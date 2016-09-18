Girişiyle insanı kendine çağıran 6 ev

Geniş cam pencerelerle hem nefis bir manzaraya eşlik ediyor, hem de iç mekana doğal ışığı muntazam alarak ferah bir atmosfer sağlıyor. Doğal taş duvar dokusunun natürelliği ve ahşabın sıcaklığı ile muntazam bir uyum ve ahenk sağlanıyor. Taştan giriş yolu ile natürel dokuları bir arada bulabileceğiniz bir başka çalışma. Huzurlu ve ferah atmosferi ile nefis bir manzaraya eşlik ediyor.

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