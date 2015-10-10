Evinizi yenileyen en güzel mobilya: Koltuk takımları

Her evde bulunan mobilyaların başında hiç şüphesiz koltuklar gelir. Kimi zaman oturma odalarının yıldızı büyük koltuk takımları, kimi zaman da kullanışlı tasarımlarıyla konforunu hissettiğimiz tekli koltuklar kabul edersiniz ki her evin ihtiyacı. Bu derece yaygın kullanılan bir mobilya olduğundan koltuk modelleri sayamayacağımız kadar çok çeşitlilik barındırıyor. Bu yazıda ise tüm çeşitleri sığdıramamakla birlikte yaratıcı detayları bulunan koltuk örneklerini derledik. Koltukların en sık kullanım alanlarından biri olan salonlara dair dekorasyon fikirleri okumak isterseniz ’Görkemli salon takımları’ yazısına da bakabilirsiniz.
Minder kullanımı bizim kültürümüzde oldukça yaygındır, bilirsiniz büyük yer minderlerimiz meşhurdur. Günümüzde de modern koltukların vazgeçilmez bir parçası olarak minderler yerini korumaya devam ediyor. Örnekteki gibi sade bir çizgisi olan bembeyaz durulukta koltuklarınız varsa bu mobilyalarınızı dikkat çekici minderlerle süsleyebilirsiniz. Geleneksel görünümlü bir kadın bir erkek desenli minderler, koltuğun havasını bambaşka bir yere taşımış.
Farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı endüstriyel stil oturma odasında koltuk kullanımı göz dolduran cinsten. Her ikisinde de mat deri kullanılan koltukların renkleri kadar şekilleri de farklı. Siyah ve büyük olanında kapitone modeli uygulanmış, diğer tekli olan ise dikişsiz ve sade görünüyor. Sıra dışı ve orijinal görünen avize gibi mobilyalarla da güçlendirilen dekorasyon estetiği doruğa taşımış. Bu başarılı dekorasyon Anarchi imzalı.
Büyük oturma grupları daha revaçta olsa da tekli koltukların modası hiç geçmez. Kimi zaman oturma takımıyla uyumlu kimi zaman da kendine özgü bir şekli olan tekli koltuklar, hem konforlu hem de klas duran mobilyalardandır. Örnekte gördüğümüz tekli koltuk klasik stil detayları olan bir parça. Koltuklarda deri kullanımı çok sıra dışı değil ancak turuncu deriden bir koltuğa çok sık rastlanılmadığı için özgün bir mobilya örneği diyebiliriz.
Koltuk takımları mobilya kategorisi üzerine düşünüldüğünde oturma odalarının yıldızıdır. Genellikle koltuklar hangi renkse dekorasyonun kalanı da ona göre şekillenir. Büyük koltukları koyu kırmızı, tekli koltukları ise beyazdan tercih edilmiş lüks takım; keskin geçişiyle riskli gibi dursa da diğer mobilyalarla da desteklendiği için göz yormuyor. Bu iki renk yeterince baskın olduğundan üçüncü bir renge ihtiyaç kalmamış.
Daha önce koltuk takımı örneklerinde bazılarının farklı renkten seçildiği tasarımlar gördük. Ancak tek başına bir koltuğu değişik renkten kullanmak yerine koltuğun kendi içindeki parçaları da farklı farklı olabilir. Modern mobilyalara sahip bir dekorasyon örneği gördüğümüz resimde koltukların altla üst kısmı arasında kontrast uygulanmış. Ancak bu hali düz kaçabileceğinden yeşil minderlerle desteklenmiş.
Bir başka sıra dışı örnekten devam edelim. Karşımızda tablo gibi duran tasarım Lev Lugoskoy'un ’Loft’ projesine ait. Endüstriyel stil ağırlıklı dekorasyonda her bir detayın zenginliğinde kayboluyorsunuz. Ancak konumuz koltuk olduğundan muhteşem mobilya ve duvar dizaynlarını bir tarafa bırakıyoruz. Bir tanesi parlak ince deriden, diğeri ise mat kalın deriden oluşan koltuklar kendi içinde dahi bir yığın farklılık taşıyor. Geniş olanın alt kısmı kapitoneli kalın deriden yapılmış ancak oturma kısımlarında daha ince ve farklı tonda bir deri kumaş tercih edilmiş. Üstüne de deri koltuklarda görmeye alışık olmadığımız rengarenk pastel tonlarında minderler serpiştirilmiş. Tekli koltuklar ise yer yer hayvan derisi görünümü abartan geçişli bir kumaştan yapılmış. Böylesi çılgın ve sanatsal bir dekorasyona da ancak böyle koltuklar yakışabilirdi.
