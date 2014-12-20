Klasik tarzda ev dekorasyonu

Klasik tasarıma sahip evlerde uzun koridorlara rastlamak olasıdır. Hem derinlik duygusunu pekiştirmek, hem de evin azametini artırmak adına bu koridorlar da dekorasyonun önemli bir parçası olarak ele alınırlar. Fotoğrafta gördüğümüz koridor da bu anlayışa hizmet etmek için tasarlanmış. 34 Architects'in elinden çıkan bu evin en dikkat çekici bölümü koyu renkli granitten yer döşemeleri oluyor. Bu koyuluğun duvarlarda da devam ettiğini görebiliyoruz. İnce oyma işçiliğiyle şekillenmiş kapı ve korkuluklar ise tasarıma hareket katıyorlar. Bu uzun koridorun uyandırdığı derinlik duygusunun ardından ferah bir odaya açılması da şık bir tasarım hareketi.