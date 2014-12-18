Modern oda tasarımları

Minimalist tasarım çizgisine pek çok çalışmamızda yer verdik. Bunların hakim olduğu modern ve son modaya uygun oda tasarımlarına ulaşmak için pek çok yol var. Bunlardan en önemlisi mobilya tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii perdelere, duvarların rengine ve avizlere de dikkat etmek gerekiyor. İşte bu noktada kararsız kalmamak elde değil. Seçenekleri biraz olsun azaltabilmek ve zevkinize en uygun tasarımı seçmek için yardım almak gerekebiliyor. Homify uzmanları da bu konuda size yardımcı olmak için harekete geçtiler. Dünyanın farklı köşelerindeki tasarımcıların, farklı çalışmalarından bir derleme yaparak karşınıza çıktılar. Modern tasarımlı bir oda döşemek istiyorsanız bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın!
Daha önce farklı çalışmalarımızda belirttiğimiz gibi modern çizgiye sahip bir tasarımda minimalist ilkelere bağlı kalmak mümkün ancak şart değil. En ufak odalarda bile iş görebilen minimalist tasarımı, daha da basitleştirerek kullanabileceğiniz örnekler mevcut. Fotoğraftaki tasarımda bunun mükemmel bir uygulamasını görüyoruz. Sadece ihtiyaca yönelik mobilyalara yer verilen bu odada, renk tercihleri ve eşya yerleşimleriyle basitlikten bir güzellik yaratılmış. Eşsiz ve davetkâr havasıyla insanı içine çeken bu oda, günün yorgunluğunu atmak için ideal bir mekan.
Tasarımı bu denli başarılı kılan şeyse tasarımcıların renk tercihlerinde göz yormadan, fazlalığa kaçmadan hareket etmesi olmuş. Beyaz tonlarının hakim olduğu odayı, farklı renkler taşıyan aksesuarlarla hareketlendirip sıcak bir hava yaratmayı başarmışlar. Pencereyi örten şık perde de tasarımı ve kullanışlılığıyla dikkat çekiyor. Odada gereksiz diyebileceğimiz en ufak bir eşya dahi yok. Böylesi bir tasarım, usta dokunuşlarla dar alanda yaratılan bir harikaya dönüşmüş.
Bu tasarımdaki büyük kanepenin rahat görüntüsünü, etrafına yerleştirilen koltuklar tamamlıyor ve pekiştiriyor. Minimalist tasarım ilkelerinin burada da uygulandığını görüyoruz. Doğal renklere eşlik eden birkaç canlı renkli aksesuar dışında göz yoran bir eşyaya rastlamak mümkün değil. Bu odada da kullanışlılık esas alınarak, sıcak ve samimi bir ortam yaratılmış.
Üç farklı oturma ünitesi, farklı renk ve dokuları bünyesinde barındırıyor. Bu da eşyalar arasında akıcı bir denge sağlanmasına yol açıyor. Kanepenin hemen yanında yer alan sarı, ahşap sehpa da küçük ancak tasarımı canlandıran bir detay olarak göze çarpıyor. Pencerenin yanındaki uzun abajur da rengiyle küçük sehpayla uyum içinde. Ortadaki büyük sehpa ise hem döşemelerle, hem de tekli koltuklarla renk uyumu yakalıyor. Bu tasarımın rahatlığı ve dinlenmeyi motive ettiğine şüphe yok.
Modern dünyayı düşündüğümüzde uçan arabaları, uzayda yaşamı ve zihin okumaya yarayan telefonları hayal ederiz. Bu yüzden de bu çizgide hareket eden tasarımcılar, keskin hatları ve uzay filmlerinden gördüğümüz mobilyaların benzerlerini kullanmaktan çekinmezler. Fotoğrafta da 'modern' kelimesinin anlamına tam olarak uyan bir tasarım görüyoruz. Deri koltukların ayrıksılığı ile ortadaki sehpanın keskin hatları bu düşüncemizi pekiştiriyor.
Tabii bunun yanı sıra fonksiyonellik de ihmal edilmemiş. Sehpanın hemen kenarındaki dergi-kitap koyma bölmesi odayı derli toplu göstermekte çok işe yarayacaktır. Sehpanın ahşap yüzeyi de hem halıyla, hem de iki yanda yer alan toprak rengi kanepelerle uyum sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında sehpanın ve kanepelerin retro bir görüntü uyandırarak, 1960'ların tasarımlarına göz kırptığını söyleyebiliriz. Bu tasarımın, orta büyüklükteki salonlarda şahane duracağına kuşku yok.
Modern tasarımın doğadan uzak, yalıtılmış bir hava yarattığını söyleyenler yanılıyor! Minimalist çizginin keskin geometrik hatları, uygun renklerle bir arada kullanıldığında ortaya doğayla iç içe bir tasarım çıkarmak da mümkün. Almanya merkezli HOME Schlafen & Wohnen'in tasarımcıları bu doğrultuda hareket etmiş ve ustalıklı bir iş ortaya çıkarmışlar. Çiçek desenlerine sahip büyük puf, bu tasarımın doğaya en yakın parçası. Tabii koltuk grubundaki kırmızı bölüm ve arkada görünen mutfak tezgahının üstündeki yeşil hat da tasarımı hareketlendirip, dış dünyayla olan uyumunu artıran detaylar.
Geniş pencerenin de büyük bir artı olarak tasarımı desteklediğini belirtelim. Doğal ışığın geçişine izin veren pencere sayesinde tasarımın güzelliği pekişiyor. Dinamik renklerin ufak dozlarda kullanımıyla hareketlenen bu oda, bahçedeki yeşil tonlarıyla muhteşem bir uyum gösteriyor. Geniş ve bahçeli evler için bundan daha iyi bir salon tasarımı düşünülemezdi!