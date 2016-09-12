Kalabalık aileler için modern depolama tercihleri

Ne kadar çok çekmece, o kadar düzen… Evinize dolap seçerken bu tarz bol çekmeceli modelleri tercih ederseniz emin olun giysilerinizi kategorize ederken işiniz çok daha kolaylaşacak.

Siz de mekana özel tasarımlar yapan bir marangoz ile ihtiyaçlarınız karşılayacak özel modeller imal ettirebilirsiniz.