Modern oda tasarımları

Daha önce farklı çalışmalarımızda belirttiğimiz gibi modern çizgiye sahip bir tasarımda minimalist ilkelere bağlı kalmak mümkün ancak şart değil. En ufak odalarda bile iş görebilen minimalist tasarımı, daha da basitleştirerek kullanabileceğiniz örnekler mevcut. Fotoğraftaki tasarımda bunun mükemmel bir uygulamasını görüyoruz. Sadece ihtiyaca yönelik mobilyalara yer verilen bu odada, renk tercihleri ve eşya yerleşimleriyle basitlikten bir güzellik yaratılmış. Eşsiz ve davetkâr havasıyla insanı içine çeken bu oda, günün yorgunluğunu atmak için ideal bir mekan.

Tasarımı bu denli başarılı kılan şeyse tasarımcıların renk tercihlerinde göz yormadan, fazlalığa kaçmadan hareket etmesi olmuş. Beyaz tonlarının hakim olduğu odayı, farklı renkler taşıyan aksesuarlarla hareketlendirip sıcak bir hava yaratmayı başarmışlar. Pencereyi örten şık perde de tasarımı ve kullanışlılığıyla dikkat çekiyor. Odada gereksiz diyebileceğimiz en ufak bir eşya dahi yok. Böylesi bir tasarım, usta dokunuşlarla dar alanda yaratılan bir harikaya dönüşmüş.