10 şık taş desenli duvar kağıdı örneği

Yeni bir aldıysanız ve bu evin dekorasyonu konusunda aklınızda soru işaretleri bulunuyorsa ve/veya evinizdeki mevcut dekorasyondan artık sıkıldıysanız ve bu dekorasyonun yenilenmesi gerektiğini düşünüyorsanız, doğru adrese geldiniz. Homify bünyesindeki profesyoneller tarafından özenle seçilmiş olan geniş fotoğraf yelpazesi, aklınızdaki soru işaretlerinden bir nebze de olsa kurtulmanıza yardım edebilir. Bugünkü yazımızın konusu duvar dekorasyonuyla alakalı olacağı için, duvar ve zemin dekorasyonuyla alakalı sayfayı ziyaret ederek, neredeyse sayısız ve kaliteli örneğe yakından bakabilirsiniz.
Bir dekorasyonu oluşturmanın ilk yolu, hiç şüphesiz bu dekorasyonun ruh kazanacağı mekana bir ruh kazandırmaktır. Bu konu göründüğünden daha da önemlidir çünkü yarattığınız dekorasyon ne kadar şık olursa olsun, içinde bulunduğu mekanın genel hatları dekorasyonunuza gölge düşürecek nitelikteyse, dekorasyonunuz asla hak ettiği ilgi ve alakayı göremez. Peki bir dekorasyonu barındıracak olan mekana nasıl ruh kazandırılabilir ? Öncelikle en yaygın yol, tabi ki o mekanın duvarlarını boyamaktır. Burada 'boyamak' olarak kast ettiğimiz şey, boya-badana ikilisindeki boya ile uzaktan yakından ilgili değil. Çünkü bizim kast ettiğimiz anlamdaki boya, zorunluluktan değil, aksine mekanın şıklığını arttırmak için yapılır. Peki ya niyetiniz tek bir renk kullanarak ortamı daraltmak değil ise ne yapılabilir ? Aslında bu konuda yapılabilecek tek değil iki şey var. Öncelikle dekorasyonunuza yer vereceğiniz mekanda, farklı farklı renkler kullanabilirsiniz. Hatta birbiriyle taban tabana zıt olan renklere yer vererek, mekanda bir hareketlilik sağlayabilirsiniz. Fakat eğer ki amacınız boya gibi mekanın duvar yapısıyla çok yakından ilgili olduğu için birçok farklı etmene bağlı olan bir olaya girişmek değil ise, duvar kağıtları sizin için kurtarıcı olabilir. Bu konuda 'Acaba keyfime göre bir duvar kağıdı bulabilir miyim ?' şeklinde bir şüpheniz de olmasın, çünkü dekorasyona duyulan ilginin gün ve gün artmasından ötürü, duvar kağıdı piyasasında bir patlama yaşanmış durumda. İşte bu sebepten ötürü, isterseniz bir doğa manzarasıyla evinizin duvarlarını süsleyebilir, isterseniz de önceki konularımızda da görebileceğiniz üzere kendi seçtiğiniz motifli duvar kağıdını kendi zevklerinize bağlı olarak boyayabilirsiniz. Ya da belki tercihinizi bu yazımızın da kahramanı olan taş desenli duvar kağıtlarından yana kullanmak isterseniz. Bu tamamen size ve dekorasyonunuzu nasıl bir alanda sergilemek istediğinize bağlı.
Duvar kağıdı denilince nedense hemen hemen herkesin aklına ilk olarak sıkıcı motiflerin ve renklerin hakim olduğu duvar kağıtları gelir. Fakat neden evinizin salonunda taşların ve taş desenlerinin hakim olduğu bir duvar kağıdı kullanmayasınız ki ? Bu tarz duvar kağıtları evinizdeki havaya bir sıkıcılık katmayacağı gibi, aksine oldukça şık bir görüntüye de sebep olabilir. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken husus, seçeceğiniz taş desenli duvar kağıdı ile dekorasyonunuzun uyum sağlayıp sağlamayacağıdır. Çünkü eğer bu iki birbirinden bağımsız ve birbirine aykırı olur ise, ortaya pek hoş görüntüler çıkmayabilir. Öte yandan, ahşap mobilya kullanımının gün ve gün arttığı ve bu tarz duvar kağıtlarının da ahşabın her türlüsü ile kolayca bir uyum yakaladığı göz önünde alınırsa, ahşap dokunun hakim olduğu salonlarda ve oturma odalarında taş desenli duvar kağıtlarının kullanımının oldukça yerinde olacağı görülür. Fakat bu noktada sizi uyarmak bizim görevimiz; Taş desenli duvar kağıtları pek de renkli motiflere sahip değiller genellikle. İşte bu sebepten ötürü, renkli dekorasyonlardan hoşlanıyor iseniz ve tek renkli dekoratif araçlar size göre değil ise, taş desenli duvar kağıtlarından birazcık uzak durmanızda fayda var. Öte yandan, ciddi ve/veya sakin dekorasyonlardan hoşlanan okurlarımız, taş desenli duvar kağıtlarını hiç düşünmeden kullanabilirler.
