Hangisi daha güzel: Rustik mi, Modern mi?

Kotarması oldukça zor ancak başarılı bir şekilde yapılırsa da kusursuz bir dekorasyon sağlayan siyah – beyaz ikilisi tezatların muhteşem uyumuna harka bir örnek ve modern stilde de oldukça sık kullanılıyor. homify sayfalarında daha önce de işlediğimiz bir konu olan siyah beyaz dekorasyon hakkında daha fazla bilgi almak ve daha çok fotoğraf görmek için ’Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.