Orijinal ve yerli malı mobilyalar

Genç odası tasarlamak pek de kolay bir iş değildir. Çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe doğru yol alan bir insanın her ihtiyacına cevap verecek bir tasarım bulmak gerçekten güçtür. Ancak Cihat Özdemir'in imzasını taşıyan bu genç odası takımı, belli bir yaş grubundaki her gencin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Ranza takımı şeklinde tasarlanan yatak ve çalışma masası, tasarımı hareketli hale getiriyor. Bu bölmelerin yanında yer alan üniteler de kitaplık olarak kullanılabiliyor. Odayı bir arada tutan tek bir üniteyle çok şık bir görünüm elde edilen bu tasarım, sıkıcı olmadan gençlerin hareketli dünyasına uyum sağlayabiliyor.