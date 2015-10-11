Mekana değer katan deri koltuk önerileri

Salonunuzda farklı modelleri bir arada kullanmak isterseniz deri koltukların bu konuda oldukça uyum sağlayan ürünler olduğunu belirtmiştik. Bu salonda da rengarenk bir kanepe ile chesterfield tarzdaki deri koltuğun ne kadar uyum içinde olduğu görülüyor. Deri ile kombin edeceğiniz farklı oturma elemanları uyumun ötesinde salonunuzda farklı kadrajlar oluşturarak monotonluktan çıkan bir yaşam alanına dönüştürür salonunuzu.

Daha fazla örnek için En güzel deri koltuklar başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.