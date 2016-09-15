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Hangisi daha güzel: Rustik mi, Modern mi?

Özlem K. Özlem K.
CHIC TOWN BEBEK, 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Oturma odanızın dekorasyon stili konusunda kararsızlık yaşıyor, modern mi yoksa rustik stilde mi dekorasyon yapacağınıza karar veremiyorsanız, imdadınıza yetiştik! Bugün sayfamızda üç adet rustik, üç adet de modern dekorasyon stilinde döşenmiş oturma odası örneğini inceledik. Farklı renkler, farklı dokular ve elbette farklı çizgilere sahip olan bu odaları birbiri ile kıyaslayabilir, hangisinin sizin için daha davetkar göründüğüne karar vererek kendi oturma odanızın dekorasyonunu da buna göre şekillendirebilirsiniz. 

Rustik: Ahşaba övgü

CASA TECTÓNICA EN TIGRE, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Modern Oturma Odası
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Rustik dekorasyon stilinin en belirleyici özelliği yoğun ahşap kullanımıdır. Rustik dendiğinde yalnızca ahşap kır evlerinin kütüklerle ve kaba ahşaplarla yapılmış dekorasyonunu değil, günümüz trendlerine adapte edilmiş, kırsal stil ile harmanlanan, çok daha sade ve modern rustik dekorasyon stillerini de düşünmeliyiz. Rustik stil İskandinav stille dahi kombine edilerek son derece modern ancak bir o kadar da sıcak ve davetkar bir mekan oluşturulabilir. 

Rustik: Her detay önemlidir

Kütük Dilim Sehpa odywood Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
odywood

Kütük Dilim Sehpa

odywood
odywood
odywood

Rustik dekorasyonu tercih etmek için illa bir kır evinde yaşamanız gerekmiyor. Şehrin göneğindeki apartman dairenizi de modernize edilmiş bir rustik stil ile dekore edebilirsiniz. Önemli olan stilin bütünlüğüne dikkat etmek ve ayrıntıyı önemsemek.  Bunun için duvarlarınızı taş ya da harman tuğla ile kaplatabilir, mobilya ve aksesuarlar seçiminize de ona uygun şekilde yapabilirsiniz. Rustik stili tamamlanam içinse büyük saksılarda yeşil bitkiler kullanabilirsiniz.

Rustik: Deri unsurlar

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Kırsal Oturma Odası
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Rustik deorasyonda ahşaptan sonra en çok kullanılan unsur da deridir. Deriyi kanepe ya da berjer koltuk döşemesinde kullanabileceğiniz gibi dana postu şeklindeki halılarda ya da koyun postu şeklindeki küçük kilimlerde de tercih edebilirsiniz. Gerçek deri yerine günümüz teknolojisi sayesinde kusursuz görünen imitasyonları da kullanabilirsiniz.

Modern: Boş ve sade

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Oturma Odası
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Modern stildeki dekorasyonun en belirleyici özelliklerinin başında, mobilya ve malzeme seçiminin yanı sıra mekanlarda boşluk hissi de gelmektedir. Modern bir dekorasyon için mekanı tıklım tepiş eşyalar ile doldurmamalı, son derece sade, boş ve havadar bırakmalısınız. Bunun için oerde ve halı gibi parçalardan vazgeçmeniz gerekebilir. Modern dekorasyonda ikonik mobilya parçaları kullanmak da mekana sofistike bir hava katacaktır. Fotoğrafta tasarımcı Marcel Breuer'in 1925-1926 yıllarında tasarladığı Wassily sandalyelerini* görmekteyiz.

Modern: Stil bütünlüğü

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Modern bir oturma odası tepeden tırnağa modern dekorasyon prensipleri ile döşenmiş olmalıdır. Buna mobilya seçimi, aydınlatma, halı ve perde gibi aksesuarlar, sehpalar hatta duvarlar ve duvara asılan tablolar da dahildir. Fotoğrafta kusursuz bir örnek görnmekteyiz. Bir önceki maddede de bahsettiğimiz üzere, bu örnekte de ikonik bir sandalye modeli görmekteyiz: Tasarımcı çift Charles ve Ray Eames'in LCW (Lounge Chair Wood) sandalyesi*.

Modern: Siyah ve beyaz

Un living moderno, dymmuebles dymmuebles Oturma OdasıRaflar
dymmuebles

dymmuebles
dymmuebles
dymmuebles

Kotarması oldukça zor ancak başarılı bir şekilde yapılırsa da kusursuz bir dekorasyon sağlayan siyah – beyaz ikilisi tezatların muhteşem uyumuna harka bir örnek ve modern stilde de oldukça sık kullanılıyor. homify sayfalarında daha önce de işlediğimiz bir konu olan siyah beyaz dekorasyon hakkında daha fazla bilgi almak ve daha çok fotoğraf görmek için ’Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

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