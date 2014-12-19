Bodrum'da klasik ile modernin buluştuğu bir villa

Mutfakta koyu renklerin hakimiyetini görüyoruz. Bu durum normal şartlar altında böyle bir ev için mutfağın gereğinden daha küçük olduğu izlenimini uyandırabilir. Fakat bunun fonksiyonellik ön planda tutularak yapılmış bir tercih olduğunu görüyoruz. Mutfak duvarları boyunca uzanan uzun dolaplar, ihtiyacınız olan her şeyi koyabileceğiniz geniş bir depolama alanı sunuyorlar. Ayrıca tasarımı hareketlendiren ada tezgahın beyaz renkli, mermer yüzeyi dolaplarla şık bir tezat oluşturuyor. Çok sevimli bir ev aleti olmayan aspiratör bile, tasarımcıların marifetiyle dekoratif bir unsura dönüştürülmüş ve mutfağın ferah bir görünüm kazanmasına engel olmamış.