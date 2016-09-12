Kalabalık aileler için modern depolama tercihleri

Kalabalık ailelerin yaşadığı evlerde her zaman en büyük ihtiyaçlardan biri de depolama alanı ve dolaplardır. Giysilerin düzenli ve iyi organize edilmiş olması, her çekmecenin, her rafın ve her dolabın işlevlerinin yerli yerinde olması kullanım alışkanlıklarımızı değiştirir ve hayatımızı kolaylaştırır. Büyük evlerde ya da az kişinin yaşadığı hanelerde dolap ve depolama alanı ihtiyacı çok daha kolay karşılanabilse de kalabalık aileler için herkese uygun ve düzenli dolaplar oluşturmak nispeten daha zordur. Bu yazımızda hem pratik, hem tasarım ve fonksiyonellik anlamında göz dolduran, hem de farklı oda ve ihtiyaçlara yönelik şık depolama alanı seçeneklerini derledik.
Giysi dolaplarınızın daha organize ve düzenli olmasını istyorsanız içindeki rafları daha işlevli hale getirecek hasır sepetler kullanmak harika dekorasyon fikirlerinden yalnızca biri. Ayrıca bu tarz hasır sepetler yalnızca dolap içlerinde değil, aynı zamanda giyinme odalarında ya da yatak odalarında da son derece şık bir etki yaratan fonksiyonel aksesuarlar olarak öne çıkıyorlar.
Ne kadar çok çekmece, o kadar düzen… Evinize dolap seçerken bu tarz bol çekmeceli modelleri tercih ederseniz emin olun giysilerinizi kategorize ederken işiniz çok daha kolaylaşacak.
Siz de mekana özel tasarımlar yapan bir marangoz ile ihtiyaçlarınız karşılayacak özel modeller imal ettirebilirsiniz.
Dar çocuk odaları için harika bir örnek… Yükseltilmiş ranza tarzı bir yatak ve onun altındaki bölmeye gizlenmiş sürgülü bir dolap. Çocukların sıradan yataklardan ziyade normalden daha yüksek ve daha farklı yataklarda uyumaktan hoşlandıklarını da hesaba katarsak bu tarz dizaynların hem sizin için hem de çocuğunuz için harika bir tercih olacağını söyleyebiliriz.
Depolama alanlarını oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birinin aydınlatma olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İyi aydınlatılmış ve dolapların içlerinin de loş ışıklarda dahi net bir şekilde görülebileceği türde katmanlı ışıklandırma sistemleri dolaplarınızın hem fonksiyonelliğini arttıracak hem de görünümünü güzelleştirecektir.
Dar ve işlevsiz alanları değerlendirerek evinizin depolama alanlarını arttırabilir ve daha tarz bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Örneğin kolonla ana duvar arasında kalan dar bir boşluğu ince ve uzun bir dolapla değerlendirebilirsiniz.
Bu örnekteki gibi tüm duvarı kaplayan dekoratif modern askı üniteleri hem duvar dekorasyonu olarak şık bir görünüm oluşturuyor hem de sınırsız askılık kullanım alanı oluşturuyor.
Giyinme odası yapacak ayrı bir odanız yoksa ancak giyinme alanınızı yatak odanızdan ayırmak istiyorsanız ahşap panellerle odanızın içinde küçük ama işlevli bir giyinme alanı oluşturabilirsiniz. Uygun ışıklandırma ve L şeklinde yerleşimle fonksiyonelliğin sağlandığı bu örnekte siyah ve beyazın kontrastıyla oluşturulan derinlikten de faydalanılmış.
Akıllı raf sistemleri dolap kullanımını çok daha kolaylaştıran ve çok daha fazla alandan faydalanılmasını sağlayan sistemler. Yüksekteki raflara uygulanan ve kolaylıkla kullanım sırasında aşağı indirilebilen bu tarz raflar fonksiyonel olarak harikalar yaratıyor.
Giysi dolabı denildiğinde aklımıza her ne kadar hep aynı tür tasarımlar gelse de farklı desen ve renklere sahip modern tasarımlı dolaplar son yıllarda giderek daha da yaygınlaşmaya ve trend olmaya başladı. Hareketli çizgilere sahip yalın renkli bu tasarım ise İskandinav tarzının şık bir örneği olarak öne çıkıyor.
Merdiven boşlukları da dolap, çekmece, raf ve ayakkabılık olarak değerlendirilmek için son derece cazip yerler. Merdiven boşluğuna yaptıracağınız rafları kendi ihtiyacınıza göre seçebilir ve sürgülü raf ya da çekmecelerle hem harika bir görünüm hem de fonksiyonel bir kullanım meydana getirebilirsiniz.
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