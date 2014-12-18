En orijinal yerli lamba modelleri

Ev dekorasyonunda genellikle kanepe, masa ya da dolap gibi büyük ve yer kaplayan unsurların seçimine ve odayla uyumuna özen gösterir, bunlara kafa yorarız. Ama diyelim bunları değiştirme imkânınız yok ve evinizde yine de farklı bir hava estirmek, küçük bir dokunuşla oturma odanızı monotonluktan kurtarmak istiyorsunuz. Tabii ki bunun en güzel ve ekonomik yolu ufak tefek aksesuarlarla evinizi zenginleştirmekten geçiyor. Kimi zaman iyi seçilmiş ve doğru yere yerleştirilmiş küçücük bir mum bile evin genel manzarasına olumlu etki edebilir. Ama aslında aksesuar deyince ilk akla gelen unsurlardan biri lambalar. Zira lamba, hem işlevselliği bulunan pratik bir akesuar, hem de piyasadaki lamba çeşitliliği sayesinde her eve, her zevke, her tarza ve tabii ki her keseye uygun bir lamba bulmak mümkün.
Bugün evinde çok fazla para ve emek harcamadan değişiklik yapmak isteyen okurlarımız için hepsi de Türkiye'de yerli firmaların elinden çıkmış olan son derece orijinal ve zarif lambalardan bir derleme hazırladık. İşte evinizin havasını değiştirebilecek olan dört yerli malı lamba örneği.
Lamba, boyun değil işlevin önemli olduğu aksesuarlardan biri ve kimi zaman küçük bir boyutla büyük bir etki yaratmanız mümkün. İstanbul'da bulunan ve özel tasarım objeleri üzerine yoğunlaşan GAIA&GINO adlı şirketin koleksiyonunda bulunan bu ilginç ürün, tam da bunun bir örneği aslında. Dizaynı bu alanda dünya çapında isim yapmış bir tasarımcı olan Arik Levy'ye ait olan ve bir cam fanusu andıran lamba, gerek metalik alt kısmı, gerekse de cam muhafaza içindeki kafesi andıran zarif ana bölümüyle özellikle modern, minimalist ya da endüstriyel tarza sahip her türlü mekânla kusursuz uyum sağlayacaktır.
Tasarımcıların kendilerini en rahat ve özgür hissettikleri ürünlerden biri olan lambalarda çeşitlilik de bununla doğru orantılı olarak artıyor. İstanbul'da bulunan ve orijinal mobilya ve aksesyar tasarımlarıyla dikkat çeken Daedalus Furniture'a ait olan bu ürün de tamamen özgün tasarımıyla dikkat çekiyor. Nazar Şigaher tarafından tasarlanan ve
Some Lamp olarak adlandırılan ürün 10 parçanın herhangi bir bağlantı elemanı kullanılmadan bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş ve parçaların açılı dizilimindeki mantık, ışık kaynağının perdelenmesini sağlamak olarak açıklanıyor. Sonuçta ortaya, sadece modern tarza sahip bir odada değil, ahşap ağırlıklı, rustik ya da country tarzı evler için de ideal aksesuar olabilecek bir ürün çıkmış.
Salonunuzda atıl kalan ya da genel ahengi bozduğunu düşündüğünüz bir köşe varsa, ayaklı bir lambayla bu dertten kurtulabilirsiniz. Renk ve tarz olarak evinize uygun olmak şartıyla bunun için en güzel adaylardan biri de dikey bir zarafet örneği olan bu lamba. İstanbul'da bulunan Bucca Design'ın ürünlerinden biri olan ve şirketin
Campo olarak adlandırdığı lamba, ilk bakışta asil görünümüyle olduğu kadar, koyu ve göze batmayan rengi sayesinde birçok farklı renk paletiyle uyum sağlama kapasitesiyle de dikkat çekiyor.
Lamba konusunda tasarımcıların rahatlık ve esnekliğine sınır olmadığını söylemiştik. Bu esnekliğe akla gelmeyecek malzemeleri birleştirip sentezler oluşturmak da dahil. Tıpkı üstü dantel kaplı bu cam lamba da olduğu gibi. İstanbul'da bulunan tasaırm ve mimarlık ofisi Parlaq Interiors'a ait olan ürün, şirket tarafından sınırlı sayıda üretilmiş ve tamamen el yapımı olan dantel kısmıyla dikkat çekiyor. Şirketin
Heritage olarak adlandırdığı lamba yekpare cam gövdesi ve krom kaplı metal aksamıyla modern, endüstriyel ve mesafeli bir görünüm verirken, dantel ilavesiyle birdenbire dönüşüm geçirerek çok daha sıcak ve evcil bir karaktere bürünüyor. Bu eklektizmiyle birçok farklı tarzla uyum sağlama kapasitesine sahip, özel bir ürün.
Peki bu lambalardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.