Küçük bahçeler için vazolar ve çiçek tarhları: 10 harika fikir

Bir çok insan çiçek tarhlarının çok büyük olduğunu düşünür ve bu yüzden küçük bahçelere çiçek tarhları koymaktan kaçınır. Ancak farklı boyutlarda çiçek tarhları bulmak ya da farklı malzemeleri çiçek tarhı olarak kullanmak mümkün.
Keza saksılarda da durum aynıdır. Genelde saksı kullanarak bahçe alanının daraltıldığı düşünülür. Oysa faklı kullanım biçimleriyle küçük bahçenize değişik renk ve biçimlerde saksılar yerleştirebilirsiniz. Bu yazımızda küçük bahçelerde çiçek tarhları ve saksıların nasıl uygulandığını göstermek istedik. Sizin bahçeniz de küçükse bu yazıdan ilham alacağınızı düşünüyoruz. Haydi lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.
Bahçe alanı çok küçükse, köşeleri kullanmayı unutmamak gerekir. Bu bahçede de köşenin değerlendirilip çiçeklerle donatıldığını görüyoruz. Ayrıca küçük bahçelerde kullanılacak saksıların köşeli saksılar olmasından kaçınılmasında ve bunun yerine bahçenin fiziksel koşullarına uygun açılı saksılar kullanılmasında fayda var.
Küçük bahçelerde yer tasarrufu sağlamanın bir diğer yolu da alanı dikine de etkin kullanmaktır. Bunun yolu raflar kullanıp, rafın hem altını hem de üstünü saksılar için kullanmaktır. Ayrıca resimde görüldüğü gibi duvara asılacak askılara saksı asmak da yine yer tasarrufu sağlayan bir başka yaratıcı fikir olarak değerlendirilebilir.
Bahçeniz enine ya da boyuna küçük olabilir. Buna göre en işlevli duvarı kullanmak her zaman fayda sağlayacaktır. Duvar kenarına yerleştireceğiniz tarh duvar boyunca uzanıp, ince bir biçimde tasarlanırsa, yerden tasarruf sağlanmış olur. Bu gibi tarhlarda kullanılacak bitkilerin özellikleri de önem taşır. Enine yayılan bitkiler yerine dikine büyüyen bitkiler tarhda daha fazla bitkiye sahip olmanızı sağlar.
Küçük bahçelere tarh yerleştirirken, duvarlar işe yarayabilir. Duvar boyunca dikine yerleştirilecek tarhlar, resimde görüldüğü gibi yer tasarrufu sağlayabilir. Tarhların kademeli olarak yerleştirilmesi ise duvarda hem enine, hem dikine yer tasarrufu sağlar. Duvarları bu şekilde kullanırken tercih edilecek bitkilerin önemi de büyük. Bitkiler çok fazla nem ürettiğinden duvara zarar verme ihtimallerini gözden kaçırmamakta fayda var.
Yerde tarhlar her zaman biraz risklidir. Hem yer kaplarlar, hem de her koşulda gün ışığı görme ihtimalleri düşük olabilir.
Ancak bahçede tarhlar için kullanılabilecek duvar yoksa, onları yer seviyesine yerleştirmekten başka çare yoktur. Bu durumlarda ilginç bir format bulmak önem taşır. Resimde görüldüğü gibi tarhların ortasında bir boşluk ayırmak yer tasarrufu sağlar. Ayrıca tarhlarda ilginç doğal taşlar kullanmak estetik açıdan da hoş bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olur.
Birbirinden ilginç doğal taş modelleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Köşeli bir bahçeniz varsa, çiçek tarhlarını da köşeli yapmanız bahçede sıkıcı bir geometriye neden olur. Bu nedenle çiçek tarhlarında yuvarlak çizgiler kullanmak hem bahçede sürekliliği sağlar, hem de estetik açıdan hoş bir görüntü elde etmenize yardımcı olur.
Küçük bahçelerde bitkiler için özel bir alan yaratmak zorunda değilsiniz. Her alan çiçek yetiştirmek için uygun bir alana dönüştürülebilir. Buna merdivenlerde dahil. Merdiven kenarlarını tıpkı resimde olduğu gibi bitkilere bırakabilir ve bahçenizde yeşilin keyfini sürebilirsiniz.
Küçük bahçelerde bitkilerle oturma alanlarını birbirlerinden ayırmak için farklı yükseklikte alanlar kullanabilirsiniz. Bu bahçede de bu yola gidilmiş ve bitkiler alt seviyedeyken, ailenin vakit geçirmesi için bir basamak yüksekte bir alan yaratılmış.
Küçük bahçenizin tek bir duvarını değil, tüm duvarlarını çiçek tarhlarıyla donatırsanız, bahçeniz başından beri böyleymiş gibi görünebilir. Böylece bir illüzyon yaratmış olursunuz.
Bu bahçede de bir önceki bahçedekine yakın bir biçimde tüm kenarlar bitkilerle donatılmış. Ancak bahçenin bir kenarı bahçe ve evle bağlantıyı sağlamak için boş bırakılmış. Böylece yeşillikler içinde bir yarımada yaratılmış.
Bu bahçede de yer tasarrufu sağlamak için bitkiler bahçe duvarlarının üstüne yerleştirilmiş. Böylece bahçe gerçek boyutlarında korunmuş.
Birbirinden ilginç bahçe patikalarını görmek için şu yazıya bakabilirsiniz.