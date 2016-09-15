Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 6 huzur sembolü

Güzel bir eve sahip olmak ve rahat bir yaşam sürmek hepimizin hayalidir. Bu hayale ulaşmak için evimizi daha özel ve daha zarif bir şekilde dekore ederiz. Dünya üzerinde insanların hayallerinden daha güzel olan ve gördüğünüzde içinize sımsıcak bir duygunun yerleştiği özel tasarımlara sahip evler olduğu gibi ülkemizde de bu tür evler vardır. Türkiye'de huzur sembolü olan tasarımı, mimarisi ve görselliği ile sizi mest eden, ilk gördüğünüzde kanınızın kaynadığı ve sizi içine çeken ev modelleri son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu gün homify ev dekorasyonları içinde yer alan ve Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan bu ev modellerine misafir oluyoruz. Bu evleri gördüğünüzde içinizi huzur kapladığı gibi eve sahip olma duygusu tüm benliğinizi sarıyor.