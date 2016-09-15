Dekorasyonunuza ilham verecek 8 mutfak tasarımı

Mutfak dekorasyonu, bütün bir ev içerisinde üzerine en çok düşünülen dekorasyon olabilir. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta dinlenmek için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Buna bir de yemek masası ve konforlu mobilyalar eklenince mutfak dekorasyonu ciddi bir özene ihtiyaç duyacaktır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir yerleşim sağlamak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, fonksiyonel kullanım ve depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, üzerine düşünerek ve ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyonu yaparken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak en ideal ve kullanışlı mutfak dekorasyonu için muhakkak bir uzmandan danışmanlık almanız gerektiğini söyleyebiliriz. Su ve tesisat işlerinden aydınlatmasına, elektrikli aletlerin bağlantılarından tezgahına kadar her detay ayrı bir uzmanlık gerektireceğinden mutfak dekorasyonunu bilinçsizce kurmak sonradan birçok soruna yol açabilir. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri en kısa yoldan verebilir ve mutfağınızın bütün ihtiyaçlarını sizin yerinize planlayabilirler. Sizin tek yapmanız gereken nasıl bir mutfak istediğinize karar vermek olacaktır. Biz de bu yazımızda sizlere, mutfağınızda hangi özellikleri istediğinizi seçebilmeniz için 8 farklı mutfak tasarımı tanıtacağız. Birbirinden güzel özellikler barındıran bu mutfaklar ilham kaynağınız olabilir.