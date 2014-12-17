Türkiye’den cafe-bar ve dükkân tasarımları

Klasik ve modern çizgiye sahip tasarımların birlikte kullanımından çok iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Bu karışımı tamamlayacak uygun ışık ve yer döşemesi seçenekleri de mevcutsa kusursuz bir tasarımdan söz etmek mümkün oluyor. Nur Beton'un Taksim'deki butik bir otel olan Odda Otel için tasarladığı bu lobi, tüm bu güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Dışarıya açılan geniş pencerenin hemen yanında yer alan metal masalar, hem pencere profilleriyle uyum gösteriyor, hem de lobiye çağdaş bir görüntü kazandırıyor. Bu masaların hemen arkasındaki geniş ahşap masa ise ayaklarındaki oyma işlemelerle dikkat çekiyor. Üzerindeki endüstriyel tasarımlı aydınlatma elemanlarıyla hem renk, hem de tasarım açısından tezat oluşturan bu masa, geleneksel tarzı otel lobisine tam anlamıyla yansıtıyor. Zaten butik otel kavramının mantığı da bir lobide bundan daha iyi özetlenemezdi!