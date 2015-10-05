10 parlak boyanabilir duvar kağıdı örneği

Bir dekorasyonu yaratırken öncelikle ana hatlar oluşturulur. Örnek vermek gerekirse, bir bahçe dekorasyonunda, öncelikle peyzaj düzenlemesi yapılır. Genel olarak bir görünüm kazandırılacak olan alan şekil alır. Ardından bu bahçeye yerleştirilecek olan saksıların, bitkilerin, ağaçların, yolların, salıncakların, dekoratif taşların, bahçe havuzunun ve diğer dekoratif araçların yerleri belirlenir. Bu sayede bahçenin genel bir hat kazanması sağlanmış olur. Ardından da devreye minik dokunuşlar girer. Adları minik olsa da bu son dokunuşlar kimi zaman oldukça önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin dekore edilen bir bahçeye son olarak yerleştirilen minik bir sanatsal heykel, bahçenin bütün havasını baştan aşağı etkileyebilir. Diğer yandan oldukça önemli sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahip oldukları için, bu tarz minik ayrıntıları dikkatlice kullanmak gerekir.
Peki ya yönümüzü iç mekan dekorasyonlarına çevirdiğimizde durum değişir mi ? Tabi ki hayır… En az dış mekan dekorasyonları kadar, iç mekanda bu tarz minik dokunuşlar da oldukça önemlidir. Bu tarz ayrıntıları ustaca yönetmek, kimi zaman en zor durumlarda bile yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. İşte duvar kağıtları da, mekan fark etmeksizin, baştan beri bahsettiğimiz bu minik ayrıntılardan biridir. Hacim olarak pek minik bir alanı kapladığı söylenemez fakat bir odanın bütün havasını baştan sona değiştirebilme potansiyeline sahip olduğunu söylemek pekala doğrudur. Peki ya dekore edilen iç mekan için duvar kağıdı seçerken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle şunu garanti etmek isteriz ki, duvar kağıdı sektörü oldukça büyük yol kat etti. Özellikle, son yıllarda toplumun her kesiminin dekorasyona verdiği önemin artmasından dolayı, dekoratif araçların sayılarında ve çeşitlerinde büyük bir artış yaşandı. İşte bu artıştan ötürü, zevkinize ve kişiliğinize uygun ve size hitap eden bir duvar kağıdı bulmanız oldukça olası. Öte yandan, evinize aldığınız her eşyaya alırken özen gösterdiğiniz gibi duvar kağıdı seçimini de özenle yapmalısınız. Bizler bu yazımızda duvar kağıdı alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan ve ayrıca bir diğer önemli konu olan boyanabilir duvar kağıtlarından bahsedeceğiz. Öncelikle, duvar kağıdı seçerken en büyük kriterin zevklerinize bağlı olduğunu unutmayın. Yani sonuç olarak, kendi yaşam alanınız için seçtiğiniz bir dekoratif araçta en büyük söz hakkı size aittir. İşte bu sebepten ötürü, tercihinizi zorunluluktan yapmayın. Hoşunuza giden ve içinizi ısıtan modellere yönelin. Bir diğer önemli husus, duvar kağıtlarının sahip olduğu dizaynın evinizdeki dekorasyona uyup uymaması. Özellikle aykırı görüntülerden kaçınmak için bu hususa dikkat edin. Ya da yaşam alanınızda canlı bir görüntü yaratmak isterseniz, dekorasyonunuzla taban tabana bir tezat oluşturacak bir duvar kağıdı tercih edebilirsiniz.
Gelelim yazımın yıldızı olan boyanabilir duvar kağıtlarına… Bu terimi ilk kez duymuş olabilirsiniz ama sakın endişelenmeyin. Ne olduğunu öğrendiğiniz zaman belki de evinizin vazgeçilmezi konumuna gelecek. Boyanabilir duvar kağıtları, özellikle farklı farklı motiflere sahip olan ve renklerinin tamamen size kaldığı duvar kağıtları. Normal duvar kağıtlarından farklı olarak, boyanabilir duvar kağıtlarının ton seçimi tamamen sizin elinizdedir. Boyanabilir duvar kağıdını bir tuval ve kendinizi de bir ressam olarak hayal edin. Tuvalinizde istediğiniz her renge yer verebilirsiniz. Boyanabilir duvar kağıtlarının biraz da boyama kitaplarına benzediğini söylemek pek de yanlış olmaz. Sizin renk verdiğiniz bu duvar kağıtları, dekorasyonla uyum oluşturma konusunda oldukça işbirlikçi bir yapıya sahiptir.
Bu tarz duvar kağıtlarının en büyük artısı, her renge girebilmeleri sayesinde, her dekorasyona uyum sağlayabilmeleridir. Örneğin turuncunun hakim olduğu bir dekorasyona sahipseniz, bir boyanabilir duvar kağıdı sayesinde dekorasyonunuzla zıtlık oluşturmayacak bir duvar kağıdına imza atabilirsiniz.
Duvar kağıtları konusunda daha fazla örneği yakından incelemek isteyen okurlarımızı, duvar kağıdı kategorimize bekliyoruz.
Boyanabilir duvar kağıtları, belli başlı motiflere sahip olabildikleri gibi, kimi zaman da standart çizgilere yönelebilir. Terazi burçlarına mensup insanların düzene ve temizliğe oldukça düşkün olduğu söylenir. Eğer siz de bir teraziyseniz, bu örnek tam da size göre. Sahip olduğu dikey şeritlere istediğiniz gibi renk verebilirsiniz. İster aynı renge boyayıp odaya düz bir hava katar, isterseniz gökkuşağının bütün tonlarına yer verebilirsiniz.
