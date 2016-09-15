Hangisi daha güzel: Rustik mi, Modern mi?

Oturma odanızın dekorasyon stili konusunda kararsızlık yaşıyor, modern mi yoksa rustik stilde mi dekorasyon yapacağınıza karar veremiyorsanız, imdadınıza yetiştik! Bugün sayfamızda üç adet rustik, üç adet de modern dekorasyon stilinde döşenmiş oturma odası örneğini inceledik. Farklı renkler, farklı dokular ve elbette farklı çizgilere sahip olan bu odaları birbiri ile kıyaslayabilir, hangisinin sizin için daha davetkar göründüğüne karar vererek kendi oturma odanızın dekorasyonunu da buna göre şekillendirebilirsiniz.
Rustik dekorasyon stilinin en belirleyici özelliği yoğun ahşap kullanımıdır. Rustik dendiğinde yalnızca ahşap kır evlerinin kütüklerle ve kaba ahşaplarla yapılmış dekorasyonunu değil, günümüz trendlerine adapte edilmiş, kırsal stil ile harmanlanan, çok daha sade ve modern rustik dekorasyon stillerini de düşünmeliyiz. Rustik stil İskandinav stille dahi kombine edilerek son derece modern ancak bir o kadar da sıcak ve davetkar bir mekan oluşturulabilir.
Rustik dekorasyonu tercih etmek için illa bir kır evinde yaşamanız gerekmiyor. Şehrin göneğindeki apartman dairenizi de modernize edilmiş bir rustik stil ile dekore edebilirsiniz. Önemli olan stilin bütünlüğüne dikkat etmek ve ayrıntıyı önemsemek. Bunun için duvarlarınızı taş ya da harman tuğla ile kaplatabilir, mobilya ve aksesuarlar seçiminize de ona uygun şekilde yapabilirsiniz. Rustik stili tamamlanam içinse büyük saksılarda yeşil bitkiler kullanabilirsiniz.
Rustik deorasyonda ahşaptan sonra en çok kullanılan unsur da deridir. Deriyi kanepe ya da berjer koltuk döşemesinde kullanabileceğiniz gibi dana postu şeklindeki halılarda ya da koyun postu şeklindeki küçük kilimlerde de tercih edebilirsiniz. Gerçek deri yerine günümüz teknolojisi sayesinde kusursuz görünen imitasyonları da kullanabilirsiniz.
Modern stildeki dekorasyonun en belirleyici özelliklerinin başında, mobilya ve malzeme seçiminin yanı sıra mekanlarda boşluk hissi de gelmektedir. Modern bir dekorasyon için mekanı tıklım tepiş eşyalar ile doldurmamalı, son derece sade, boş ve havadar bırakmalısınız. Bunun için oerde ve halı gibi parçalardan vazgeçmeniz gerekebilir. Modern dekorasyonda ikonik mobilya parçaları kullanmak da mekana sofistike bir hava katacaktır. Fotoğrafta tasarımcı Marcel Breuer'in 1925-1926 yıllarında tasarladığı Wassily sandalyelerini* görmekteyiz.
Modern bir oturma odası tepeden tırnağa modern dekorasyon prensipleri ile döşenmiş olmalıdır. Buna mobilya seçimi, aydınlatma, halı ve perde gibi aksesuarlar, sehpalar hatta duvarlar ve duvara asılan tablolar da dahildir. Fotoğrafta kusursuz bir örnek görnmekteyiz. Bir önceki maddede de bahsettiğimiz üzere, bu örnekte de ikonik bir sandalye modeli görmekteyiz: Tasarımcı çift Charles ve Ray Eames'in LCW (Lounge Chair Wood) sandalyesi*.
Kotarması oldukça zor ancak başarılı bir şekilde yapılırsa da kusursuz bir dekorasyon sağlayan siyah – beyaz ikilisi tezatların muhteşem uyumuna harka bir örnek ve modern stilde de oldukça sık kullanılıyor. homify sayfalarında daha önce de işlediğimiz bir konu olan siyah beyaz dekorasyon hakkında daha fazla bilgi almak ve daha çok fotoğraf görmek için ’Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.