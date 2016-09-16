​Şehir merkezinde rüya gibi bir ev

Bugünkü proje konusu için Sicilya'ya uzanıyoruz. Aslında iki ayrı konuttan oluşan bina dönüşüm projesinden sonra tek bir daire haline getirildi. Proje tasarımcısı Studiosal 14, kullanılamaz durumdaki eski binayı titizlikle elden geçirdi. Başta terası olmak üzerine yeni bir görünüme kavuşan evin içini gezelim.
Kent imajının önemli bir parçası olan tarihi bina zamansız zarafetiyle nefes kesici. Güneşli bir bölge olduğundan beyaz rengi dış cephe için uygun bir seçim. Alt katı ticari amaçlı kullanılan binanın ikinci katında bulunan balkonlar geleneksel çizgileriyle eve estetik katıyor.
Geniş terasın ilk bölümü oldukça davetkar. Duvarın her iki tarafına yapılan koltuklar konforlu ve büyük davetler için yeterli kapasitede. Ahşaptan örülme duvar terasa sıcaklık katarken yine ahşaptan yapılma çiçek yatakları mekanı güzelleştiriyor.
Terasın diğer tarafını gördüğümüz resimde büyüklük daha net anlaşılıyor. Bu açıdan terasın eve bağlantısı olan kalın ahşap kenarlı cam kapısını da görüyoruz. Binanın üstünde geniş beyaz saksılı çiçekler yerleştirilmiş.
Terasla ilgili son olarak yukarıdan çekilmiş bir kare görüyoruz. İki basamaklı küçük bir merdiven aracılığıyla çıkılan daha yüksek bölüm terasın yemek alanı. Sekiz kişilik bir masa bulunan bu kısım etrafını sarmalayan çiçeklerle daha da güzelleşmiş. Camdan yapılma yemek masasına siyah sandalyeler eşlik ediyor. Ek olarak terasla bitişik siyah minderli oturma alanları da var.
Son derece büyük terasıyla beraber evde veranda da bulunuyor. Cam çatılı veranda daha soğuk havalar için kullanışlı. Burası öğlen yemekleri için de ideal. Oldukça çağdaş tasarımlı yemek masası göz dolduruyor.
Evin genelinde hakim olan ahşap kullanımı mutfak duvarında da mevcut. Bunun dışında gayet sade ancak modern bir mutfak tasarımı söz konusu.
Tüm duvarları beyaza boyanmış salon konforlu olmakla birlikte sade bırakılmış. Geniş camları sayesinde oda doğal ışıktan faydalanıyor. Ahşaptan yapılma yer döşemesi çıplak bırakılarak halı kullanılmamış. Açık ve koyu griden oluşan iki kanepe yumuşak ve rahat görünüyor. Bunun dışında mobilya olarak iki adet siyah sandalye var. Bu az sayıdaki eşya dekorasyon için zayıf kalmış.
Yine salon gibi pek fazla eşya bulunmayan çalışma odası ahşabın sıcak tonlu parkeleri ve güzel ışık alan penceresiyle modern ve temiz bir tarza sahip. Mobilyaya gelince… Geometrik şekiller çalışma odasına karakterini veriyor. Cam masanın modern dizaynı ve beyaz sandalyelerin ayakları ile tavandaki siyah küp şeklindeki spot ışıklar tüm hatlarıyla birbirine son derece uyumlu.
Evdeki ilk yatak odası nispeten küçük olsa dahi yüksek tavanı ve bembeyaz duvarlarıyla ferahlık hissi sağlıyor. Duvara gömülü uzun raf depolama için işlevsel. Bunun dışında krem renkli yatak ve ilginç bir şekli olan lamba binanın tamamında olan minimalizmi yansıtıyor.
İkinci yatak odası diğer odadan hatta evin tamamından farklı, çünkü karanlık bir atmosferi var. Evin genelinde tercih edilen beyazlık burada kullanılmamış. Onun yerine pek fazla aydınlık sağlamayan pencere ile loş ışıklar, koyu tonlar tercih edilmiş. Ayrıca duvar dokusu dikkat çekici.
Evde yatak odası gibi iki adet banyo bulunuyor. İlk banyo daha koyu tonlu ve kompakt bir tasarıma sahip. Yine cam ve ahşap gibi malzemeler tercih edilmiş.
Diğer banyo ise daha küçük olmakla birlikte daha sıcak. Çünkü yoğun oranda ahşap kullanımı var.
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