Boyanabilir duvar kağıdı arayanlara pratik öneriler

Bir evdeki her mekan kendine has özellikler taşır. Burada özellikler kelimesinden aklınıza gelen her şey, aslında bu mekanların kendine has, sahip oldukları spesifik nitelikleri betimlemektedir. Örnek vermek gerekirse, yatak odanız, -yatak odası bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biridir- evinizdeki tüm diğer alanlardan farklıdır. Bu farklılık, gerek misyonundan gerek kullanılış amacından ve gerekse sahip olduğu havasından kaynaklanmaktadır. Bu durumu biraz daha iyi ifade etmek için, yatak odanız misafir ağarlayabileceğiniz bir mekan değildir. Bu sebepten ötürü tamamen size aittir. İşte bu sebepten ötürü, yatak odanızın dekorasyonu tamamen size kalmıştır. Bu durum da yatak odanızın kendine has, spesifik bir havaya sahip olmasının nedenlerinden biridir.
Evinizdeki bu tüm mekanlar, kendilerine has, onlara özgü bir havaya ve atmosfere sahip oldukları için, bu alanların her birinde kullanabileceğiniz dekoratif araçlar da farklılık gösterir. Örnek vermek gerekirse, mutfağınıza oldukça şık bir görünüm kazandırabilecek olan bir çatal bıçak kabı, oturma odanız için bir aksesuar olamaz. İşte bu dekoratif araç ayrımına benzer biçimde, evinizdeki mekanların sahip olduğu ana dekorasyon parçaları da birbirinden farklıdır. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, banyonuz için zorunlu bir ihtiyaç olan duşa kabin, sadece banyonuz içindir. Salonda ve/veya oturma odanızda tabi ki bu temel araca yer veremezsiniz. İşte bu temel dekorasyon parçalarından biri de duvar kağıtlarıdır. İlk bakıldığında, evinizin hemen her yerinde duvar kağıtlarına yer verebileceğinizi düşünebilirsiniz. Aslında eski tarz duvar kağıtlarından bahsediyor olsaydık, bu görüşünüzde haksız olurdunuz. Ama bu yazımızda, özellikle yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir dekoratif araçtan, boyanabilir duvar kağıtlarından bahsedeceğiz. Peki boyanabilir duvar kağıtlarını, bu yazımızda başrolü hak etmesini sağlayacak kadar eşsiz kılan şey nedir ? Bu sorunuza oldukça kolay biçimde cevap vermek mümkün. Boyanabilir duvar kağıtları oldukça kullanışlı ve eğer tabiri caizse eşsiz dekoratif araçlardır. Çünkü sahip oldukları motifleri sayesinde her zevke ve kişiye hitap etmelerinin yanı sıra, birçok tona ve renge bürünebilmeleri sayesinde de neredeyse hemen hemen her kişiye hitap edecek kadar geniş bir yelpazeye sahiptirler. İşte bu yüzden, boyanabilir duvar kağıtları evinizin her alanında arz-ı endam edebilir.
Peki boyanabilir duvar kağıdı alırken ve/veya uygularken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle boyanabilir duvar kağıdı konusunda da özenli bir biçimde seçim yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Evet, boyanabilir duvar kağıtları her tona bürünebilirler ama sahip oldukları motifler, sizin onlara biçeceğiniz renkler kadar değişken değildir. İşte bu yüzden, boyanabilir duvar kağıdı seçimi yaparken, bu kağıtların sahip olduğu motiflere dikkatlice bakın. Ayrıca bu motifler, duvar kağıdınızı kullanacağınız alana göre farklılık gösterebilir. Bu konuya dair örnek vermek gerekirse, salonunuzda kullanacağınız bir boyanabilir duvar kağıdında sanatsal motiflerin hakim olduğu bir kağıt uygun iken, çocuk odanız için seçeceğiniz duvar kağıdının doğaya has motiflere sahip olması daha yerinde olacaktır. Ayrıca, boyanabilir duvar kağıdınıza ruh kazandırırken de oldukça dikkatli olmanızda fayda var. Öncelikle yaygın biçimde kullanılan boyanabilir duvar kağıtlarının, oldukça incelik gerektiren motiflere sahip olduğunu hatırlatmak gerek. İşte bu sebepten ötürü, bu tarz ayrıntılı bir duvar kağıdı tercihi yapmışsanız, bir profesyonelle çalışarak duvar kağıdınızın daha harika bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Öte yandan, belli motiflerin belli renkler özdeşleştiği de söylenebilir. Örnek vermek gerekirse, dikey düz şeritler, tezat oluşturmak için oldukça elverişli olan motiflerdir. İşte bu sebepten ötürü, dikey şeritlere sahip bir boyanabilir duvar kağıdında siyah-beyaz, turuncu-mavi, kırmızı-yeşil, mavi-sarı gibi zıt renkler tercih etmek, dekorasyonunuza canlı bir görüntü sağlayabilir.
Sadelik her zaman sıkıcı ve/veya şık olmayan bir görüntü anlamına gelmez. Aksine, ustaca oluşturulan sade dekorasyonlar, çoğu zaman oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Cicim Evim İthal Duvar Kağıtları'na ait olan bu örnekteki boyanabilir duvar kağıdı da, oldukça sade bir motife sahip. Diğer yandan, ustaca bir boyama işleminin ardından, bu duvar kağıdının oldukça şık bir görünüme sahip olacağını kestirmek de güç değil.
