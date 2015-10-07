10 şık taş desenli duvar kağıdı örneği

Yeni bir aldıysanız ve bu evin dekorasyonu konusunda aklınızda soru işaretleri bulunuyorsa ve/veya evinizdeki mevcut dekorasyondan artık sıkıldıysanız ve bu dekorasyonun yenilenmesi gerektiğini düşünüyorsanız, doğru adrese geldiniz. Homify bünyesindeki profesyoneller tarafından özenle seçilmiş olan geniş fotoğraf yelpazesi, aklınızdaki soru işaretlerinden bir nebze de olsa kurtulmanıza yardım edebilir. Bugünkü yazımızın konusu duvar dekorasyonuyla alakalı olacağı için, duvar ve zemin dekorasyonuyla alakalı sayfayı ziyaret ederek, neredeyse sayısız ve kaliteli örneğe yakından bakabilirsiniz.

Bir dekorasyonu oluşturmanın ilk yolu, hiç şüphesiz bu dekorasyonun ruh kazanacağı mekana bir ruh kazandırmaktır. Bu konu göründüğünden daha da önemlidir çünkü yarattığınız dekorasyon ne kadar şık olursa olsun, içinde bulunduğu mekanın genel hatları dekorasyonunuza gölge düşürecek nitelikteyse, dekorasyonunuz asla hak ettiği ilgi ve alakayı göremez. Peki bir dekorasyonu barındıracak olan mekana nasıl ruh kazandırılabilir ? Öncelikle en yaygın yol, tabi ki o mekanın duvarlarını boyamaktır. Burada 'boyamak' olarak kast ettiğimiz şey, boya-badana ikilisindeki boya ile uzaktan yakından ilgili değil. Çünkü bizim kast ettiğimiz anlamdaki boya, zorunluluktan değil, aksine mekanın şıklığını arttırmak için yapılır. Peki ya niyetiniz tek bir renk kullanarak ortamı daraltmak değil ise ne yapılabilir ? Aslında bu konuda yapılabilecek tek değil iki şey var. Öncelikle dekorasyonunuza yer vereceğiniz mekanda, farklı farklı renkler kullanabilirsiniz. Hatta birbiriyle taban tabana zıt olan renklere yer vererek, mekanda bir hareketlilik sağlayabilirsiniz. Fakat eğer ki amacınız boya gibi mekanın duvar yapısıyla çok yakından ilgili olduğu için birçok farklı etmene bağlı olan bir olaya girişmek değil ise, duvar kağıtları sizin için kurtarıcı olabilir. Bu konuda 'Acaba keyfime göre bir duvar kağıdı bulabilir miyim ?' şeklinde bir şüpheniz de olmasın, çünkü dekorasyona duyulan ilginin gün ve gün artmasından ötürü, duvar kağıdı piyasasında bir patlama yaşanmış durumda. İşte bu sebepten ötürü, isterseniz bir doğa manzarasıyla evinizin duvarlarını süsleyebilir, isterseniz de önceki konularımızda da görebileceğiniz üzere kendi seçtiğiniz motifli duvar kağıdını kendi zevklerinize bağlı olarak boyayabilirsiniz. Ya da belki tercihinizi bu yazımızın da kahramanı olan taş desenli duvar kağıtlarından yana kullanmak isterseniz. Bu tamamen size ve dekorasyonunuzu nasıl bir alanda sergilemek istediğinize bağlı.

Duvar kağıdı denilince nedense hemen hemen herkesin aklına ilk olarak sıkıcı motiflerin ve renklerin hakim olduğu duvar kağıtları gelir. Fakat neden evinizin salonunda taşların ve taş desenlerinin hakim olduğu bir duvar kağıdı kullanmayasınız ki ? Bu tarz duvar kağıtları evinizdeki havaya bir sıkıcılık katmayacağı gibi, aksine oldukça şık bir görüntüye de sebep olabilir. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken husus, seçeceğiniz taş desenli duvar kağıdı ile dekorasyonunuzun uyum sağlayıp sağlamayacağıdır. Çünkü eğer bu iki birbirinden bağımsız ve birbirine aykırı olur ise, ortaya pek hoş görüntüler çıkmayabilir. Öte yandan, ahşap mobilya kullanımının gün ve gün arttığı ve bu tarz duvar kağıtlarının da ahşabın her türlüsü ile kolayca bir uyum yakaladığı göz önünde alınırsa, ahşap dokunun hakim olduğu salonlarda ve oturma odalarında taş desenli duvar kağıtlarının kullanımının oldukça yerinde olacağı görülür. Fakat bu noktada sizi uyarmak bizim görevimiz; Taş desenli duvar kağıtları pek de renkli motiflere sahip değiller genellikle. İşte bu sebepten ötürü, renkli dekorasyonlardan hoşlanıyor iseniz ve tek renkli dekoratif araçlar size göre değil ise, taş desenli duvar kağıtlarından birazcık uzak durmanızda fayda var. Öte yandan, ciddi ve/veya sakin dekorasyonlardan hoşlanan okurlarımız, taş desenli duvar kağıtlarını hiç düşünmeden kullanabilirler.