Vizyon Mimarlık imzalı bu dekorasyon, duvar kağıtları konusunda size rehberlik edebilir.
Bu tarz duvar kağıtlarının size sağladığı en büyük kolaylık, her renge ev sahipliği yapabildiklerinden ötürü, sizin zevklerinize kolaylıkla ayak uydurabilmesidir. Bu sayede hem zevkini ve dekorasyon anlayışınızı evinizin duvarlarına yansıtabilir hem de dekorasyonunuzla uyumlu duvar kağıtları elde edebilirsiniz. Eğer ki, evinizde modern tarz hakimse ve/veya tezatlıklardan hoşlanan bir insansanız, Plaza Yapı Malzemeleri'nin de yaptığı gibi bu tarz siyah-beyaz bir duvar kağıdına evinizde yer verebilirsiniz.
Boyanabilir duvar kağıtları konusunda en büyük zorluklardan biri, duvar kağıtlarının ayrıntılı motiflere sahip olmasından dolayı boyanmasının da aynı oranda zor olmasıdır. Örneğin çok ince boyutta çizgilere sahip olan bir motifi boyamak, oldukça büyük ustalık gerektirir. İşte bu yüzden, ansa'ya traverten motifli bu tarz bir duvar kağıdı kullanmak, bu konuda işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Yazımızın başında boyanabilir duvar kağıtları terimini daha önce duymamış olabileceğinizi söylemiştik. Bunu söylememizdeki ana sebeplerden biri de, bu tarz boyanabilir duvar kağıtlarının kullanımının oldukça yaygın olmaması. Uygulanışının biraz zahmetli olması kullanımını azaltsa da, estetik açıdan oldukça renkli görüntülere imkan verdiğini unutmamak gerekir. Bununla birlikte, evinizde duvar kalıpları kullanmak isteyebilirsiniz. Seçtiğiniz duvar kalıbının boyanabilir olmasına bağlı olarak yine oldukça renkli görüntülere imkan verebilirsiniz. Group Enerji Yapı Dekasyon'a ait olan bu dizayn, bahsettiğimiz konunun güzel bir örneği.
En başta adresini verdiğimiz sayfadan duvar ve zemin kaplamalarına dair ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz fakat bu ikili konusunda asıl önemli olan nokta, kayda değer bir uyum yaratmaktır. Bu sayede hem dekore ettiğiniz alanı daha geniş gösterebilir hem de oldukça şık görüntüler elde edebilirsiniz. Eğer beyaz bir tavana sahipseniz, buna uygun biçimde açık tonlardan seçilmiş bir zemin kaplaması sizin için uygun olacaktır. Ayrıca, boyanabilir duvar kağıdınızda Vizyon Yapı ve Dekorasyon'a ait olan bu örnek gibi açık tonlar uygulamalısınız.
Önceki örneklerimizden birinde, boyanabilir duvar kağıtlarının uygulama konusunda biraz zahmetli olduğundan bahsetmiştik. Ama bu işi bir profesyonel ile birlikte yaparsanız, oldukça şık görüntüler elde edebilirsiniz. Özellikle Cici Evim Duvar Kağıtları'na ait olan bu örnekteki gibi. Oldukça ayrıntı motiflerden oluşan bu boyanabilir duvar kağıdı, özellikle renkler tarafından ruh kazandırıldığında müthiş bir görüntüye sahip olacaktır.
Boyanabilir duvar kağıtlarında, motif konusu oldukça sınırlıdır. Özellikle geometrik şekillerinden ilham alan boyanabilir duvar kağıtları, kimi zaman rotasını otantik motiflere çevirebilir. Kimi zaman da bu örnekteki gibi fikirlerini doğadan alır. Eğer doğasever bir insansanız ve dekorasyonunuzda bu yönünüze de yer vermek istiyorsanız, özellikle yeşilin etkin olduğu bu tarz bir boyanabilir duvar kağıdı tercih edebilirsiniz.
Kim demiş düz renkler modern tarz yer alamaz diye ? Tezatlıkların ve aykırı renklerin modern tarzda büyük bir yere sahip olduğu önemli bir gerçek olsa da, kimi zaman bu tarz gerçeklerin ardına geçmek de pekala mümkündür. Fen Dizayn'a ait olan bu örnek, bu tezimizi kanıtlar nitelikte. Sahip olduğu modern motifler sayesinde, düz renkler kullansanız bile dekorasyonunuza renkli bir hava katabilir.
İç mekan dekorasyonu konusunda sıkça tercih edilen dekoratif araçlardan biri de duvar kalıplarıdır. Sık biçimde alçıdan imal edilen bu kalıplar, sahip oldukları farklı çizgileri sayesinde oldukça farklı görüntüler sağlayabilirler. Eğer tercihinizi boyanabilir bir duvar kağıdından yana kullanmak niyetinde değil iseniz, bu tarz bir alçı duvar kalıbı da aynı işi görecektir. Üstelik daha dayanıklı olduğunu da söyleyebiliriz. life membran kapak'a ait olan bu örnek, alçı duvar kalıpları konusunda size rehberlik edebilir.
Eğer bir klasik tarz hayranı iseniz, bu örneğimiz tam da size göre. Özellikle sahip olduğu klasik ve şık motifler sayesinde salonunuza oldukça şık bir hava katabilme potansiyeli taşıyan bu boyanabilir duvar kağıdı, SK Concept'e ait. Üstelik her renge girebilme özelliği sayesinde de, tamamen özelleştirilebilir ve zevkinize uygun bir tona bürünebilir.