradışı mimari çizgileri ve malzeme kullanımıyla değil, içinde bulunduğu tropikal bitki örtüsüne sağladığı uyumla da dikkat çekiyor. Dışarıdan bakınca insanı adeta içine çeken evin iç mekân dekorasyonunda da sıcak ve huzurlu renklerle çizgiler kullanılmış. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu şahane evde küçük bir tur atalım.