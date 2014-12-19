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Beyaz mutfak modelleri

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Dachgeschoss-Ausbau, PARTNER Aktiengesellschaft PARTNER Aktiengesellschaft Modern Mutfak
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homify'da sizlere tanıttığımız birçok renkli mutfağa rağmen, beyaz hâlâ mutfakta en çok tercih edilen ve özellikle klasikten şaşmayanların ilk baktığı renk olmaya devam ediyor. Bugün sizlere fikir ve ilham vermesi umuduyla en güzel beyaz mutfak modellerinden bir derleme hazırladık. Buyrun beyazlar içindeki turumuza başlayalım.

Modern beyazlık

HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Modern Mutfak
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Günümüzün trendlerinden biri de açık mutfaklar. Salonla birleşik olarak tasarlanan bu mutfaklar sadece yemek yapılan ya da yenen bir ortam olmaktan çıkıp, evinizin temel gösteriş unsurlarından biri haline geliyorlar. Dolayısıyla beyaz mutfak genellikle klasik bir stille özdeşleştirilse de, bu örnekte gördüğünüz gibi çok daha modern ve gösterişli bir şekilde kullanmaya da uygun bir renk. Özellikle de koyu renk tezgâhla ve zemindeki laminantla birleşince ortaya hem asil, hem göz alıcı, hem de işlevsel bir mutfak çıkıyor. 

Küçük ve beyaz

homify Küçük Mutfak
homify

homify
homify
homify

Elbette herkesin hangarı andıran devasa mutfakları yok. Eğer mutfağınız küçükse, eşyaları nasıl seçeceğiniz ve yerleştireceğiniz çok daha fazla önem taşıyor. Bu bakımdan küçük mutfaklarda, odayı olduğundan daha da dar gösterecek canlı renkler yerine beyazı tercih etmek akıllıca bir dekorasyon kararı. Beyaz duvar  ve dolaplar yarattıkları optik etkiyle mutfağa bir derinlik katıp, olduğundan büyük görünmesini sağlayabilir. Bu fotoğraf da bunun örneklerinden biri.

Büyük ve beyaz

Dachgeschoss-Ausbau, PARTNER Aktiengesellschaft PARTNER Aktiengesellschaft Modern Mutfak
PARTNER Aktiengesellschaft

PARTNER Aktiengesellschaft
PARTNER Aktiengesellschaft
PARTNER Aktiengesellschaft

Şimdi de beyazın daha geniş bir mutfaktaki  kullanımına bakalım. Geniş bir mutfakta pırıl pırıl bir atmosfer arzuluyor, aydınlık ve ferah bir hava estirmek istiyorsanız; beyaz renk doğru tercih. Beyaz dışında bu örnekteki gibi geniş mutfaklarda krem rengi, bej ya da çok açık bir sarı da tercih edilebilir. Ama saf ve katıksız olsun derseniz, doğru tercih elbette beyaz. Hele de bu örnekteki gibi verniklenmiş, asil görünümlü bir tezgâhla ve özel tasarım lavaboyla birleşince.

Beyaz mutfak modelleri için püf noktaları

p3 - ww küchen design, walter Wendel walter Wendel Mutfak
walter Wendel

walter Wendel
walter Wendel
walter Wendel

Beyaz mutfaklardaki ahşap ya da plastik kaplama yüzeylerin temizliğinde basit mutfak temizlik malzemelerini kullanabilirsiniz. Burada temel kural leke oluştuğu anda müdahele edip kirin malzemeye nüfuz etmesini engellemek. Bunun için de yumuşak bir bez ve ılık su yeterli, tabii sonrasında yüzeyi kurutmayı unutmamak şartıyla. Diğer yandan eğer tezgâhınız boyalı ya da vernikli ise, mikrofiber bezlerden ve mümkün olduğunca kimyasala temizlik malzemelerinden uzak durmak gerekiyor.

Beyaz üzerine dokunuşlar

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein Modern Mutfak
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

İllâ ki pür beyazdan yana değilseniz, bu örnekte olduğu gibi ahşap bir tezgâh yüzeyiyle mutfağınıza daha sıcak ve kırsal bir hava katabilir ve tek rengin soğukluğunu dengeleyebilirsiniz. Diğer yandan parlak bir kaplama malzemesiyle beyaz bir mutfağın olduğundan daha göz alıcı görünmesini, beton ve benzeri malzemelerle de daha modern bir etki yaratmasını sağlamak mümkün.

Beyaz mutfak modülü

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınıza beyazı sokmak, ama büsbütün beyazlar içinde bir mekân oluşturmak istemiyorsanız, bu teknolokik yenilik size göre olabilir. Bir modül olarak inşa edilen bu kompakt mutfak size hem yer tasarrufu, hem esneklik, hem de tamamıyla orijinal bir görüntü vaât ediyor.

Beyaz mutfakta yumuşak renkler

Flat in Prenzlauer Berg, Berlin, Ringo Paulusch Ringo Paulusch Oturma Odası
Ringo Paulusch

Ringo Paulusch
Ringo Paulusch
Ringo Paulusch

Beyaz sadece temizliği ve saflığı çağrıştırmasıyla değil birçok başka renkle rahatça uyum sağlamasıyla da öne çıkan bir renk. Dolayısıyla tamamen beyaz bir mutfak istemiyorsanız bile, bu örnekte olduğu gibi beyazı ana renk olarak belirleyip, başka yumuşak renklerle kombinasyon içinde kullanıp, düz beyazın keskinliğinden kurtuluabilir, daha yumuşak ve samimi bir mutfak atmosferi yaratabilirsiniz.

Mutfakta beyaz renk konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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