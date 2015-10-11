Mekana değer katan deri koltuk önerileri

Deri koltuklar isterseniz evinizde isterseniz çalışma alanlarınızda kullanın dekorasyonunuzu daha şık kılacak ürünlerdir. Farklı renk ve mat ya da parlak dokulara sahip olabilen deri koltuklar malzemesi gereği oldukça dayanıklıdırlar. Bu dayanıklı olma özelliğinin yanı sıra bulunduğu ortamın atmosferinde belirleyici bir etkiye sahip deri koltukların diğer kumaş ürünlerle üretilen koltuklara nazaran daha pahalı olurlar. Ancak bakımının kolay yapılabilmesi ve deri koltuğa sahip kişilerin bu ürünleri yıllarca sorunsuzca kullanması hatta nesilden nesile kullanabilecek kadar dayanıklı olabilmesi düşünüldüğünde bu fiyat farkının bir önemi kalmıyor. Görüntü olarak bulunduğu mekanın daha zengin bir görünüme dönüşmesini sağlayan deri koltukların bir çok şık ofiste ya da evde kullanıldığını ve statüyü belirleyen eşyalar olduğunu söyleyebiliriz. Dekorasyona etkisinin yanı sıra deri ürünler oldukça konforlu ürünlerdir. Bununla birlikte hayvan severlerin kullanmaya sıcak bakmayacağı deri ürünler için benzer konforu ve görünümü yansıtan suni deri koltuklar da üretilmekte. Farklı stilleri içeren tasarımların yer aldığı bu derlemede bakalım sizi yansıtan deri koltuk hangisi?
Dekorasyonda kırsal atmosferi yansıtabilecek yoğun ahşap kullanımıyla modern oturma alanları tasarlamanın mümkün olduğu bu örnekte görülüyor. Mekanın duvarları, zemini ve tavanı ahşap kaplama uygulanarak tasarlanmış. Bu hareketli atmosfer sade ve modern çizgilere sahip eşyalarla dengelenmiş. Tv ünitesi, sehpalar, mutfak tasarımı, yemek takımı, aydınlatma sistemi ve koltuklar tasarımlarıyla mekanla bütünleşmekte. Oturma alanına baktığımızda kahverengi ve siyahın birlikteliğiyle oluşturulan uyum göze çarpıyor. Bu uyumun en belirleyici unsurları da deri koltuklar kuşkusuz. Mekanda kullanılan ahşabın doğal dokusuyla özellikle kahverengi üçlü deri koltuğun doğal dokusu birbirini tamamlıyor. Odadaki en büyük kütle olan üçlü deri koltuk sade çizgilere sahip oldukça konforlu bir model. Alanın armonisini oluşturan diğer renk siyahı yansıtan tekli koltukların yüksek ayaklara sahip farklı bir modelde olması hem mekanı hafifletiyor hem de genel dekorasyonu tamamlıyor.
Deri koltuklar bulunduğu alanda yer alan diğer obje ve mobilyalarla en uyumlu kombini yapabileceğiniz ürünlerdir. Örnekte görüldüğü gibi geniş pencereli ferah salonda farklı tarzların uyumu dikkat çekiyor. Bir önceki yazıda da belirtmiştik, deri koltuklar doğal dokularla mükemmel uyum gösterir. Bu salonda da metal ayaklarla formu bozulmadan sehpaya dönüşen ağaç kesitleri ve ateş tuğlanın dokusu deri koltuklarla bütünleşerek dekorasyonu uyum içinde tamamlıyor. Şömineniz varsa özellikle tekli deri koltuklar şöminelerle de harika bir görüntü oluştururlar gördüğünüz gibi. Konforlu, samimi ve enerjisi yüksek bu salonda tekli deri koltuklar ile kanepe oldukça yerinde bir seçim. Her köşesi özenle dekore edilen bu mekanda tüm koltuklar deri olsaydı daha kapalı ve koyu bir atmosfer hissederdiniz. Siz de deri koltukları diğer oturma elemanlarıyla kombin ederek salonunuzda farklı dengeler oluşturabilirsiniz.
Modern hayatın koşuşturmacası içinde evinize geldiğinizde tüm karmaşadan sıyrılabileceğiniz yalın bir atmosferle mi karşılaşmak istiyorsunuz? Bu örnek tam size göre… Gördüğünüz salonda her detay sade ve düz hatlara sahip. Gözü yoracak, kolayca dağılacak hiç bir şey yok, simetrinin getirdiği yalın bir oturma alanı burası. Tabi ki çok basit bir formülü varmış gibi algılansa da bu türden mekanlar tasarlamak ince bir zevki yansıtır ve mekanınızı şık bir alana dönüştürür. Bu tür sade ve şık mekanlarda ise deri koltuklar mekanı taçlandıran mobilyalar olacaktır. Burada kullanılan deri koltuk, salonun tamamının çizgilerine uyum gösteren bir stilde. Koltuğun ayaklarını da oluşturan yerden yaklaşık on beş santim yükseklikteki metal aksamı, koltuğun kütlesinin daha hafif algılanmasını sağlıyor. Yüksek ayaklı koltuklar her zaman bulunduğu yere boşluk ve ferahlık duygusunu katar. Bu deri koltuk da bu modern salon için mükemmel bir seçim.