Kimi zaman da, evinizde size özel bir tasarıma yer vermek isteyebilirsiniz. Bu tarz tasarımlar, yaygın biçimde kullanılan tasarımlara nazaran biraz daha pahalı olsa da, özellikle evinize kendi imzanızı atmanız ve evinizi daha çok sahiplenmeniz açısından oldukça faydalıdır. Dreams Wallpapers'a ait olan bu tasarım da, özellikle salonunuz için oldukça şık bir görüntü vaat ediyor.
Renkli tasarımlar, tarz ya da akım fark etmeksizin neredeyse tüm dekorasyonlarda rastlayabileceğimiz dizaynlardır. İşte bu yüzden kimi zaman da boyanabilir duvar kağıtlarınıza rengarenk bir görüntü kazandırmak isteyebilirsiniz. Bu amacınız doğrultusunda size yardım edebilecek en büyük rehber, hiç şüphesiz gök kuşağıdır. Gök kuşağının sahip olduğu renkleri boyanabilir duvar kağıdınıza aktararak, oldukça hoş bir görüntü elde edebilirsiniz.
Kimi zaman da, tercihinizi duvar kağıtlarından öteye, duvar panellerine yöneltebilirsiniz. Eğer, evinizde boyanabilir bir duvar kağıdına yer vermek niyetinde değil iseniz, renkli duvar panelleri sizin için özellikle güzel bir alternatif olacaktır. Genellikle alçıdan imal edilen bu duvar panelleri, tıpkı boyanabilir duvar kağıtları gibi, oldukça farklı tonlara ev sahipliği yapabilir. Group Enerji Yapı Dekorasyon imzalı bu tasarım, duvar paneli kullanımı konusunda size rehberlik edebilir.
Dekorasyon konusunda çoğu zaman her motifin farklı bir anlamı vardır. Renklerden örnek vermek gerekirse, beyaz genel olarak zarafeti, saflığı ve temizliği sembollerken, mavi ve yeşil gibi doğal tonlar da akla doğal yaşamı çağrıştırır. Renklerin de ötesinde, kimi zaman motifler de anlamlara sahiptir. İşte bu sebepten ötürü, evinizdeki boyanabilir duvar kağıdının otantik bir motife sahip olmasını tercih edebilirsiniz.
Tıpkı duvar panelleri gibi, dış mekan blokları da çeşitli tonlara bürünebilir. Eğer evinizin ve/veya iş yerinizin dış cephesinin tıpkı içi gibi renkli bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız, bu örneği dikkatle incelemelisiniz. Öncelikle dış mekanda boyanabilir de olsa bir duvar kağıdına yer vermek, hem çok zahmetlidir hem de sık sık yenilemeyi gerektirir. İşte bu yüzden, Albox Mobilya imzalı bu örnekteki gibi bir dış mekan bloğu, evinizin dışını da içi gibi renkli bir hale getirebilir.
Evinize ruh kazandırma istiyor fakat tercihinizi boyanabilir duvar kağıdından yana kullanmak istemiyorsanız, boyanabilir ahşap bloklar da sizin için güzel bir alternatif olabilir. Genel olarak dikdörtgen şekle sahip olan bu bloklar, ahşaptan imal edilmesi sebebi ile de hem çok sağlam hem de oldukça doğal bir yapıya sahip. Üstelik oldukça dayanıklı olması sebebi ile de, boyayı üzerinde uzun süre tutabilir. Woodmywall'a ait olan bu tasarım, iç mekan duvarlarınızda renkli ahşap blok kullanımına dair size rehberlik edebilir.
Tıpkı daha önce de söylediğimiz gibi, sadelik her zaman bayağı görüntüler demek değildir. Akıllıca birkaç dokunuş, aykırı renkler kullanmadan ve aşırıya kaçmadan, sade bir modelin oldukça şık bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilir. Bu örnekteki boyanabilir duvar kağıdında ise önemli olan nokta, hiç şüphesiz renk seçimleri. Tercih edilen beyaz ve turuncu renkleri de, ortama gayet canlı bir hava katmış.
Kimi zaman da tercihinizi aykırı renklere yöneltmek isteyebilirsiniz. Aykırı renk kullanımı sayesinde, boyanabilir duvar kağıtlarınızın ortamda ilk dikkat çeken öge olmasını sağlayabilir, ayrıca duvar kağıtlarınızın dekorasyona sağladığı faydayı da arttırabilirsiniz. Fakat bu tarz renkleri kullanırken dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü çok az renk bu tarz tonlarla uyum oluştururken çok fazla renk aykırılık oluşturma yolunu seçiyor.
Yazımızın başında dikey şeritlerden bahsetmiştik, sonunda da yatay düz şeritlerden bahsedelim… Dikey şeritlerin aksine, yatay şeritlerde renk sırası oldukça önemlidir. Örneğin bu tarz yatay şeritlere sahip olan bir duvar kağıdını tercih ettiyseniz, boyayı uygularken aynı tondan üst üste iki kez kullanmanız, o tonun bütün duvar kağıdı üzerindeki etkisini arttırmasını sağlayabilir. İşte bu yüzden, bu tarz bir duvar kağıdı kullanacaksanız, renk dağılımını homojen bir biçimde gerçekleştirmeye özen göstermelisiniz.