Küçük bahçeler için vazolar ve çiçek tarhları: 10 harika fikir

Bir çok insan çiçek tarhlarının çok büyük olduğunu düşünür ve bu yüzden küçük bahçelere çiçek tarhları koymaktan kaçınır. Ancak farklı boyutlarda çiçek tarhları bulmak ya da farklı malzemeleri çiçek tarhı olarak kullanmak mümkün.

Keza saksılarda da durum aynıdır. Genelde saksı kullanarak bahçe alanının daraltıldığı düşünülür. Oysa faklı kullanım biçimleriyle küçük bahçenize değişik renk ve biçimlerde saksılar yerleştirebilirsiniz. Bu yazımızda küçük bahçelerde çiçek tarhları ve saksıların nasıl uygulandığını göstermek istedik. Sizin bahçeniz de küçükse bu yazıdan ilham alacağınızı düşünüyoruz. Haydi lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.