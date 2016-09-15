5 çirkin banyo 5 büyük değişim

Homify bu gün banyo dekorasyonlarının muhteşem dönüşümlerinden örnekleri bir araya getirerek sizlere öncesi ve sonrası banyolar arasındaki büyük farklara tanık olma şansı veriyor. Çirkin bir şekilde dekore edilmiş, kötü görsellere sahip oldukça kasvetli banyoların yenilenerek, dönüştürülerek muhteşem banyolar haline getirildiği titiz çalışmaları içeren dekorasyon örnekleri ile bir banyonun ferah ve iç açıcı bir dekorasyona sahip olması için gerekli olan uygulamaların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak ve kendi banyolarınızı yenilerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilip tüm püf noktalara hakim olacaksınız. Öncesi ve sonrası değişimleri yakından inceleyelim.
Bir banyo küçük bir hacme sahip olsa da yapılacak dekorasyon ile şık bir banyo haline getirilerek insanı mutlu eden bir görüntüye ve dekorasyona sahip olabilir. Resimde yer alan banyo küçük ve kötü bir dekorasyona sahip olduğu için itici ve kasvetli bir görünüme sahip banyo olarak insanı huzursuz eden bir özelliğe sahip. Bu alan baştan aşağı yenilenerek fayans renklerinin değiştirilmesi, kapı kasası ve kapının dekoratif bir kapı olması ve aydınlatması ile modern bir banyo hakline getirilmesi ile çirkin ve kasvetli halinden kurtarılmış olur.
Banyo alanları genel olarak küçük hacimlere sahip alanlardır. Bu nedenle sade bir şekilde dekore edilmeleri gereklidir. Resimde yer alan banyonun önceki halinde oldukça kalabalık ve yoğun bir aksesuara sahip halini görüyorsunuz. Bu hali banyonun hem çok kalabalık ve dar olmasına neden olmuş hem de aksesuar fazlalığı nedeniyle kötü görünmesine neden olmuş.
Sağ tarafta ise yeniden dekore edilmiş, açık tonları sadeliği ve şıklığı ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip olmuş banyonun yeni halini görüyorsunuz. Estetik ve zarafet dolu banyonun yeni hali evin en güxel alanlarından biri olmuş.
Resimde banyonun açık renklerde dekore edilmesine rağmen kötü bir görüntüye sahip olduğu halini görüyorsunuz. Dekorasyon tamamen beyaz fayanslar ve banyo mobilyaları ile yapılmış zeminin kiri ve fayans paslanması banyonun kötü bir banyo olmasına neden olmuş.
Bembeyaz banyo renkli taşlarla kaplanarak görselliği artırılan, zemin kaplaması ve mobilyaları ile şık, zarif bir banyo da olması gereken tüm güzelliklere sahip bir banyo haline getirilmiş. Ayna seçimi banyo içindeki renk tercihleri oldukça şık ve zarif bir banyo ortaya çıkarılmasını sağlamış.
Resimde yenilenmiş dekore edilmiş olan banyonun öncesi ve sonrası arasındaki devasa farkı görüyorsunuz. Sol tarafta koyu ve birbiri ile uyumsuz renklerin bir arada olduğu kasvetli ve itici bir görsele sahip olan banyonun önceki hali yer alıyor. Koyu kırmızı fayanslar ve turkuaz küvet banyo konseptine hiç uymadığı gibi çirkin görünmesine neden olmuş.
Sağ taraftaki resimde yenilenen ve açık tonlarda dekore edilmiş, pencere ile aydınlatılmış, iç açıcı bir dekorasyona sahip banyonun yeni halini görüyorsunuz. Oldukça şık ve uyumlu bir şekilde dekore edilen banyo eski haline göre baştan yaratılmış bir şaheser gibi duruyor.
Resimde çatı katına yapılmış ve kullanıla kullanıla harabe haline gelmiş bir banyo yer alıyor. Aydınlatılmayan, karanlık ve her yanı dökülen bu banyo yenileme işlemleri ile şık zarif ve muhteşem bir banyo haline getirilebilir ve evin en geniş alanlarından biri olarak yaşam alanı olarak da kullanılabilir.
Harabe halinde olan banyo yenilenerek resimde yer alan modern çatı katı banyosu haline getirilmiş. Önce pencereler ve aydınlatma tasarımı ile muhteşem bir aydınlığa sahip hale getirilen banyo sonrasında modern banyo mobilyaları ve cam duş kabini ile modern, şık ve insana huzur veren bir banyo haline getirilmiş.