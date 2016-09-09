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Küçük bahçeler için vazolar ve çiçek tarhları: 10 harika fikir

Aydin Sanli Aydin Sanli
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
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Bir çok insan çiçek tarhlarının çok büyük olduğunu düşünür ve bu yüzden küçük bahçelere çiçek tarhları koymaktan kaçınır. Ancak farklı boyutlarda çiçek tarhları bulmak ya da farklı malzemeleri çiçek tarhı olarak kullanmak mümkün.

Keza saksılarda da durum aynıdır. Genelde saksı kullanarak bahçe alanının daraltıldığı düşünülür. Oysa faklı kullanım biçimleriyle küçük bahçenize değişik renk ve biçimlerde saksılar yerleştirebilirsiniz. Bu yazımızda küçük bahçelerde çiçek tarhları ve saksıların nasıl uygulandığını göstermek istedik. Sizin bahçeniz de küçükse bu yazıdan ilham alacağınızı düşünüyoruz. Haydi lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.

1. Tarhlar ve saksılar

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Modern Bahçe
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Bahçe alanı çok küçükse, köşeleri kullanmayı unutmamak gerekir. Bu bahçede de köşenin değerlendirilip çiçeklerle donatıldığını görüyoruz. Ayrıca küçük bahçelerde kullanılacak saksıların köşeli saksılar olmasından kaçınılmasında ve bunun yerine bahçenin fiziksel koşullarına uygun açılı saksılar kullanılmasında fayda var. 

Küçük bahçelerde yer tasarrufu sağlamanın bir diğer yolu da alanı dikine de etkin kullanmaktır. Bunun yolu raflar kullanıp, rafın hem altını hem de üstünü saksılar için kullanmaktır. Ayrıca resimde görüldüğü gibi duvara asılacak askılara saksı asmak da yine yer tasarrufu sağlayan bir başka yaratıcı fikir olarak değerlendirilebilir.

2. Uzun ve dar tarh kullanın

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Modern Garaj / Hangar
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Bahçeniz enine ya da boyuna küçük olabilir. Buna göre en işlevli duvarı kullanmak her zaman fayda sağlayacaktır. Duvar kenarına yerleştireceğiniz tarh duvar boyunca uzanıp, ince bir biçimde tasarlanırsa, yerden tasarruf sağlanmış olur. Bu gibi tarhlarda kullanılacak bitkilerin özellikleri de önem taşır. Enine yayılan bitkiler yerine dikine büyüyen bitkiler tarhda daha fazla bitkiye sahip olmanızı sağlar. 

3. Dikine bahçe

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Küçük bahçelere tarh yerleştirirken, duvarlar işe yarayabilir. Duvar boyunca dikine yerleştirilecek tarhlar, resimde görüldüğü gibi yer tasarrufu sağlayabilir. Tarhların kademeli olarak yerleştirilmesi ise duvarda hem enine, hem dikine yer tasarrufu sağlar. Duvarları bu şekilde kullanırken tercih edilecek bitkilerin önemi de büyük. Bitkiler çok fazla nem ürettiğinden duvara zarar verme ihtimallerini gözden kaçırmamakta fayda var.

4. Akılcı çözümler

homify Kolonyal Evler
homify

homify
homify
homify

Yerde tarhlar her zaman biraz risklidir. Hem yer kaplarlar, hem de her koşulda gün ışığı görme ihtimalleri düşük olabilir. 

Ancak bahçede tarhlar için kullanılabilecek duvar yoksa, onları yer seviyesine yerleştirmekten başka çare yoktur. Bu durumlarda ilginç bir format bulmak önem taşır. Resimde görüldüğü gibi tarhların ortasında bir boşluk ayırmak yer tasarrufu sağlar. Ayrıca tarhlarda ilginç doğal taşlar kullanmak estetik açıdan da hoş bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olur.

Birbirinden ilginç doğal taş modelleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.

5. Yuvarlak hatlar

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Köşeli bir bahçeniz varsa, çiçek tarhlarını da köşeli yapmanız bahçede sıkıcı bir geometriye neden olur. Bu nedenle çiçek tarhlarında yuvarlak çizgiler kullanmak hem bahçede sürekliliği sağlar, hem de estetik açıdan hoş bir görüntü elde etmenize yardımcı olur.

6. Her yerde çiçek yetişebilir

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical Modern Bahçe
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

Küçük bahçelerde bitkiler için özel bir alan yaratmak zorunda değilsiniz. Her alan çiçek yetiştirmek için uygun bir alana dönüştürülebilir. Buna merdivenlerde dahil. Merdiven kenarlarını tıpkı resimde olduğu gibi bitkilere bırakabilir ve bahçenizde yeşilin keyfini sürebilirsiniz.

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7. Basamak kullanın

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Modern Bahçe
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

Küçük bahçelerde bitkilerle oturma alanlarını birbirlerinden ayırmak için farklı yükseklikte alanlar kullanabilirsiniz. Bu bahçede de bu yola gidilmiş ve bitkiler alt seviyedeyken, ailenin vakit geçirmesi için bir basamak yüksekte bir alan yaratılmış.

8. Görsel ilüzyon

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Küçük bahçenizin tek bir duvarını değil, tüm duvarlarını çiçek tarhlarıyla donatırsanız, bahçeniz başından beri böyleymiş gibi görünebilir. Böylece bir illüzyon yaratmış olursunuz. 

9. Yarımada

Moroccan style garden Gullaksen Architects Akdeniz Bahçe
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Bu bahçede de bir önceki bahçedekine yakın bir biçimde tüm kenarlar bitkilerle donatılmış. Ancak bahçenin bir kenarı bahçe ve evle bağlantıyı sağlamak için boş bırakılmış. Böylece yeşillikler içinde bir yarımada yaratılmış.

10. Yüksek tarhlar

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Modern Bahçe
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Bu bahçede de yer tasarrufu sağlamak için bitkiler bahçe duvarlarının üstüne yerleştirilmiş. Böylece bahçe gerçek boyutlarında korunmuş. 

Birbirinden ilginç bahçe patikalarını görmek için şu yazıya bakabilirsiniz.

İdeal bir aile evi için 8 örnek
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