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Kalabalık aileler için modern depolama tercihleri

Özlem K. Özlem K.
homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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Kalabalık ailelerin yaşadığı evlerde her zaman en büyük ihtiyaçlardan biri de depolama alanı ve dolaplardır. Giysilerin düzenli ve iyi organize edilmiş olması, her çekmecenin, her rafın ve her dolabın işlevlerinin yerli yerinde olması kullanım alışkanlıklarımızı değiştirir ve hayatımızı kolaylaştırır. Büyük evlerde ya da az kişinin yaşadığı hanelerde dolap ve depolama alanı ihtiyacı çok daha kolay karşılanabilse de kalabalık aileler için herkese uygun ve düzenli dolaplar oluşturmak nispeten daha zordur. Bu yazımızda hem pratik, hem tasarım ve fonksiyonellik anlamında göz dolduran, hem de farklı oda ve ihtiyaçlara yönelik şık depolama alanı seçeneklerini derledik.

Hasır sepetler

homify İskandinav Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Giysi dolaplarınızın daha organize ve düzenli olmasını istyorsanız içindeki rafları daha işlevli hale getirecek hasır sepetler kullanmak harika dekorasyon fikirlerinden yalnızca biri. Ayrıca bu tarz hasır sepetler yalnızca dolap içlerinde değil, aynı zamanda giyinme odalarında ya da yatak odalarında da son derece şık bir etki yaratan fonksiyonel aksesuarlar olarak öne çıkıyorlar.

Bol çekmeceli dizaynlar

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Ne kadar çok çekmece, o kadar düzen… Evinize dolap seçerken bu tarz bol çekmeceli modelleri tercih ederseniz emin olun giysilerinizi kategorize ederken işiniz çok daha kolaylaşacak. 

Siz de mekana özel tasarımlar yapan bir marangoz ile ihtiyaçlarınız karşılayacak özel modeller imal ettirebilirsiniz.

Yaratıcı seçenekler

homify Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Dar çocuk odaları için harika bir örnek… Yükseltilmiş ranza tarzı bir yatak ve onun altındaki bölmeye gizlenmiş sürgülü bir dolap. Çocukların sıradan yataklardan ziyade normalden daha yüksek ve daha farklı yataklarda uyumaktan hoşlandıklarını da hesaba katarsak bu tarz dizaynların hem sizin için hem de çocuğunuz için harika bir tercih olacağını söyleyebiliriz.

Işıklandırmanın önemi

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Depolama alanlarını oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birinin aydınlatma olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İyi aydınlatılmış ve dolapların içlerinin de loş ışıklarda dahi net bir şekilde görülebileceği türde katmanlı ışıklandırma sistemleri dolaplarınızın hem fonksiyonelliğini arttıracak hem de görünümünü güzelleştirecektir.

Dar alanları değerlendirmek

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Giyinme Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Dar ve işlevsiz alanları değerlendirerek evinizin depolama alanlarını arttırabilir ve daha tarz bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Örneğin kolonla ana duvar arasında kalan dar bir boşluğu ince ve uzun bir dolapla değerlendirebilirsiniz.

Dekoratif duvar askıları

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Modern Giyinme Odası
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

Bu örnekteki gibi tüm duvarı kaplayan dekoratif modern askı üniteleri hem duvar dekorasyonu olarak şık bir görünüm oluşturuyor hem de sınırsız askılık kullanım alanı oluşturuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Giyinme alanları yaratmak

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI Modern Giyinme Odası
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

Giyinme odası yapacak ayrı bir odanız yoksa ancak giyinme alanınızı yatak odanızdan ayırmak istiyorsanız ahşap panellerle odanızın içinde küçük ama işlevli bir giyinme alanı oluşturabilirsiniz. Uygun ışıklandırma ve L şeklinde yerleşimle fonksiyonelliğin sağlandığı bu örnekte siyah ve beyazın kontrastıyla oluşturulan derinlikten de faydalanılmış.

Akıllı raf sistemleri

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Modern Giyinme Odası
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

Akıllı raf sistemleri dolap kullanımını çok daha kolaylaştıran ve çok daha fazla alandan faydalanılmasını sağlayan sistemler. Yüksekteki raflara uygulanan ve kolaylıkla kullanım sırasında aşağı indirilebilen bu tarz raflar fonksiyonel olarak harikalar yaratıyor.

Modern tasarımlar

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Giysi dolabı denildiğinde aklımıza her ne kadar hep aynı tür tasarımlar gelse de farklı desen ve renklere sahip modern tasarımlı dolaplar son yıllarda giderek daha da yaygınlaşmaya ve trend olmaya başladı. Hareketli çizgilere sahip yalın renkli bu tasarım ise İskandinav tarzının şık bir örneği olarak öne çıkıyor.

Merdiven boşlukları

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros Modern Koridor, Hol & Merdivenler
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

Merdiven boşlukları da dolap, çekmece, raf ve ayakkabılık olarak değerlendirilmek için son derece cazip yerler. Merdiven boşluğuna yaptıracağınız rafları kendi ihtiyacınıza göre seçebilir ve sürgülü raf ya da çekmecelerle hem harika bir görünüm hem de fonksiyonel bir kullanım meydana getirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz ’Evlerimizde nasıl daha fazla depolama alanı organize ederiz?’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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