Yazımızın başında taş desenli duvar kağıtlarından bahsederken ve tanımlarını yaparken, bir kez bile koyu ve/veya karanlık kelimelerinden faydalanmadık. Çünkü yine yazımızın da başında belirttiğimiz gibi, duvar kağıdı sektörü her gün biraz daha gelişiyor. İşte bu sebepten ötürü birçok farklı renkte duvar kağıdı bulmak mümkün. İşte bu örnekteki beyaz taşlara sahip olan, taş desenli duvar kağıdı da, duvar kağıdı sektöründeki bu gelişimin bir ürünü.
Taş desenli duvar kağıtlarının koyu ve/veya karanlık olmadığı doğru. Fakat pek de hareketli ve renkli dekoratif araçlar oldukları söylenemez. Daha çok ciddi ve/veya sakin desenlere sahiptirler. İşte bu yüzden, casual alanlarda kullanımları oldukça yaygındır. Üstelik sahip oldukları otantik hava da bir başka tercih sebepleridir.
Dekorasyon konusunda en önemli araçların başında renkler geldiğini hatırlatmak gerek. Tıpkı diğer tüm dekorasyonlar alanları gibi, taş desenli duvar kağıtlarında da renk tercihi oldukça özenli bir biçimde yapılmalıdır. Doğru renklere sahip olan bir duvar kağıdı, odadaki tüm havayı baştan sona etkileyebilir. Alsancak Mermer imzalı bu örnekte ise, beyaz taşların hakim olduğu bir dekorasyon görebilirsiniz. Sahip olduğu renk itibariyle insanın içini açan bir havaya sahip.
Taş desenli duvar kağıtlarının kullanım alanlarını salon ve oturma odasıyla sınırlamak yanlış olur. Bu sınırlı alanın aksine, oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Banyolar da bu alanlardan bir tanesidir. Özellikle bu tarz duvar kağıtlarının sağlamaya çalıştığı otantik hava, bir banyo için oldukça faydalı bir araç olacaktır. Bununla beraber, bir önceki örneğimizde ve yazımızın da başında belirttiğimiz üzere, renkleri dekorasyonun geneline uygun biçimde seçmekte fayda var. Alyans Mermer'e ait olan bu örnek, özellikle banyo gibi alanlarda kullanıma dair güzel bir rehber.
Oturma odaları da, taş desenli duvar kağıtlarının kullanım alanlarına giren mekanlardandır. Özellikle, bu tarz mekanlarda oldukça fazla zaman geçirmeniz ya da başka bir deyişle evinizde geçen zamanın büyük bir bölümünün bu tarz alanlarda geçmesi, oturma odası gibi alanlarda kullanacağınız taş desenli duvar kağıdını seçerken daha da özen göstermenizi mecburî kılıyor. Markatas imzalı bu dekorasyon, taş desenli duvar kağıtlarının oturma odasında kullanımına dair güzel bir örnek.
Taş desenli duvar kağıtlarının oldukça geniş bir kullanım alanının olduğundan bir önceki örneğimizde bahsetmiştik. Şimdiye kadar, banyo ve oturma odasından örnek verdik. Sıra mutfaklarda. Mutfaklar da, tıpkı diğer alanlar gibi akıllıca seçilmiş bir taş desenli duvar kağıdı sayesinde oldukça şık olabilecek mekanlardan. Bu örnekteki duvar kağıdında dikkat çeken nokta ise, oldukça ayrıntılı bir yapıya sahip olması.
Evinizin duvarları, belki de evinizde en çok hacme sahip olan alanlardır. İşte bu sebepten ötürü, bu duvarların dekorasyonu, odalarınızın ve bahçenizin dekorasyonu kadar önemlidir. Bu duvarlar için taş desenli duvar kağıtları tercih edebilirsiniz. Fakat duvarlarınızda monoton bir havaya yakalanmak istemezseniz, Afşaroğlu imzalı bu örnekteki gibi yatay şeritler yaratarak, dekorasyonunuza canlılık kazandırabilirsiniz.
Eğer tercihinizi ne duvar boyasından ne de taş desenli duvar kağıdında kullanmak niyetinde değil iseniz, üstelik duvarlarınızın çıplak kalmasını da istemiyorsanız, Woodmywall'a ait bu örnekteki gibi, renklendirilebilir ahşap duvar blokları kullanabilirsiniz. Genel olarak dikdörtgensel yapıya sahip oldukları için, birleştiklerinde yine dikdörtgensel bir şekil oluşmasına neden oluyorlar. Bu sayede duvarlarınızın tamamını kaplayabilirler.
Kimi zaman, bazı ögeler işlevsel yönlerini kaybederek yavaş yavaş bir dekorasyon aracına ya da bir aksesuara dönüşürler. İşte şömineler de, anlatmaya çalıştığımız ögelerden biridir. Fakat şöminenin bu dönüşümü tam olarak tamamladığı söylenemez. Hala işlevsel amaç için kullanılan şömineler mevcuttur. Fakat hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, Gkhnerdgn Architecture imzalı bu örnekte de görebileceğiniz üzere, doğru bir duvar kaplaması sayesinde, şömineniz oldukça şık bir görüntüye kavuşabilir.
Kimi zaman, dekore ettiğiniz alanın niteliği, kullandığınız dekoratif araçları ve bu araçları hangi maksatla kullandığınızı etkileyebilir. Çiftlik evleri, bahsettiğimiz konuya en güzel örnektir. Özellikle dekoratif amaçla birçok farklı ögenin kullanıldığı bu evler, kimi zaman da oldukça şık dizaynlara ev sahipliği yapabilirler, tıpkı bu örnekte de görülebildiği gibi.