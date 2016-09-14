Evinizde deneyebileceğiniz fikirlerle 9 muhteşem giyinme odası

Günümüz dekorasyon trendlerinden bir tanesi giysiler için yatak odası ile bağlantılı ayrı bir oda oluşturmak. Giyinme odaları hem sayıca artan giysilerimizi düzgün bir şekilde depolamak hem de yatak odalarını kallavi gardıroplardan kurtararak daha ferah bir mekan oluşturmak adına oldukça faydalı bir alan. Yatak odası ile bağlantılı bir giyinme odasına sahip olabilmek için elbette en başından mimarinin ona göre yapılması gerekiyor. Ancak kullanılmayan küçük bir odanızı da giyinme odasına çevirebilirsiniz. Geniş yatak odası olanlar içinse, mekan içinde sonradan gerçekleştirilebilecek seperasyonlar sayesinde ayrı bir giyinme odası yaratmak mümkün. Giyinme odalarının olmazsa olmaz bazı unsurları vardır. Bu yazımızda kimisi Türkiye'den kimisi ise çeşitli ülkelerden tasarımcıların oluşturduğu giyinme odalarını bu olmazsa olmaz unsurları da tek tek anlatarak gezeceğiz. Farklı dekorasyon prensipleri ile tasarlanmış bu giysi odalarından bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz.
İskandinav stilin sade, sağlam, işlevsel çizgileri ile etnik ögelerin sıkça kullanıldığı Boho chic stilin bir arada kullanılmasından ortaya çıkan bu giyinme odası dekorasyonu hem çok şık hem de çok fonksiyonel! Birçok raf, çekmece ve askıdan oluşan karşılıklı duran iki beyaz gardıropta kapak kullanılmamış. Bol bol doğal gün ışığı sağlayan geniş pencerenin önüne bir makyaj masası yerleştirilmiş. Beyaz renkli ve sade bu mobilyalara patchwork döşemeli bir tekli koltuk ve puf ile yumuşak, uzun tüylü bir halı eşlik ediyor.
Kahverengi deri uzanma koltuğu ve kahverengi deri puflardan oluşan oturma grupları, ahşap zemini ve dana postu şeklindeki halısıyla fotoğrafta son derece asil ve şık bir giyinme odası görüyoruz.
Olmazsa olmaz unsur: Kusursuz bir aydınlatma. Hem mekanın ferah olması hem de eşyalarınızla uğraşırken ve giysi seçerken gözünüzün yorulmaması için iyi bir aydınlatma sisteminin olması zaruridir. Bunun için tavandan LED'li spotlar ya da özel dolap aydınlatma sistemleri seçebilirsiniz. Kapaklı olan dolaplarınız varsa, bunların iç aydınlatması için de seçenekler mevcut.
Eğer giyinme odanız doğal gün ışığı alacak pozisyonda değilse, dekorasyonunda açık ve hatta parlak renkleri tercih edebilirsiniz. Görüntüyü yansıtan metal yüzeyler de bunun için uygun olacaktır. Ayrıca kendinizi tepeden tırnağa görebileceğiniz bir ayna da son derece önemlidir.
Aynanın aydınlatmasına ekstra dikkat! Üzerinize yanlış açıyla düşen ışık koyu gölgeler yapar ve giysinin üzerinizde çirkin görünmesine ve hatta vücudunuz kötü görünmesine neden olur. Tepeden gelen yoğun bir spot ışığı yoğun gölgelere de neden olur, bu istediğimiz bir şey değil. Bu nedenle, boy aynası etrafında tam tepenize denk gelen sert bir ışığı tercih etmemelisiniz.
Yeteri kadar geniş bir giyinme odanız varsa ayakkabılarınız için de özel bir dolap yaptırabilirsiniz. Böylece giysilerinizi denerken aynada kendinizi baştan aşağı giyinmiş bir şekilde görebilirsiniz; her şey bir arada olur. Ayrıca takılarınız ve dekorastif aksesuarlarınız için de bir ada ünite muhteşem olabilir.
Ayrı bir giyinme odasında dolap kapakları elzem değildir ancak yine de tozlanmalara karşı dolaplarınızı kapatmak istiyorsanız, komple cam olan ve dolabın içeriğini olduğu gibi gösteren kapaklar tercih edebilirsiniz.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlanmış dolaplar; raf, çekmece ve askı oranı. Herkes için farklı olabilecek bu oranlar nedeniyle standart bir ürün yerine kendi giysilerinize göre size özel tasarlanacak bir ürün tercih etmelisiniz.
Giysi odalarının olmazsa olmaz unsurlarından biri mekanın uygun bir yerine, mümkünse de ortasında bir puf ya da koltuk yerleştirmektir. Bu oturak hem giyinirken size kolaylık sağlar hem de eşyalarınızı yerlerine yerleştirmeye fırsat bulamadığınız acil durumlarda, onları koymak için bir alan oluşturur.
Fotoğrafta oldukça çılgın bir fikir görüyoruz. Açık planlı bu yatak odasında karyola, küvet, lavabolar aynı mekanda. Odanın ortasında ise cam kabin içerisinde, yine cam ile biribirinden ayrılmış duş alanı ve giysi dolabı bulunuyor. Bu derece marjinal bir dekor tercih etmeyebilirsiniz ancak cam giysi dolabı fikrine sıcak bakmakta fayda var… Camdan imal edilmiş bir gardıropu duvar kenarına da koyabilir, mekanı daraltmadan giysilerini depolayabilirsiniz.
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