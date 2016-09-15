5 çirkin banyo 5 büyük değişim

Banyo alanları genel olarak küçük hacimlere sahip alanlardır. Bu nedenle sade bir şekilde dekore edilmeleri gereklidir. Resimde yer alan banyonun önceki halinde oldukça kalabalık ve yoğun bir aksesuara sahip halini görüyorsunuz. Bu hali banyonun hem çok kalabalık ve dar olmasına neden olmuş hem de aksesuar fazlalığı nedeniyle kötü görünmesine neden olmuş.

Sağ tarafta ise yeniden dekore edilmiş, açık tonları sadeliği ve şıklığı ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip olmuş banyonun yeni halini görüyorsunuz. Estetik ve zarafet dolu banyonun yeni hali evin en güxel alanlarından biri olmuş.