Kendi evinizde uygulayabileceğiniz 8 balkon ve teras fikri

Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcak havaların yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle bütün evleri bir balkon, teras, bahçe bakımı telaşı sarar. Kış boyu kapalı kalan veya yıpranan alanların temizliği ve bakımı gündeme gelir. Kavlayan duvarlar eskiyen döşemeler elden geçirilir, boya badana yapılır, bahar çiçekleri saksılardaki yerlerini alır çünkü yaz günlerinde en çok vakit geçireceğimiz ve hatta nefes alabileceğimiz tek alan balkon ve teraslar olacaktır. Eğer siz de yaz için teras ve balkon dekorasyonunuzu yenileyecekseniz veya sıfırdan bir dekorasyona başlıyorsanız bu yazı sizin ilham kaynağınız olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel teras ve balkon dekorasyon fikirleri sunacağız. Kendi alanlarınız için de uygulayabileceğiniz bu fikirler çok ilginizi çekecek. Mobilya ve aksesuardan, mimari özelliklerine kadar birçok farklı fikri bu örnek tasarımlarda bulabilirsiniz.

Teras dekorasyonunun önemli bir parçası olan pergolalar için seçilmiş örnek tasarımlar görmek isterseniz “Pergola ile teras dekorasyonu hakkında 6 şahane örnek” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.