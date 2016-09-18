Girişiyle insanı kendine çağıran 6 ev

Şık ve davetkar bir giriş dizayn ederek evimizle ilgili ilk intibayı oluştururuz. Göze hitap eden bir giriş alanı, huzur veren bir ev dekorasyonu için ilk adımdır. Farklı stil ve tarzlarda ev dekorasyonu ile ilgilenenler için, evin girişi ile ilgili dekor fikirleri de önem arz edecektir. Bahçeli bir eve sahip olabilirsiniz. Nasıl bir giriş alanı ile insanları davet edeceğiniz önemlidir. Bu yazımızda girişiyle dikkat çeken 6 ev modelini derledik, ilham veren örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Huzur veren atmosfer oluşturmak istiyorsanız, natürel dokulardan faydalanabilirsiniz. Renkli çiçeklerle sarılı bu giriş alanı ferah ve aydınlık atmosferi ile içimizi açıyor. Beyazlara bürünen duvarlar ve kolonlar, bulunduğu bahçe ve doğal bitki örtüsü ile ahenk oluşturuyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Rustik stil öğelerle ilgilenenler için dönemsel izler taşıyan bir giriş alanı. Burada kullanılan kapı rustik stil uyum ve ahengi taşıyor. Ahşap kapı modeli, kemerli tuğla duvar ile natürel dokuları bir araya getiren özenli bir çalışma olmuş. Demir kapı tokmakları ile geçmişin izlerini taşıyan bu örneğimizde göz alıcı ve fark yaratan bir giriş alanı dekore ediliyor. Ayrıca rustik stil kapı girişi ile uyumlu aksesuar kullanımı tercih edilerek fark yaratan bir giriş alanı dekore ediliyor.
Betonun nötr renkleri ile ahşabın sıcak dokusunun bir araya geldiği bu projede, davetkar bir giriş alanı görülüyor. Geniş ahşap kapı modeli hem sıcak renk ve dokuları ile, hem de estetik çizgileri ile dikkat çekiyor. Fark yaratan bir giriş alanı dekore etmek için ahşap kapı modelleri zengin çeşitler sunuyor.
Hayallerinizdeki evin girişi huzur veren bir atmosfere sahip olabilir. Bu örneğimizde ise gerek mimarisi ile, gerek peyzajı ile sıcak ve samimi bir karşılama sunuyor. Klasik stilden vazgeçmeyenler için merdiven korkuluklarından, çatı modeline kadar klasik çizgiler içeren bir proje. Döşeme zemini renkleri ve doğal bitki örtüsü ile sıcak bir atmosfer sağlıyor.
Sıcak renkler ve natürel dokuların buluştuğu country stil zarafeti ile fark yaratan bir çalışma. Doğal taş duvar dokusu natürel dokularla uyum ve ahenk sağlıyor. Doğal bitkiler ve dekoratif çiçeklerle renklerin zarafeti ön plana çıkıyor. İnsana huzur veren bir manzara sunarken ferah bir atmosfere sahip. Doğallık ve sakinliğin bir arada olduğu nadide çalışmalardan.
Geniş cam pencerelerle hem nefis bir manzaraya eşlik ediyor, hem de iç mekana doğal ışığı muntazam alarak ferah bir atmosfer sağlıyor. Doğal taş duvar dokusunun natürelliği ve ahşabın sıcaklığı ile muntazam bir uyum ve ahenk sağlanıyor. Taştan giriş yolu ile natürel dokuları bir arada bulabileceğiniz bir başka çalışma. Huzurlu ve ferah atmosferi ile nefis bir manzaraya eşlik ediyor.
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