Deri koltukların hepsinin yüksek konfora sahip olduğunu ve farklı renk seçenekleri barındırdığından bahsetmiştik. Bu salonda kullanılan metal ayaklı deri koltuklar da yumuşak tonuyla mekanı renklendiriyor. Salon açık tonlar hakim olacak şekilde tasarlanmış. Mekana kontrastı katan şık şömine ve aynı boyutlarda tasarlanan odun bölmesi. Görüldüğü gibi yine şömine bulunan bir mekan ve yine deri koltuk tercihinin kullanılması. Bu durum şömine ve deri koltukların farklı modeller kullanılsa da oldukça uyumlu bir ikili olduğunu gösteriyor. Siz de az renkle dekorasyonunuzu oluşturmak istiyorsanız yakın tonlarla tasarlanan odanızda yıllarca sizinle bağ kuracak böylesi deri koltukları tercih edebilirsiniz.
Ev dekorasyonunuzda rustik stili uygulamayı tercih edenlerdenseniz rahatlık ve keyfin yansıdığı doğal yüzeylerden oluşan örnekler tam size göre. Uzak doğu kültürünün mimari ögelerini barındıran bu örnekte dekorasyondaki doğal yüzeyler dikkat çekiyor. Uzak doğu denildiğinde ahşabın yoğun kullanımı gelir akla. Bu mekanda da ahşabın yoğun kullanımının koltuk tasarımına da yansıdığı görülüyor. Ahşap ile siyah renk her daim uyum sağlar. Yumuşak köşelere sahip ahşap konstrüksiyona monte edilen siyah, kapitone oturma kısmı ile koltuk sadeliği ve rahatlığı yansıtarak mekanla bütünleşiyor.
Eski yapılar, mimari özellikleri bakımından oldukça karakterli ve bir çok insanın bakımını sağlayarak yaşamak istedikleri yapılardır. Bu örnekte de yapının mimari özellikleri ve bu özelliklere uygun bir biçimde yapılan iç dekorasyon dikkat çekiyor. Tonozlu tavan, ateş tuğla duvar ile deri koltuklar mükemmel uyum sağlıyor. Siyah tekli deri koltuk mekana modern bir hava katarken üçlü deri koltuk rengi ve dokusu ile yapının tarihiyle bütünleşen bir karizmaya sahip. Yine derinin doğal dokusuyla ahenk içinde ağaç kesitinden tasarlanan sehpa dikkat çekiyor. Siz de tarihi değerde bir binada oturuyorsanız mutlaka bir köşenizde deri koltuklar kullanmalısınız.
Hakan Helvacıoğlu'nun tasarladığı bu proje deri koltuğun mükemmel bir biçimde kullanıldığı örneklerden. Görüldüğü gibi mekan doğu kültürüne dair imgeler dahil edilerek tasarlanmış. Hatlar, aydınlatmalar, varaklı çerçeveler ve radyatör seperatörünün desenleri oryantalist yaklaşımın imgeleri. Mekanda kullanılan renkler ve objeler birbirlerine yakın tonlarda tutulmuş ve böylece aslan ayaklı tasarımı ve yine deri puf ile tekli deri koltuk evde mükemmel bir köşe oluşmasını sağlamış. Böylesi bir dekorasyon içinde deri mobilya en yerinde ve değişmez seçim.
Deri koltukların bulunduğu mekanı daha zengin gösterdiği bir gerçek. Tabi ki bu etkide koltuğun tasarımının etkisi büyük. Bu örnekte chesterfield modeli koltuk deri yüzeyi ve kolçaklarındaki işlemeleriyle salonunuzu saraydan bir odaya dönüştürebilir. Yıllardır değişmeyen ve modası geçmeyen bu modellerin özellikle deri olanları yaşamınıza hem konforu getirecek hem de rahatlığıyla vazgeçilmez mobilyanız olacak.
Klasik stili yansıtan kapitone koltuklar özellikle deri ürünlerde sıklıkla tercih edilen ürünlerden. Bazı tasarımlar klasik stilde olsa da biçimleriyle klasik stilin ağırlığını yansıtmazlar. Bu örnekte de klasik stildeki deri koltuğun biçimi dikkat çekiyor. İkili bir deri koltuk olan bu tasarım detaylarıyla adeta kült bir film karesinden çıkmış gibi durmuyor mu?
Salonunuzda farklı modelleri bir arada kullanmak isterseniz deri koltukların bu konuda oldukça uyum sağlayan ürünler olduğunu belirtmiştik. Bu salonda da rengarenk bir kanepe ile chesterfield tarzdaki deri koltuğun ne kadar uyum içinde olduğu görülüyor. Deri ile kombin edeceğiniz farklı oturma elemanları uyumun ötesinde salonunuzda farklı kadrajlar oluşturarak monotonluktan çıkan bir yaşam alanına dönüştürür salonunuzu.
Daha fazla örnek için En güzel deri koltuklar başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.