Dekorasyonunuza ilham verecek 8 mutfak tasarımı

Mutfak dekorasyonu, bütün bir ev içerisinde üzerine en çok düşünülen dekorasyon olabilir. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta dinlenmek için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Buna bir de yemek masası ve konforlu mobilyalar eklenince mutfak dekorasyonu ciddi bir özene ihtiyaç duyacaktır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir yerleşim sağlamak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, fonksiyonel kullanım ve depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, üzerine düşünerek ve ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyonu yaparken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak en ideal ve kullanışlı mutfak dekorasyonu için muhakkak bir uzmandan danışmanlık almanız gerektiğini söyleyebiliriz. Su ve tesisat işlerinden aydınlatmasına, elektrikli aletlerin bağlantılarından tezgahına kadar her detay ayrı bir uzmanlık gerektireceğinden mutfak dekorasyonunu bilinçsizce kurmak sonradan birçok soruna yol açabilir. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri en kısa yoldan verebilir ve mutfağınızın bütün ihtiyaçlarını sizin yerinize planlayabilirler. Sizin tek yapmanız gereken nasıl bir mutfak istediğinize karar vermek olacaktır. Biz de bu yazımızda sizlere, mutfağınızda hangi özellikleri istediğinizi seçebilmeniz için 8 farklı mutfak tasarımı tanıtacağız. Birbirinden güzel özellikler barındıran bu mutfaklar ilham kaynağınız olabilir.
Granit tezgahlar doğal taş sınıfında değerlendirilen tezgah malzemelerindendir. Doğada bulunduğu haliyle değerlendirilen bir malzeme olduğundan karışık renklere sahiptir fakat birçok farklı renk tonunu bulmak mümkün. Dekorasyonunuza uygun bir renkte granit tezgah seçerek son derece dayanıklı ve sağlam bir tezgaha kavuşabilirsiniz. Granit tezgahlar sağlam yapıları nedeniyle uzun yıllar sorunsuz kullanılabilirler ancak parlaklığını zaman içinde yitirebileceğinden arada bir cilalatmak gerekebilir. Tezgah malzemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için
Mutfak tezgahı için en uygun malzeme hangisidir? başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Mutfak dekorasyonunda en çok dikkat çeken dolap modelleri genelde koyu renklerden çıkıyor. Sağlam bir kontrast sağladığından ya da kir ve lekeyi kolay belli etmeyen özelliklerinden dolayı tercih edilebiliyorlar. Eğer siz de yağ ve kir lekeleriyle çabucak sararan bir dolap istemiyorsanız koyu renk tasarımları düşünebilirsiniz.
Mermer malzeme de granit gibi doğal taş sınıfında değerlendirilen bir üründür. Granit gibi karışık renklerde ve birçok farklı tonda bulunabilen mermerlerin granitlere göre tek dezavantajı asitli gıdaların mermer üzerinde iz bırakabiliyor olmasıdır. Cilalanarak bu izlerden kurtulmanız mümkün olsa da bu size bir kullanım zorluğu yaşatacaktır. Bunun dışında mermer tezgahlar şıklığı ve sağlamlığı ile en çok tercih edilenlerden biridir.
Ferah ve ışıl ışıl bir mutfak dekorasyonu istiyorsanız sleek ve cilalı yüzeylerden oluşan bir dekorasyon seçebilirsiniz. Lake ve epoksi gibi parlak yüzeylere sahip malzemeler ve endüstriyel görünümlü ekipmanlar seçerek siz de böyle aydınlık bir mutfak oluşturabilirsiniz.
Mermer malzeme sağlamlığı ve dayanıklılığının yanı sıra şıklığı ile de oldukça dikkat çeken bir ürün. Özellikle kaliteli ve siyah renk mermerler birçok ünlü tasarımda kendine yer buluyor. Ahşap dolaplar ile muhteşem bir uyum oluşturan siyah mermeri siz de mutfak dekorasyonunuzu güzelleştirmek için kullanabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonlarında stil olarak genelde karşımıza modern stil özellikleri çıksa da klasik çizgilerin de çok sık kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle mutfak dolaplarında klasik stilin işlemeli ve oymalı tarzını görebiliyoruz. Eğer bu tarz ağır dekorasyonları beğeniyorsanız mutfak dolaplarınızı klasik stil özellikleri taşıyan modellerden seçebilirsiniz.
Beyaz renk en dar alanları bile ferahlatabilen bir özelliğe sahip olduğundan özellikle geniş olmayan mutfaklarda tercih ediliyor. Işığı mükemmel yansıtan ve odaya aydınlık kazandıran yapısı her dekorasyonun birincil ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca beyaz dekorasyon lekeyi hemen belli edeceğinden hiçbir kirin kalıcı olmasına izin vermez. Hijyen tutkunları için ideal.
Mutfağınızın açıldığı bir teras ya da balkon varsa çok şanslısınız. Siz de geniş fransız camlarını kullanarak muhteşem teraslı mutfaklara sahip olabilirsiniz. Günün her saatini geçirebileceğiniz bu mutfaklar evinize değer katacaktır. Teraslı bir mutfak dekorasyonu oluşturmak için tek ihtiyacınız küçük de olsa bir balkon ve uzman bir dokunuş.