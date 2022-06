En orijinal yerli lamba modelleri

Ev dekorasyonunda genellikle kanepe, masa ya da dolap gibi büyük ve yer kaplayan unsurların seçimine ve odayla uyumuna özen gösterir, bunlara kafa yorarız. Ama diyelim bunları değiştirme imkânınız yok ve evinizde yine de farklı bir hava estirmek, küçük bir dokunuşla oturma odanızı monotonluktan kurtarmak istiyorsunuz. Tabii ki bunun en güzel ve ekonomik yolu ufak tefek aksesuarlarla evinizi zenginleştirmekten geçiyor. Kimi zaman iyi seçilmiş ve doğru yere yerleştirilmiş küçücük bir mum bile evin genel manzarasına olumlu etki edebilir. Ama aslında aksesuar deyince ilk akla gelen unsurlardan biri lambalar. Zira lamba, hem işlevselliği bulunan pratik bir akesuar, hem de piyasadaki lamba çeşitliliği sayesinde her eve, her zevke, her tarza ve tabii ki her keseye uygun bir lamba bulmak mümkün.

Bugün evinde çok fazla para ve emek harcamadan değişiklik yapmak isteyen okurlarımız için hepsi de Türkiye'de yerli firmaların elinden çıkmış olan son derece orijinal ve zarif lambalardan bir derleme hazırladık. İşte evinizin havasını değiştirebilecek olan dört yerli malı lamba örneği.