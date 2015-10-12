Çalışma odanızın güzelliğini vurgulayacak kanepe modelleri

Sizin için derlediğimiz çalışma odalarına uygun kanepe modelleri birbirinden farklı üslupta ve tasarımda sizlerin beğenisini bekliyor. Daha fazla kanepe modelleri için ise 10 özgün kanepe fikri adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.
Çalışma odaları kitap meraklılarının ve çalışmaya düşkün olanların vazgeçilmez mekanı. Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu her bir elemanıyla özenle seçilerek dizayn edilmiş, çalışma odanızda geçireceğiniz saatler uzatılarak keyifli bir atmosfer içinde yaşanması öngörülmüş. Duvarın pencere tarafına bakan kısmındaki boydan boya sıcak bir griye boyanmış ahşap kitaplık çekmeceli tasarımıyla odanın ruhunu hissetmemizi sağlarken duvarların rengiyle mekanın içinden çıkacakmış izlenimi veriyor. Pencere önünde konumlandırılmış küçük ahşap masa televizyon sehpası olarak da kullanılan şifonyer ile müthiş bir uyum içinde. Odanın genelindeki ahşap doku aydınlatma elemanlarıyla ve deri koltuk ve kanepeyle mekanın şıklığını pekiştiriyor. Kütüphanenin yanına yerleştirilmiş deri kanepe zemindeki ahşap uygulamayla ve ahşap- metal bileşimli sehpayla renk ve üslup açısından şık bir birliktelik sunmakta. Çalışma odası dekorasyon örneğindeki deri kanepeyi ortamdan kaldırın, kanepe modelleri içerisinden neden deri seçildiğini anlayacaksınız.
Dar ve uzun çalışma odalarının organize edilirken alanı en iyi şekilde kullanmak gerekir. Çalıştığınız odadaki dinlenme zamanlarınızı da önemsiyorsanız ve bu sebeple bu mekana bir kanepe de dahil etmek istiyorsanız bu dekorasyon örneğindeki gibi çözümlemeler en mantıklı olanlarıdır. Bu odada kullanılan masa da eni dar bir masa. İhtiyaçlarınızı karşılıyorsa masaların standart boyutlarda olmasına gerek yok böylelikle daha rahat bir kanepe için daha fazla alan ayırabilme şansınız olur. Yaşayan kişinin kişisel ilgilerinin ve hobilerinin duvarlara yansıdığı bu dekorasyon böyle konforlu bir kanepeyle tamamlanabilirdi ancak. Kanepenin ahşap konstrüksiyonu ve kolçaklarının boşluklu olması, bu dar uzun mekan içinde koltuğun kütlesi düşünüldüğünde odanın oldukça ferah bir oda olarak algılanmasına katkıda bulunuyor. Bu kanepeyle birlikte kendinize de zaman ayırdığınız konforlu çalışma saatlerinin keyfini sürün.
Çalışma odalarında sadece çalıştığınız saatleri değil, belki yeni fikirlerinizi konuştuğunuz davetlilerinizle ya da ailecek bir arada geçen saatleri de geçirebilirsiniz. Bu yaklaşımı benimsiyorsanız ve çalışma odanızın genişliği de uygunsa daha büyük boyutlu L kanepeler sizin için daha kullanışlı olacaktır. Burada da duvar kağıtlarıyla, raf düzenlemesiyle dinamizmi yüksek bir çalışma odası tasarlanmış. Duvar kağıdındaki yazılarda da yer alan koyu gri renkler odada kullanılan kanepenin rengiyle uyum sağlıyor. Modern bir forma sahip kanepe mekandaki hareketliliği dengeleyen bir öge olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte koltuğun gri rengini kıran ve çeşitlendiren renkli yastıklar da benimseyebileceğiniz dekorasyon fikirlerinden.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın tasarladığı bu mekan boşluk ve doluluk dengesiyle, modern yaklaşımıyla detaylarıyla mükemmelleşen bir dekorasyon örneği. Çalışma odasında kullanılan pastel renkler, seperatör, çalışma masasıyla bütünleşen beyaz dolaplar ve aydınlatma sistemiyle dekorasyon oldukça şık bir biçimde çözümlenmiş. Zeminde kullanılan halıfleksin ve perdelerin rengine bakıldığında ve duvarla birlikte düşünüldüğünde monokrom bir etkinin hakim kılınarak bu sade güzelliğe ulaşıldığını söyleyebiliriz. Odada tercih edilen kanepe de modern forma sahip benjamin koltuk biçiminde. Kanepenin de rengi de mekanın atmosferiyle birebir örtüşüyor ve kanepenin üzerine de mekanın renklerini barındıran yastıklar eklenerek genel renk armonisi korunuyor. Sükunetli bir çalışma odasında uzanıp düşünmek için harika bir kanepe seçimi.
