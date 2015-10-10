Evinizi yenileyen en güzel mobilya: Koltuk takımları

Bir başka sıra dışı örnekten devam edelim. Karşımızda tablo gibi duran tasarım Lev Lugoskoy'un ’Loft’ projesine ait. Endüstriyel stil ağırlıklı dekorasyonda her bir detayın zenginliğinde kayboluyorsunuz. Ancak konumuz koltuk olduğundan muhteşem mobilya ve duvar dizaynlarını bir tarafa bırakıyoruz. Bir tanesi parlak ince deriden, diğeri ise mat kalın deriden oluşan koltuklar kendi içinde dahi bir yığın farklılık taşıyor. Geniş olanın alt kısmı kapitoneli kalın deriden yapılmış ancak oturma kısımlarında daha ince ve farklı tonda bir deri kumaş tercih edilmiş. Üstüne de deri koltuklarda görmeye alışık olmadığımız rengarenk pastel tonlarında minderler serpiştirilmiş. Tekli koltuklar ise yer yer hayvan derisi görünümü abartan geçişli bir kumaştan yapılmış. Böylesi çılgın ve sanatsal bir dekorasyona da ancak böyle koltuklar yakışabilirdi.