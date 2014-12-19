Beyaz mutfak modelleri

homify'da sizlere tanıttığımız birçok renkli mutfağa rağmen, beyaz hâlâ mutfakta en çok tercih edilen ve özellikle klasikten şaşmayanların ilk baktığı renk olmaya devam ediyor. Bugün sizlere fikir ve ilham vermesi umuduyla en güzel beyaz mutfak modellerinden bir derleme hazırladık. Buyrun beyazlar içindeki turumuza başlayalım.
Günümüzün trendlerinden biri de açık mutfaklar. Salonla birleşik olarak tasarlanan bu mutfaklar sadece yemek yapılan ya da yenen bir ortam olmaktan çıkıp, evinizin temel gösteriş unsurlarından biri haline geliyorlar. Dolayısıyla beyaz mutfak genellikle klasik bir stille özdeşleştirilse de, bu örnekte gördüğünüz gibi çok daha modern ve gösterişli bir şekilde kullanmaya da uygun bir renk. Özellikle de koyu renk tezgâhla ve zemindeki laminantla birleşince ortaya hem asil, hem göz alıcı, hem de işlevsel bir mutfak çıkıyor.
Elbette herkesin hangarı andıran devasa mutfakları yok. Eğer mutfağınız küçükse, eşyaları nasıl seçeceğiniz ve yerleştireceğiniz çok daha fazla önem taşıyor. Bu bakımdan küçük mutfaklarda, odayı olduğundan daha da dar gösterecek canlı renkler yerine beyazı tercih etmek akıllıca bir dekorasyon kararı. Beyaz duvar ve dolaplar yarattıkları optik etkiyle mutfağa bir derinlik katıp, olduğundan büyük görünmesini sağlayabilir. Bu fotoğraf da bunun örneklerinden biri.
Şimdi de beyazın daha geniş bir mutfaktaki kullanımına bakalım. Geniş bir mutfakta pırıl pırıl bir atmosfer arzuluyor, aydınlık ve ferah bir hava estirmek istiyorsanız; beyaz renk doğru tercih. Beyaz dışında bu örnekteki gibi geniş mutfaklarda krem rengi, bej ya da çok açık bir sarı da tercih edilebilir. Ama saf ve katıksız olsun derseniz, doğru tercih elbette beyaz. Hele de bu örnekteki gibi verniklenmiş, asil görünümlü bir tezgâhla ve özel tasarım lavaboyla birleşince.
Beyaz mutfaklardaki ahşap ya da plastik kaplama yüzeylerin temizliğinde basit mutfak temizlik malzemelerini kullanabilirsiniz. Burada temel kural leke oluştuğu anda müdahele edip kirin malzemeye nüfuz etmesini engellemek. Bunun için de yumuşak bir bez ve ılık su yeterli, tabii sonrasında yüzeyi kurutmayı unutmamak şartıyla. Diğer yandan eğer tezgâhınız boyalı ya da vernikli ise, mikrofiber bezlerden ve mümkün olduğunca kimyasala temizlik malzemelerinden uzak durmak gerekiyor.
İllâ ki pür beyazdan yana değilseniz, bu örnekte olduğu gibi ahşap bir tezgâh yüzeyiyle mutfağınıza daha sıcak ve kırsal bir hava katabilir ve tek rengin soğukluğunu dengeleyebilirsiniz. Diğer yandan parlak bir kaplama malzemesiyle beyaz bir mutfağın olduğundan daha göz alıcı görünmesini, beton ve benzeri malzemelerle de daha modern bir etki yaratmasını sağlamak mümkün.
Mutfağınıza beyazı sokmak, ama büsbütün beyazlar içinde bir mekân oluşturmak istemiyorsanız, bu teknolokik yenilik size göre olabilir. Bir modül olarak inşa edilen bu kompakt mutfak size hem yer tasarrufu, hem esneklik, hem de tamamıyla orijinal bir görüntü vaât ediyor.
Beyaz sadece temizliği ve saflığı çağrıştırmasıyla değil birçok başka renkle rahatça uyum sağlamasıyla da öne çıkan bir renk. Dolayısıyla tamamen beyaz bir mutfak istemiyorsanız bile, bu örnekte olduğu gibi beyazı ana renk olarak belirleyip, başka yumuşak renklerle kombinasyon içinde kullanıp, düz beyazın keskinliğinden kurtuluabilir, daha yumuşak ve samimi bir mutfak atmosferi yaratabilirsiniz.
Mutfakta beyaz renk konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.