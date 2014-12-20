Orijinal ve yerli malı mobilyalar

Apartman dairelerinde veya bahçesiz evlerde çocuk olmak ne yazık ki pek keyifli bir şey değil. Günümüzde çoğu çocuğun bu şekilde büyümek zorunda olduğunu bilmek can sıkıcı bir durum. İşte bu noktada çocuk odası takımının önemi ortaya çıkıyor. Çocuğun enerjisini atmasını ve hayalgücünü geliştirmesini sağlayacak imkanların odasında sunulması gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Etiler merkezli Lacote Design da tasarımlarıyla bu ihtiyaca cevap veriyor. Çiftlik temalı bu çocuk odası takımı, her çocuğun hayalini süsleyecek bir şıklığa sahip. Tamamen ahşaptan yapılan ve doğal bir görünümün hakim olduğu bu takımda, çocuğunuzun hayalgücünü geliştireceği maceralar için fazlasıyla yer var.