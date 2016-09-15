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Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 6 huzur sembolü

umit atdağ umit atdağ
Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Modern Evler
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Güzel bir eve sahip olmak ve rahat bir yaşam sürmek hepimizin hayalidir. Bu hayale ulaşmak için evimizi daha özel ve daha zarif bir şekilde dekore ederiz. Dünya üzerinde insanların hayallerinden daha güzel olan ve gördüğünüzde içinize sımsıcak bir duygunun yerleştiği özel tasarımlara sahip evler olduğu gibi ülkemizde de bu tür evler vardır. Türkiye'de  huzur sembolü olan tasarımı, mimarisi ve görselliği ile sizi mest eden, ilk gördüğünüzde kanınızın kaynadığı ve sizi içine çeken ev modelleri son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu gün homify ev dekorasyonları içinde yer alan ve Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan bu ev modellerine misafir oluyoruz. Bu evleri gördüğünüzde içinizi huzur kapladığı gibi eve sahip olma duygusu tüm benliğinizi sarıyor.

Doğa evi

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Ülkemizde doğanın kalbinde gizli kalmış olan bir inci gibi güzel ve çekici bu ev insana huzur veren, içine girdiğinizde doğal yaşam sürebileceğiniz ve genç kalmanızı sağlayan bir ev olarak sizleri bekliyor. Kışlık evi, bahar evi ve yazlık bölümleri bulunan bu evin renk tercihleri de özel bir şekilde yapılarak  doğa ile iç içe sırıtmayan ve şıklığından ödün vermeyen bir ev olarak inşa edilmiş. Ağaçların içinde yürüyüş yollarına sahip olan ve görselliği ile kartpostal için manzara olarak kullanılabilecek kadar güzel olan bu ev Ülkemizin batısında yer alıyor.

Kır evi

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bodrum'un yüksek zirvelerinden birinde yer alan ve manzaranın ayaklarınız altında olduğu bu kır evi  sizlere köy yaşantısının esintisini yaşatıyor. Bir kır evi konseptinde inşa edilmiş olan bu ev doğal verandası ve sahip olduğu yüksek manzarası ile sabah kahvaltısında akşam yemeklerinde ruhunuzu deşarj edip kendinizi yenilemenizi sağlıyor.

Modern ve şık

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Akdeniz Evler
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Bir evin yaşanabilir bir ev olması  ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi için şık ve zarif olması kadar modern de olması gereklidir. Resimde yer alan ve ülkemizde inşa edilmiş olan bu ev örneğinde olduğu gibi her katına veranda ve teras tasarımı yapılmış, bahçe düzenlemesinin yanında renk seçimleri ile de insanlarda mutluluk hormonu salgılatan bir ev olarak herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev olarak karşımızda duruyor.

Ahşap evler

homify
homify

homify
homify
homify

Ahşap evler genel olarak ülkemizin ormanlık alanlarının yoğun olarak bulunduğu toroslar, karadeniz ve batı ege bölgelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Resimde yer alan ve doğallığı, şıklığı, zarafeti ile insanı büyüleyen bir ev olan bu örnek evimiz hem doğa da yer alması hem de doğal malzemelerden inşa edilmiş olması nedeniyle size uzun bir yaşam vadediyor.

Zirvenin hakimi

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Tüm manzarayı ayaklarınızın altında olmasını sağlayan bu evimiz sahip olduğu konumu, denizin ayaklar altında olması ve doğal güzelliği ile görenlerin hayranlığını kazanıyor. Yüksek bir tepe üzerinde yer alıyor olması çok güzel bir manzaraya sahip olmasını sağladığı gibi denizin ufkunun da salon manzarası olmasını sağlamış. Ahşap kaplama evin dış cephe güzelliğini artırdığı gibi soğuk ve sert havalarda yalıtım görevi görüyor.

İstanbul'da bir çiftlik

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE – OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

İstanbul gibi kalabalık ve gürültüsü trafiği bol olan bir şehirde kafa dinleyebileceğiniz bir ev olarak inşa edilmiş ve Ömerli bölgesinde yer alan bu ev bir çiftlik havasına sahip olsa da doğal bir köy evi şeklinde kullanılmaktadır. Yapısı, tasarımı ve mimarisi ile size köy yaşantısı içinde bırakacak olan bu ev  yeşil alan oranı, çim alanı ve ağaçları ile dinlenip kendinizi yenileme fırsatı veriyor.

Geniş evleri aratmayan olağanüstü bir stüdyo daire
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