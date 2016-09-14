Kendi evinizde uygulayabileceğiniz 8 balkon ve teras fikri

Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcak havaların yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle bütün evleri bir balkon, teras, bahçe bakımı telaşı sarar. Kış boyu kapalı kalan veya yıpranan alanların temizliği ve bakımı gündeme gelir. Kavlayan duvarlar eskiyen döşemeler elden geçirilir, boya badana yapılır, bahar çiçekleri saksılardaki yerlerini alır çünkü yaz günlerinde en çok vakit geçireceğimiz ve hatta nefes alabileceğimiz tek alan balkon ve teraslar olacaktır. Eğer siz de yaz için teras ve balkon dekorasyonunuzu yenileyecekseniz veya sıfırdan bir dekorasyona başlıyorsanız bu yazı sizin ilham kaynağınız olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel teras ve balkon dekorasyon fikirleri sunacağız. Kendi alanlarınız için de uygulayabileceğiniz bu fikirler çok ilginizi çekecek. Mobilya ve aksesuardan, mimari özelliklerine kadar birçok farklı fikri bu örnek tasarımlarda bulabilirsiniz.
Teras dekorasyonunun önemli bir parçası olan pergolalar için seçilmiş örnek tasarımlar görmek isterseniz “Pergola ile teras dekorasyonu hakkında 6 şahane örnek” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.
Amerikan evlerinde görmeye alışık olduğumuz veranda tipi teraslar, en kullanışlı açık dinlenme alanlarıdır. Eğer sizin de evinizde böyle bir alan varsa, muhteşem bir zemin tavsiyesi vereceğiz. Hem doğal bir görünüme sahip olan hem de son derece şık bir zemin döşemesi için ahşap malzemeyi değerlendirebilirsiniz. Dış mekan ahşap yer döşeme panelleri, hava şartlarına son derece dayanıklıdır üstelik de doğal ve kullanışlıdır. Bahçenizin dilediğiniz genişlikte alanını ahşap yer döşemesi ile kaplayarak şık bir dinlenme alanı kazanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için zemin döşemecilerine mutlaka danışın.
Daha ferah ve şık bir balkona sahip olmak istiyorsanız verebileceğimiz en iyi tavsiye balkon sarmaşıkları olacak. Beğendiğiniz bütün saksılara çiçekli veya çiçeksiz sarmaşıklar ekerek balkonlarınızı güzelleştirebilirsiniz. Ferforje korkuluklarınızın üzerinden akan yemyeşil bitkiler hem evinizin dış cephesine hem de balkonunuza tazelik ve canlılık kazandırır.
Balkon veya teras dekorasyonunuzda köklü bir değişikliğe gidiyorsanız korkuluk veya alınlıklarınızı işlemeli modellerden seçebilirsiniz. Ferforje veya işlemeli ahşap korkuluklar balkon ve terasları güzelleştirmek için oldukça etkili bir yöntem. Özellikle klasik stil bir dekorasyonla harika uyum sağlayacaktır.
Açık alanları canlandırmak için uygulayabileceğiniz en etkili ve ekonomik çözüm ise bitkilendirme olacaktır. Rengarenk bahar çiçeklerinin güzelleştiremeyeceği açık hava dekorasyonu olamaz. İster balkon olsun ister teras, birkaç buket çiçek ile muhteşem bir hava kazanacaktır.
Dış mekan dekorasyonlarında kullanılan kırlent ve minderler dizayna oldukça etkili bir konfor kazandırıyor. Özellikle rengarenk kumaşlardan dikilen kırlent ve minderleri bol bol kullanabilirsiniz. Ayrıca dekorasyonunuza uygun kumaşlar seçerek kendi minder ve kırlentlerinizi kendiniz bile hazırlayabilirsiniz.
Teras dekorasyonu denince akla ilk gelen dizaynda mutlaka ahşap, bambu ve hasır ögeler bulunur. Konforlu ve doğal bir dekorasyonun tanımında olmazsa olmaz ögeler haline gelen bu bahçe mobilyası malzemelerini, siz de dekorasyonlarınızda sıklıkla kullanabilirsiniz.
Geniş ve görkemli bir teras dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız ihtiyacınız olan şeylerden biri de süs havuzudur. Farklı model ve büyüklüklerde yüzlerce çeşidini bulabileceğiniz süs havuzları teras, balkon ve bahçe dekorasyonlarını canlandırmak için ideal. Dilerseniz bu süs havuzlarını çeşitli akvaryumlarla da birlikte kullanabilirsiniz.
Görkemli tasarımlar size göre değilse ve daha doğal bir ortam oluşturmak istiyorsanız ekolojik çatı ve dikey bahçe gibi uygulamaların temelini oluşturan ekolojik zeminleri değerlendirebilirsiniz. Teras, balkon veya çatıya uygulanabilen bu yöntem yaz için bir dinlenme alanı oluşturmanın en iyi yolu. Özel bir tohum katmanı ve drenaj tabakasından oluşan bu yöntem sayesinde bütün beton alanlarınızı bahçeye çevirebilirsiniz.