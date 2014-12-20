Klasik tarzda ev dekorasyonu

Şatafatlı yemek odaları veya ince işçilikle yapılmış mobilyalarla döşenmiş oturma odalarını her eve yakıştırmak çok kolay bir iş değildir. Uygun kombinasyonu yakalayamadığınız zaman rüküş bir odayla karşı karşıya kalmanız ihtimal dahilindedir. Zaten klasik tarzı, modernden ayıran en önemli nokta da budur. Klasik tarza sahip bir oda döşerken her zaman dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak durumundasınız. Bugün sizlere bu çizgide yapılmış şık tasarımlardan bir demet sunacağız.
Beyaz, hemen hemen her tasarım çizgisinde hakim renk olarak görülebiliyor. Temsil ettiği saflık ve asalet gibi unsurlar sayesinde her evde kendine yer bulabilen beyazın, klasik bir tasarımda kullanılmaması düşünülemez. Fotoğrafta gördüğümüz yemek odası ve salonda da beyazın mutlak hakimiyeti var. Ufak detaylarda altın sarısı ve kahverengi tonlarıyla hareketlendirilen bu tasarım Aykuthall Architectural Interiors'un uzmanlarından çıkmış. İstanbul merkezli firmanın Nakkaştepe'de bir villa için tasarladığı bu yemek salonu, Ortaçağ'daki şatoların yemek yeme bölümlerini anımsatıyor. En kaliteli malzemelerin kullanıldığı bu yemek takımının, evin diğer bölümleriyle olan uyumunu tartışmak gereksiz.
Galleria Gaia, seri üretim mobilyaların sıkıcılığından bunalanlara kaçış yolları sunabilen mobilyalarıyla tanınıyor. Beyoğlu merkezli bu mobilya galerisi, yenileme projeleriyle klasik tasarıma sahip, ince işçilikli mobilyaları hayata döndürebiliyor. Galerinin en göz alıcı çalışmalarından birini Charm el Ahmer adındaki bu oturma grubunda görüyoruz. Desensiz, düz koltukları hareketlendirme görevi ise oymalı başlıklara ve kolçaklara kalmış. Altın renginin mermerle uyumuna şahit olduğumuz sehpalar da ayrı bir detay. Kırmızı rengin tüm çekiciliğini taşıyan bu oturma grubu, geniş salonlar için ideal bir seçim olacaktır.
Klasik tasarımın en çarpıcı noktalarından biri eşyaların kullanım amaçlarına oranla çok daha geniş ve büyük tutulmasıdır. Uzun masalar, kolçaklı sandalyeler, oymalı kapı ve dolaplar ile geniş avizeler bu tip tasarımların vazgeçilmezidir. Fotoğrafta gördüğümüz yemek salonu bu unsurların tamamını bünyesinde barındırıyor. Senemoğlu Mimarlık'ın lüks bir villa için tasarladığı bu yemek salonunda uzun yemek masasının hakimiyetini görüyoruz. Koyu ahşap rengiyle odaya hükmeden masayı, beyaz kolçaklı ve yeşil minderli sandalyeler tamamlıyor. Geniş pencerenin önüne yerleştirilen masanın üstünden sarkan retro avize de odanın havasını değiştiriyor.
Klasik tasarıma sahip evlerde uzun koridorlara rastlamak olasıdır. Hem derinlik duygusunu pekiştirmek, hem de evin azametini artırmak adına bu koridorlar da dekorasyonun önemli bir parçası olarak ele alınırlar. Fotoğrafta gördüğümüz koridor da bu anlayışa hizmet etmek için tasarlanmış. 34 Architects'in elinden çıkan bu evin en dikkat çekici bölümü koyu renkli granitten yer döşemeleri oluyor. Bu koyuluğun duvarlarda da devam ettiğini görebiliyoruz. İnce oyma işçiliğiyle şekillenmiş kapı ve korkuluklar ise tasarıma hareket katıyorlar. Bu uzun koridorun uyandırdığı derinlik duygusunun ardından ferah bir odaya açılması da şık bir tasarım hareketi.
Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz bölüm bir eve değil, ofise ait. Peker Holding'in Şişli, Bomonti'de yer alan ofislerini tasarlayan Proje Z, klasik tarzı tam anlamıyla yansıtmayı başarmış. Anadolu desenleri taşıyan halı, tasarımın başlangıç noktası oluyor. Ahşap ve deri işçiliğinin en ince hallerini gördüğümüz masa ve koltuklar ise Ortaçağ'daki örneklerini aratmayacak kalitedeler. Yüksek tavanın tam ortasında yer alan görkemli avize de odanın klasik tarzıyla uyum içinde. Odanın eşsiz manzarasını böylesi şık bir tasarımla taçlandıran Proje Z'nin uzmanlarının şahane bir iş çıkardıklarını söyleyebiliriz.
Klasik tasarımlarda kendisine sıkça yer bulan bir başka dekorasyon unsuru da aynalar oluyor. Genelde çok geniş olmayan mekanlarda tercih edilen aynalar, işlemeli çerçeveleriyle şıklık katarken; yansıttıklarıyla da odanın derinlik hissini artırıyorlar. Ankara merkezli bir şirket olan Mirror Fabbrica da bu amaca hizmet eden aynalar üretiyor. Fotoğrafta gördüğümüz ayna, şık kenar çerçevesiyle odanın yıldızı oluyor. Sade ve pastel renklere hakim bir salonu bundan daha iyi hareketlendirecek bir başka dekorasyon ürünü olamazdı!