Beyaz mutfak modelleri

Günümüzün trendlerinden biri de açık mutfaklar. Salonla birleşik olarak tasarlanan bu mutfaklar sadece yemek yapılan ya da yenen bir ortam olmaktan çıkıp, evinizin temel gösteriş unsurlarından biri haline geliyorlar. Dolayısıyla beyaz mutfak genellikle klasik bir stille özdeşleştirilse de, bu örnekte gördüğünüz gibi çok daha modern ve gösterişli bir şekilde kullanmaya da uygun bir renk. Özellikle de koyu renk tezgâhla ve zemindeki laminantla birleşince ortaya hem asil, hem göz alıcı, hem de işlevsel bir mutfak çıkıyor.