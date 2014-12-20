Orijinal ve yerli malı mobilyalar

Mobilya denince akla ilk gelen ülkelerden birinde yaşamadığımız kesin. İtalyan mobilyalarının şıklığı yahut İsveç mobilyalarının kullanışlı estetiği gibi Türk mobilyasının meşhur olduğu bir nokta yok. Fakat son yıllarda tasarımcılarımızın çalışmaları, belli bir Türk tarzı yakalamaya yönelik güçlü adımlar olarak yorumlanabilir. Farklı tarzların bir araya getirilerek oluşturulduğu bir stil olarak yorumlanabilecek yerli tasarım çizgimizin nadide örneklerini sizler için derledik. Türk tasarımcıların kataloglarından seçilen klas parçalara göz atmak istiyorsanız bize katılın!
Mobilyaların fazla yer kaplamaması, minimalist tasarım çizgisine sahip ufak evler için dikkat edilmesi gereken bir nokta. Salonda veya oturma odasında hantal bir kanepe yerine, göz alıcı zariflikte ufak bir oturma grubunun yer alması pek çok ev sahibinin tercih edeceği bir şey. Beyoğlu merkezli Daedalus Furniture'un katalogu da böyle tasarımlarla dolu. Bunlardan en çarpıcı olanı Emre Evrenos imzalı, Inn adını taşıyan bu kanepe. Kenarındaki ahşap paneller değiştirilebilen bu kanepe, farklı renkleri uygun şekilde bir araya getirerek zarif bir görünüm sunuyor. Grinin hakim olduğu kanepeyi, iki farklı renkteki kırlent canlandırıyor. Ahşap kolçaklar da bu modern tasarıma, klasik bir hava katıyor.
Köşe takımları Türk evlerinin vazgeçilmezidir. Geniş salonlarda veya oturma odalarında mutlaka kendine yer bulabilen köşe takımları, modern tasarım çizgisinde de son yıllarda sıkça tercih ediliyorlar. Kullanışlı olmalarının yanı sıra bulundukları odanın havasına hakim olan bu takımların şık bir örneğini fotoğrafta görüyoruz. Alp Nuhoğlu'nun imzasını taşıyan Pop isimli bu takım, asalet vurgusu yapan bordo rengiyle dikkat çekiyor. Metalik ayaklarıyla ve keskin çizgileriyle minimalist tasarımın sınırlarını zorlayan Pop, genç çiftlerin tercih edeceği cinsten bir oturma grubu olarak göze çarpıyor.
Eski, kenarı oymalı koltukların yeniden moda olduklarını görmek gerçekten sevindirici. Tabii bu koltuklar, günümüz tasarım dünyasında kendilerine yer bulurken modern dünyaya ait tasarım yorumlarını da taşımak zorunda kalıyorlar. Fotoğraftaki koltuklar Galleria Gaia'nın ürünleri. Seri üretim mobilyaların sıkıcılığından bunalanlar içi sipariş üzerine çalışmalar yapan bu galeri, şık berjer takımını modern bir desene sahip kumaşla kaplayarak günümüze kazandırmış. Ortadaki valizden bozma sehpa ise bu takıma ihtiyaç duyduğu temayı yolculuk olarak vermiş.
Apartman dairelerinde veya bahçesiz evlerde çocuk olmak ne yazık ki pek keyifli bir şey değil. Günümüzde çoğu çocuğun bu şekilde büyümek zorunda olduğunu bilmek can sıkıcı bir durum. İşte bu noktada çocuk odası takımının önemi ortaya çıkıyor. Çocuğun enerjisini atmasını ve hayalgücünü geliştirmesini sağlayacak imkanların odasında sunulması gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Etiler merkezli Lacote Design da tasarımlarıyla bu ihtiyaca cevap veriyor. Çiftlik temalı bu çocuk odası takımı, her çocuğun hayalini süsleyecek bir şıklığa sahip. Tamamen ahşaptan yapılan ve doğal bir görünümün hakim olduğu bu takımda, çocuğunuzun hayalgücünü geliştireceği maceralar için fazlasıyla yer var.
Genç odası tasarlamak pek de kolay bir iş değildir. Çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe doğru yol alan bir insanın her ihtiyacına cevap verecek bir tasarım bulmak gerçekten güçtür. Ancak Cihat Özdemir'in imzasını taşıyan bu genç odası takımı, belli bir yaş grubundaki her gencin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Ranza takımı şeklinde tasarlanan yatak ve çalışma masası, tasarımı hareketli hale getiriyor. Bu bölmelerin yanında yer alan üniteler de kitaplık olarak kullanılabiliyor. Odayı bir arada tutan tek bir üniteyle çok şık bir görünüm elde edilen bu tasarım, sıkıcı olmadan gençlerin hareketli dünyasına uyum sağlayabiliyor.