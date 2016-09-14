Evinizde deneyebileceğiniz fikirlerle 9 muhteşem giyinme odası

Günümüz dekorasyon trendlerinden bir tanesi giysiler için yatak odası ile bağlantılı ayrı bir oda oluşturmak. Giyinme odaları hem sayıca artan giysilerimizi düzgün bir şekilde depolamak hem de yatak odalarını kallavi gardıroplardan kurtararak daha ferah bir mekan oluşturmak adına oldukça faydalı bir alan. Yatak odası ile bağlantılı bir giyinme odasına sahip olabilmek için elbette en başından mimarinin ona göre yapılması gerekiyor. Ancak kullanılmayan küçük bir odanızı da giyinme odasına çevirebilirsiniz. Geniş yatak odası olanlar içinse, mekan içinde sonradan gerçekleştirilebilecek seperasyonlar sayesinde ayrı bir giyinme odası yaratmak mümkün. Giyinme odalarının olmazsa olmaz bazı unsurları vardır. Bu yazımızda kimisi Türkiye'den kimisi ise çeşitli ülkelerden tasarımcıların oluşturduğu giyinme odalarını bu olmazsa olmaz unsurları da tek tek anlatarak gezeceğiz. Farklı dekorasyon prensipleri ile tasarlanmış bu giysi odalarından bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz.