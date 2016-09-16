​Şehir merkezinde rüya gibi bir ev

Terasla ilgili son olarak yukarıdan çekilmiş bir kare görüyoruz. İki basamaklı küçük bir merdiven aracılığıyla çıkılan daha yüksek bölüm terasın yemek alanı. Sekiz kişilik bir masa bulunan bu kısım etrafını sarmalayan çiçeklerle daha da güzelleşmiş. Camdan yapılma yemek masasına siyah sandalyeler eşlik ediyor. Ek olarak terasla bitişik siyah minderli oturma alanları da var.