Bazılarımız çalışma odalarında beyaz rengi mekanın tümünde kullanmayı tercih ederler. Bu tamamen kişisel bir tercih, konsantrasyonu sağlamak için gerekli ortamı sağlamak kişiden kişiye değişir. Ancak boş bir kağıt ya da tuval gibi tasarladığınız mekana canlı renklere sahip bir kanepeyle hareket katmak çalışma odasının atmosferine de olumlu katkılar yapar. Bu örnekte de mekanın tümünde beyazın hakimiyeti var. Kanepenin de konstrüksiyonu beyaz ahşaptan oluşuyor. Dikey çizgili minderleriyle ve turuncu yastıklarıyla kanepe mekandaki en görünür eşya halini alıyor. Çalıştığınız sürece arkanızda kalacak bu kanepe konsantrasyonunuzu dağıtmayacağı gibi molalarda rengiyle size enerji verecektir.
Çalışma odanızda kullanmak istediğiniz kanepenin standartların dışında bir tasarıma sahip olsun istiyorsanız bu model size ilham verecek. Görüldüğü gibi konstrüksiyonuyla, sırt minderlerinin yaslandığı kısmıyla oldukça farklı bir tasarım. Kanepenin özellikle sırtlık kısmını oluşturan silindirik formu dikkat çekici. Minderler olmadan da oldukça keyifli bir görüntü sunarak dekorasyona katkı sağlıyor. Bu örnekte oldukça mantıklı bir kullanım önerisi de verilmiş. Kolçakları olmayan kanepenizi çalışma odanızın köşesine yerleştirdiğinizde odada yalnız olduğunuz zamanlar minderi duvara yaslayarak dinlenebilirsiniz.
Çalışma odaları eğer isterseniz çok hareketli ve eğlenceli ortamlara dönüşebilir. Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu da bu tip tasarımlardan sadece bir tanesi. Rengarenk bir atmosferi mobilyalarla olduğu kadar birbirinden farklı tarzda aksesuarlarla sağlayan tasarımcı, yüksek sırtlık ve yüksek kolçaklı klasik tarzdaki ahşap kanepe kullanımıyla çok şık bir tercihten yana. Ahşap kanepe eski bir bebek beşiğini andırdığı gibi kullanılan renkli minderlerle ve ahşabın klasik dokusuyla mekanın baş elemanı niteliğinde. Kanepenin arkasında kullanılan duvar kağıdı bir kitaplık görünümünde tasarlanarak algımızı şaşırtıyor ve mekandaki kitapların daha da çok görünmesini sağlıyor. Aksesuarların ve oyuncakların yoğun olarak kullanıldığı çalışma odası dekorasyonu hareketliliği mekanda sağlamak isteyenler için ideal.
Çalışma odalarında huzur ve sessizlikten yana olanlar mekandaki detayları azaltarak ve buna uygun mobilya seçerek çok ferah bir atmosfer yaratabilirler. Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu ahşap kullanımının ve mekandaki her elemanın sade stil seçimiyle içimizi şimdiden rahatlatıyor. Devlet binalarından anımsadığımız eski tip retro ahşap masa çalışma odasının göz bebeği olmaya aday. Zemindeki ahşap kaplamanın rengi ve mekandaki aydınlatma elemanlarının hepsinin siyah oluşu elbette ki tesadüf değil. Küçük kontrastlar ve uyumlar mekanın her köşesine yayılarak ahşap ayaklı modern tasarımlı duvara yaslanmış kanepeyi görmemizi sağlıyor. Ahşabın mekana verdiği ağırlığı bir çırpıda rahatlatan kanepe rahat olduğu gibi kullanışlı da gözüküyor, öyle değil mi?
Uzak doğu kültürünün modern tasarımlara ilham veren biçimleri bu örnekte görülen çalışma odasının genel tasarımının çıkış noktasını oluşturuyor. Doğru oranlarda sade ve açık bir raf sistemi, yalın forma sahip masa, çizgisel desenler barındıran halısı ile çalışma odası oldukça ferah bir atmosferi barındırıyor. Tasarımcı yine Uzak Doğu kültürünü yansıtan bir sedir ile dekorasyonun bütünlüğünü sağlamış. Özellikle bu kültüre ve o bölgenin dizaynına ilgi duyanlar için kanepe yerine geçen alternatif bir dinlenme alanı fikri sunuluyor. Kanepenin oluşturduğu yüksekliğin alt kısmına da çekmeceler eklenerek mekanın genel tasarımını etkilemeyen bir depolama alanı oluşturulmuş.
Örnek fotoğrafta görülen çalışma odası dekorasyonu sadece bir kaç detayla bile gönlümüzü çeliyor. Griye boyanmış duvara dayanmış deri kanepe rengiyle ve tasarımıyla odanın tüm hakimiyetini eline almış görünüyor! Kolçaksız olarak tasarlanmış deri kanepe zemindeki ahşap parkenin rengiyle bütünleşirken mekanda kullanılan aksesuarların renkleriyle de müthiş bir kompozisyon sunuyor. Deri kanepe önüne yerleştirilmiş cam sehpa kanepenin kendisini açığa çıkararak mekandaki hafifliğin vurgusunu ortaya çıkarıyor.