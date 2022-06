Boyanabilir duvar kağıdı arayanlara pratik öneriler

Bir evdeki her mekan kendine has özellikler taşır. Burada özellikler kelimesinden aklınıza gelen her şey, aslında bu mekanların kendine has, sahip oldukları spesifik nitelikleri betimlemektedir. Örnek vermek gerekirse, yatak odanız, -yatak odası bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biridir- evinizdeki tüm diğer alanlardan farklıdır. Bu farklılık, gerek misyonundan gerek kullanılış amacından ve gerekse sahip olduğu havasından kaynaklanmaktadır. Bu durumu biraz daha iyi ifade etmek için, yatak odanız misafir ağarlayabileceğiniz bir mekan değildir. Bu sebepten ötürü tamamen size aittir. İşte bu sebepten ötürü, yatak odanızın dekorasyonu tamamen size kalmıştır. Bu durum da yatak odanızın kendine has, spesifik bir havaya sahip olmasının nedenlerinden biridir.

Evinizdeki bu tüm mekanlar, kendilerine has, onlara özgü bir havaya ve atmosfere sahip oldukları için, bu alanların her birinde kullanabileceğiniz dekoratif araçlar da farklılık gösterir. Örnek vermek gerekirse, mutfağınıza oldukça şık bir görünüm kazandırabilecek olan bir çatal bıçak kabı, oturma odanız için bir aksesuar olamaz. İşte bu dekoratif araç ayrımına benzer biçimde, evinizdeki mekanların sahip olduğu ana dekorasyon parçaları da birbirinden farklıdır. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, banyonuz için zorunlu bir ihtiyaç olan duşa kabin, sadece banyonuz içindir. Salonda ve/veya oturma odanızda tabi ki bu temel araca yer veremezsiniz. İşte bu temel dekorasyon parçalarından biri de duvar kağıtlarıdır. İlk bakıldığında, evinizin hemen her yerinde duvar kağıtlarına yer verebileceğinizi düşünebilirsiniz. Aslında eski tarz duvar kağıtlarından bahsediyor olsaydık, bu görüşünüzde haksız olurdunuz. Ama bu yazımızda, özellikle yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir dekoratif araçtan, boyanabilir duvar kağıtlarından bahsedeceğiz. Peki boyanabilir duvar kağıtlarını, bu yazımızda başrolü hak etmesini sağlayacak kadar eşsiz kılan şey nedir ? Bu sorunuza oldukça kolay biçimde cevap vermek mümkün. Boyanabilir duvar kağıtları oldukça kullanışlı ve eğer tabiri caizse eşsiz dekoratif araçlardır. Çünkü sahip oldukları motifleri sayesinde her zevke ve kişiye hitap etmelerinin yanı sıra, birçok tona ve renge bürünebilmeleri sayesinde de neredeyse hemen hemen her kişiye hitap edecek kadar geniş bir yelpazeye sahiptirler. İşte bu yüzden, boyanabilir duvar kağıtları evinizin her alanında arz-ı endam edebilir.

Peki boyanabilir duvar kağıdı alırken ve/veya uygularken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle boyanabilir duvar kağıdı konusunda da özenli bir biçimde seçim yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Evet, boyanabilir duvar kağıtları her tona bürünebilirler ama sahip oldukları motifler, sizin onlara biçeceğiniz renkler kadar değişken değildir. İşte bu yüzden, boyanabilir duvar kağıdı seçimi yaparken, bu kağıtların sahip olduğu motiflere dikkatlice bakın. Ayrıca bu motifler, duvar kağıdınızı kullanacağınız alana göre farklılık gösterebilir. Bu konuya dair örnek vermek gerekirse, salonunuzda kullanacağınız bir boyanabilir duvar kağıdında sanatsal motiflerin hakim olduğu bir kağıt uygun iken, çocuk odanız için seçeceğiniz duvar kağıdının doğaya has motiflere sahip olması daha yerinde olacaktır. Ayrıca, boyanabilir duvar kağıdınıza ruh kazandırırken de oldukça dikkatli olmanızda fayda var. Öncelikle yaygın biçimde kullanılan boyanabilir duvar kağıtlarının, oldukça incelik gerektiren motiflere sahip olduğunu hatırlatmak gerek. İşte bu sebepten ötürü, bu tarz ayrıntılı bir duvar kağıdı tercihi yapmışsanız, bir profesyonelle çalışarak duvar kağıdınızın daha harika bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Öte yandan, belli motiflerin belli renkler özdeşleştiği de söylenebilir. Örnek vermek gerekirse, dikey düz şeritler, tezat oluşturmak için oldukça elverişli olan motiflerdir. İşte bu sebepten ötürü, dikey şeritlere sahip bir boyanabilir duvar kağıdında siyah-beyaz, turuncu-mavi, kırmızı-yeşil, mavi-sarı gibi zıt renkler tercih etmek, dekorasyonunuza canlı bir görüntü sağlayabilir.