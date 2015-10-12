Çalışma odanızın güzelliğini vurgulayacak kanepe modelleri

Dar ve uzun çalışma odalarının organize edilirken alanı en iyi şekilde kullanmak gerekir. Çalıştığınız odadaki dinlenme zamanlarınızı da önemsiyorsanız ve bu sebeple bu mekana bir kanepe de dahil etmek istiyorsanız bu dekorasyon örneğindeki gibi çözümlemeler en mantıklı olanlarıdır. Bu odada kullanılan masa da eni dar bir masa. İhtiyaçlarınızı karşılıyorsa masaların standart boyutlarda olmasına gerek yok böylelikle daha rahat bir kanepe için daha fazla alan ayırabilme şansınız olur. Yaşayan kişinin kişisel ilgilerinin ve hobilerinin duvarlara yansıdığı bu dekorasyon böyle konforlu bir kanepeyle tamamlanabilirdi ancak. Kanepenin ahşap konstrüksiyonu ve kolçaklarının boşluklu olması, bu dar uzun mekan içinde koltuğun kütlesi düşünüldüğünde odanın oldukça ferah bir oda olarak algılanmasına katkıda bulunuyor. Bu kanepeyle birlikte kendinize de zaman ayırdığınız konforlu çalışma saatlerinin keyfini sürün.