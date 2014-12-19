Bodrum'da klasik ile modernin buluştuğu bir villa

Bodrum'un eski halini bilenler için şu anki durumu pek de çekici gelmeyecektir. Kalabalığın ve çirkin binaların kuşattığı ufak bir İstanbul kopyası olan Bodrum, gösteriş meraklılarının tatil yaptığı can sıkıcı bir yer olarak kafalarda canlanıyor artık. Ancak bu karmaşanın içinde de hâlâ düzgün kalmayı başarabilen, mimari yapısıyla etrafındakilere örnek olabilecek evlere rastlamak mümkün. Bugün bunlardan birini sizlere tanıtacağız. Yalıkavak'ta yer alan bu şık villa, klasik Bodrum evlerinin tasarımının farklı çizgilerle yorumlanmasını içeriyor.
Bodrum'un simgeleşmiş beyaz taş evlerine günümüzde rastlamak pek mümkün değil. Fakat bu villayı tasarlayan uzmanlar, bu klasik unsuru tasarıma yansıtmakla kalmamışlar onu farklı bir yorumla ele almışlar. 1,5 dönüm arazinin üstüne inşa edilen bu villayı tasarlarken, klasik beyaz taştan kaidenin üstüne, farklı renklerdeki taşlarla kaplama ve ahşap balkon korkulukları uygulamışlar. Bu sayede evin dış cephesi, kentin dokusuyla uyumlu hale gelirken gelenekselliğinden de ödün vermemiş. 850 metrekare kapalı alanı bulunan villanın, alt katındaki verandasından havuz başına açılan merdivenleri bulunuyor. Evin ön tarafında yer alan bahçe ise doğayla iç içe bir hava yakalanmasını sağlıyor.
Geniş bir yazlık olarak ele alınan bu evin iç mekanlarını tasarlarken de belli bir geleneksellikten taviz verilmemiş. Salonun ortasındaki geniş Anadolu motifli kilim bunun en önemli ispatı. Kilimin yanı sıra mobilyaların hasırdan tercih edilmesi de minimalist ve göz yormayan bir tasarım elde edilmesini sağlamış. Fazla yer kaplamayan, beyaz minderli, sade oturma grubu salonu kalabalık etmeden göz alıcı bir görünüme kavuşturuyor. Salonun arka bölümünde yer alan yemek takımıyla da uyumlu olan bu oturma grubu, şöminenin hemen üstündeki sunak ve ortadaki cam kaplı sehpa gibi aksesuarlarla da bir harmoni yakalıyor.
Mutfakta koyu renklerin hakimiyetini görüyoruz. Bu durum normal şartlar altında böyle bir ev için mutfağın gereğinden daha küçük olduğu izlenimini uyandırabilir. Fakat bunun fonksiyonellik ön planda tutularak yapılmış bir tercih olduğunu görüyoruz. Mutfak duvarları boyunca uzanan uzun dolaplar, ihtiyacınız olan her şeyi koyabileceğiniz geniş bir depolama alanı sunuyorlar. Ayrıca tasarımı hareketlendiren ada tezgahın beyaz renkli, mermer yüzeyi dolaplarla şık bir tezat oluşturuyor. Çok sevimli bir ev aleti olmayan aspiratör bile, tasarımcıların marifetiyle dekoratif bir unsura dönüştürülmüş ve mutfağın ferah bir görünüm kazanmasına engel olmamış.
Bu üç katlı villada çok fazla tuvalet ve banyo bulunuyor. Her biri farklı tasarımlara sahip bu banyolarda en çok dikkati Türk hamamına benzer bir tasarımı olan çekiyor diyebiliriz. Duvarlara uygulanan beyaz fayanslara çini desenleriyle estetik bir hava katılmış. Ancak tasarımın en göz alıcı noktası kuşkusuz beyaz mermerden yapılma kurna oluyor. Eski tip musluklarla tamamlanan şık tasarım, eşsiz bir banyo keyfi için her türlü lüksü sunuyor.
Tasarımcılar, iç mekanlarda genelde doğal malzemeleri kullanmayı tercih etmişler. Salondaki hasır koltuk takımı ve banyolardaki yoğun mermer kullanımı bunların bir göstergesi. Ancak salonun bir köşesinde yer alan dinlenme bölümü, doğal malzemelerle neler yapılabileceğinin canlı ispatı olmuş. Duvarın kıvrımlandığı köşeye yerleştirilen cilalı ve bordoya boyalı ahşap oturma grubu, göz alıcı bir güzellik sunuyor. Ahşap bölümle aynı renkteki kırlent ve duvarın üstündeki süslemeler tasarımı tamamlıyor. Kaba, yeni kesilmiş gibi görünen ahşap sehpa ise cilalı yüzeyiyle göz alıcı bir güzellik sunuyor.
Geniş bahçede yer alan yüzme havuzu, evin tasarımıyla son derece uyumlu bir şekilde uzanıyor. Havuz kenarında evin kaplamasında kullanılan taşlarla uyumlu renkteki bir taş döşemesi görüyoruz. Havuzun biçimi de bahçenin şekliyle ortaya çıkıyor. Binanın üzerine düşen güneşi kestiği bu havuz, kalabalık plajlardan sıkıldığınızda yaz aylarında kaçabileceğiniz ideal bir yer.