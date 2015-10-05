10 parlak boyanabilir duvar kağıdı örneği

Bir dekorasyonu yaratırken öncelikle ana hatlar oluşturulur. Örnek vermek gerekirse, bir bahçe dekorasyonunda, öncelikle peyzaj düzenlemesi yapılır. Genel olarak bir görünüm kazandırılacak olan alan şekil alır. Ardından bu bahçeye yerleştirilecek olan saksıların, bitkilerin, ağaçların, yolların, salıncakların, dekoratif taşların, bahçe havuzunun ve diğer dekoratif araçların yerleri belirlenir. Bu sayede bahçenin genel bir hat kazanması sağlanmış olur. Ardından da devreye minik dokunuşlar girer. Adları minik olsa da bu son dokunuşlar kimi zaman oldukça önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin dekore edilen bir bahçeye son olarak yerleştirilen minik bir sanatsal heykel, bahçenin bütün havasını baştan aşağı etkileyebilir. Diğer yandan oldukça önemli sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahip oldukları için, bu tarz minik ayrıntıları dikkatlice kullanmak gerekir.

Peki ya yönümüzü iç mekan dekorasyonlarına çevirdiğimizde durum değişir mi ? Tabi ki hayır… En az dış mekan dekorasyonları kadar, iç mekanda bu tarz minik dokunuşlar da oldukça önemlidir. Bu tarz ayrıntıları ustaca yönetmek, kimi zaman en zor durumlarda bile yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. İşte duvar kağıtları da, mekan fark etmeksizin, baştan beri bahsettiğimiz bu minik ayrıntılardan biridir. Hacim olarak pek minik bir alanı kapladığı söylenemez fakat bir odanın bütün havasını baştan sona değiştirebilme potansiyeline sahip olduğunu söylemek pekala doğrudur. Peki ya dekore edilen iç mekan için duvar kağıdı seçerken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle şunu garanti etmek isteriz ki, duvar kağıdı sektörü oldukça büyük yol kat etti. Özellikle, son yıllarda toplumun her kesiminin dekorasyona verdiği önemin artmasından dolayı, dekoratif araçların sayılarında ve çeşitlerinde büyük bir artış yaşandı. İşte bu artıştan ötürü, zevkinize ve kişiliğinize uygun ve size hitap eden bir duvar kağıdı bulmanız oldukça olası. Öte yandan, evinize aldığınız her eşyaya alırken özen gösterdiğiniz gibi duvar kağıdı seçimini de özenle yapmalısınız. Bizler bu yazımızda duvar kağıdı alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan ve ayrıca bir diğer önemli konu olan boyanabilir duvar kağıtlarından bahsedeceğiz. Öncelikle, duvar kağıdı seçerken en büyük kriterin zevklerinize bağlı olduğunu unutmayın. Yani sonuç olarak, kendi yaşam alanınız için seçtiğiniz bir dekoratif araçta en büyük söz hakkı size aittir. İşte bu sebepten ötürü, tercihinizi zorunluluktan yapmayın. Hoşunuza giden ve içinizi ısıtan modellere yönelin. Bir diğer önemli husus, duvar kağıtlarının sahip olduğu dizaynın evinizdeki dekorasyona uyup uymaması. Özellikle aykırı görüntülerden kaçınmak için bu hususa dikkat edin. Ya da yaşam alanınızda canlı bir görüntü yaratmak isterseniz, dekorasyonunuzla taban tabana bir tezat oluşturacak bir duvar kağıdı tercih edebilirsiniz.

Gelelim yazımın yıldızı olan boyanabilir duvar kağıtlarına… Bu terimi ilk kez duymuş olabilirsiniz ama sakın endişelenmeyin. Ne olduğunu öğrendiğiniz zaman belki de evinizin vazgeçilmezi konumuna gelecek. Boyanabilir duvar kağıtları, özellikle farklı farklı motiflere sahip olan ve renklerinin tamamen size kaldığı duvar kağıtları. Normal duvar kağıtlarından farklı olarak, boyanabilir duvar kağıtlarının ton seçimi tamamen sizin elinizdedir. Boyanabilir duvar kağıdını bir tuval ve kendinizi de bir ressam olarak hayal edin. Tuvalinizde istediğiniz her renge yer verebilirsiniz. Boyanabilir duvar kağıtlarının biraz da boyama kitaplarına benzediğini söylemek pek de yanlış olmaz. Sizin renk verdiğiniz bu duvar kağıtları, dekorasyonla uyum oluşturma konusunda oldukça işbirlikçi bir yapıya sahiptir.

Bu tarz duvar kağıtlarının en büyük artısı, her renge girebilmeleri sayesinde, her dekorasyona uyum sağlayabilmeleridir. Örneğin turuncunun hakim olduğu bir dekorasyona sahipseniz, bir boyanabilir duvar kağıdı sayesinde dekorasyonunuzla zıtlık oluşturmayacak bir duvar kağıdına imza atabilirsiniz.

Duvar kağıtları konusunda daha fazla örneği yakından incelemek isteyen okurlarımızı, duvar kağıdı kategorimize bekliyoruz.