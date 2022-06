Mekana değer katan deri koltuk önerileri

Modern hayatın koşuşturmacası içinde evinize geldiğinizde tüm karmaşadan sıyrılabileceğiniz yalın bir atmosferle mi karşılaşmak istiyorsunuz? Bu örnek tam size göre… Gördüğünüz salonda her detay sade ve düz hatlara sahip. Gözü yoracak, kolayca dağılacak hiç bir şey yok, simetrinin getirdiği yalın bir oturma alanı burası. Tabi ki çok basit bir formülü varmış gibi algılansa da bu türden mekanlar tasarlamak ince bir zevki yansıtır ve mekanınızı şık bir alana dönüştürür. Bu tür sade ve şık mekanlarda ise deri koltuklar mekanı taçlandıran mobilyalar olacaktır. Burada kullanılan deri koltuk, salonun tamamının çizgilerine uyum gösteren bir stilde. Koltuğun ayaklarını da oluşturan yerden yaklaşık on beş santim yükseklikteki metal aksamı, koltuğun kütlesinin daha hafif algılanmasını sağlıyor. Yüksek ayaklı koltuklar her zaman bulunduğu yere boşluk ve ferahlık duygusunu katar. Bu deri koltuk da bu modern salon için mükemmel bir seçim.