Özellikle küçük evleri dekore ederken mobilya alışverişinde mutlaka odanın hacmi göz önünde bulundurulmak zorunda. Aksi takdirde evinizde adım atacak yer bulamayabilirsiniz. Bu küçük oturma odası dekorasyonunda ise renkli ve sportif bir konsept uygulanmış. Rengarenk halıya hem dokusu hem de renk seçimiyle uyumlu kadife koltuk, şayet nüfusunuz da çok değilse ideal bir seçim.
Küçük odalardan büyük örneklere… Son derece yüksek tavanlı ve bir o kadar modern olan oturma odasının mobilyaları hiç şüphesiz trend olmak zorunda. Oval hatlara sahip olan son derece geniş koltuk takımı hem çizgisiyle hem duru rengiyle minimalist tarzı zirveye taşımış. İki adet tekli koltuğu dahi son derece geniş ve konforlu görünen tasarım çok estetik.
Klasik mobilyaları kolayca bulabilirsiniz ancak resimdeki gibi otantik bir oturma odası dizaynı bulmanız çok zor. Hasıra benzer bir malzemeden yapılan koltuk takımı, kullanılan malzemenin mobilyada nasıl bir fark yaratabildiğine dair başarılı bir örnek. Ancak bununla da bitmiyor, çoğu leopar gibi doğal hayatı çağrıştıran desenli minderler koltuk takımının tarzını epey güçlendirmiş.
Oturma odalarında büyük mobilyalar için yeterince alan yoksa tekli koltuk seçeneği imdada yetişir. Ancak tekli koltuklar bir örnek olacak diye bir kaide yok. Bu örnekte de 3 adet tekli koltuk görüyoruz. Koyu sarı renkten seçilen iki tanesi tıpatıp aynı. Daha arkada bulunan koltuk ise hem şekil itibariyle hem de renk seçimi olarak farklı.
Muhtemelen bir yazlık veya villa tipi daire örneğini gördüğümüz resimde son derece dinamik bir dekorasyon modeliyle karşı karşıyayız. Minderlerle desteklenen doğa vurgusuna modern malzemelerin kullanıldığı mobilyalar eşlik ediyor. Televizyon karşısına konuşlanan koltuk ise esnek görünümlü şekliyle sıra dışı bir model. Kadife kumaşlı koltuğun ortasındaki çizgi, dilediğiniz zaman ayrı ayrı kullanabilme imkanı olduğunu gösteriyor.
Modern mobilyalarla bezenmiş son derece ferah görünümlü oturma odası çok estetik. Koltuk takımı olarak birbirine bakan iki adet kanepe tercih edilmiş dekorasyonda koltuklar birbirine eşdeğer genişlikte olsa da çok farklı tarzlarda. Muhtemelen deri bir koltuğu rengarenk desenli cıvıl cıvıl bir mobilyayla tamamlamak kimsenin aklına gelmezdi. Ancak risk alındığında nasıl başarılı sonuçlar alabileceğinize dair cesaret verici bir çalışma.
Klasik çizgilere sahip tekli koltuk her ne kadar alışıldık bir tasarım olsa da modern bir uyarlama. Zira gerek göz alıcı kırmızı kenarları gerekse yamaya benzer desenli minderi mobilyayı sıra dışı hale getirmiş. Böylesi bir koltuğu dekore edecek uygun bir koltuk takımı bulabilirsiniz elbette. Ancak örnekteki gibi çılgın bir oda dekoru ile de enteresan dizaynlar yapabilirsiniz.
Her bir parçası ayrı bir iddialı olan ilginç dekorasyonda mobilyaların sıra dışılığına özen gösterilmiş. Kenarları ahşaptan yapılma koltuk benzersiz bir tasarıma sahip. Minderler koltuğun boyundan bile yüksek tutularak dikkat çekici hale getirilmiş. Diğer mobilyalara göz attığımız zaman ise sandalye iskeletine sahip sehpa, ayak kısımları hareketli yüksek orta masa, üzerinde çeşitli figürler şeklinde delikler olan plastik sandalyesine dek her bir parça üzerinde özenle düşünülmüş. Risk alınarak da başarılı bir dekorasyon yapılabileceğine dair iyi bir örnek.
Minder seçiminden tutun da renkli olmasına dek sıradan örneklerden ayrılan bir sürü koltuk örneği gördük. Hepsi de kendi içinde farklılığını ortaya koyan mobilyalardı. Koltuk tasarımlarında yenilik yapmak, saydığımız yollardan dışında kenar ve ayakları değiştirmekten de geçiyor. Örnekteki koltuk tasarımında, koltuğun rengi ve şekliyle tamamen uyumsuz ahşap ayaklık kullanılmış. Bu keskin geçiş mobilyanın tüm havasını değiştirmiş diyebiliriz.